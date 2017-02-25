Юрий Семин: Всем довольны. Осталось - побеждать

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о подготовке команды к возобновлению сезона. А новичок московского «Локомотива» Ари поделился впечатлениями о новой команде и раскрыл подробности своего трансфера в московский клуб.

«Всем довольны»

- Сборы прошли очень неплохо, - говорит Семин. - Приятно, что все выкладывались на полную. Были и травмы, но к сегодняшнему дню практически все готовы играть. Кроме Фарфана. Мы наигрывали схемы с четырьмя и тремя защитниками. Будет работать с обеими, в зависимости от собственных возможностей и соперников.

- Что можете сказать о новичках, в том числе и о Лоськове?

- Мы прекрасно понимаем болельщиков. Все хотели, чтобы Лоськов сыграл свой 400-й матч. Как на игрока основы мы на него не рассчитываем, но мы хотим проявить к нему и болельщикам уважение. Тут важнее не результат. Необходимо отдать должное этому футболисту. Лоськов в прекрасной форме, но играть в основе пока не может. Что касается остальных, то сегодня Кверквелия и Ари провели первую тренировку.

- Почему остановили свой выбор на Ари и Кверквелия?

- Очень хотели подписать форварда сборной Камеруна Кристиана Бассогога, но не получилось. Ари - квалифицированный игрок, прошедший всю предсезонную программу с «Краснодаром». А Соломон - отличный высокорослый защитник. Бывает, что в предыдущем клубе играешь мало. И тогда ищешь новый вызов и новую возможность проявить себя.

- Довольны трансферной кампанией?

- На сегодняшний момент довольны всем. Осталось только побеждать. Задачи? «Локомотив» изначально был кубковой командой. Мы будем стараться взять Кубок России и выйти в еврокубки.

- Насколько выбыли Фарфан и Миранчук?

- Врачи говорят, Фарфану потребуется десять дней на восстановление. Думаю, скоро мы увидим и Антона Миранчука, он находится в отличном состоянии.

«Мог уехать в Китай, но выбрал «Локо»

- Как состоялся ваш переход в «Локомотив»? - вопрос Ари.



- Все решилось в течение одного дня. Со мной связались и сказали, что «Локо» проявляет ко мне интерес. Хочу поблагодарить клуб за такую возможность. Я счастлив, что оказался в «Локомотиве». Надеюсь, мы сможем подняться выше в турнирной таблице и побороться за самые престижные места, - сказал Ари.



- Вам важно было уехать именно в Москву?



- Я мог уехать в Китай. «Краснодар» согласился отпустить туда, но был и вариант с «Локо». Я и выбрал его, чему несказанно рад.



- Почему покинули «Краснодар»? И сможете ли сыграть против него в РФПЛ?



- После нескольких предложений, которые поступили в «Краснодар», но которые я не принял, меня сослали во вторую команду. Сыграть с «быками» я не могу, в контракте есть соответствующий пункт, хотя, безусловно, хотелось бы.



- Что думаете о «Сельте» - сопернике «Краснодара» по 1/8 Лиги Европы?



- Хочу пожелать «Краснодару» успехов в этом противостоянии. «Сельта» - серьезный соперник, но и «Краснодар» очень серьезный клуб с большими амбициями. Конечно, я буду болеть за своих друзей и бывших одноклубников, у них есть хорошие шансы выйти в четвертьфинал.

