Дикие «мешки». Потеряет ли Уайлдер титул чемпиона мира сегодня ночью?

Многострадальный и никого не боящийся чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер проведет бой с Джеральдом Вашингтоном. «Советский спорт» – о шансах соперников.

Для Уайлдера это будет уже пятая подряд свободная защита титула. И, мягко говоря, такое положение дел надоело уже многим.

В частности, олимпийский чемпион и чемпион мира по версии IBF Энтони Джошуа заявил:

«Думаю, Уайлдеру надо драться с более сильными соперниками. Вашингтон хорош, но они договорились об этом поединке в последний момент. Считаю, Уайлдеру надо было перенести свой бой, чтобы его соперник мог лучше подготовиться», – сказал британец телеканалу Sky.

Его слова не лишены логики. Победив Бермейна Стиверна – далеко не выдающегося боксера, американец защищал титулы с такими соперниками как Эрик Молина, Йоан Дюопа, Артур Шпилька, Крис Арреола и теперь Джеральд Вашингтон.

Ничего выдающегося в этой оппозиции нет. В свои лучшие годы Арреола не блистал и давно уже постарел. Дюопа – крепкий середняк. О существовании Молины, Шпильки и Вашингтона мы вообще не знали ничего до того, как они согласились на бой с Уайлдером. Каждый бой американца – новые имена в тяжелом весе. На других чемпионов-тяжеловесов и серьезных претендентов вроде Луиса Ортиса, Деонтей смотрит как Сауль Альварес на Геннадия Головкина. С откровенным и неприкрытым страхом.

«Уайлдер не более чем бумажный чемпион, который оказался в нужном месте в нужное время против правильного оппонента, — охарактеризовал американца Ортис. — У него правильный промоутер. Вот и все. Когда я смотрю на него, я вижу неуверенную в себе испуганного бойца».

При этом сам Уайлдер с такой оценкой не согласился, выдав шикарную фразу: «Многие боксеры говорят, что хотят драться со мной, но в действительности ли они хотят этого? Все ведь знают, как с какой мощью я наношу свои удары».

О конкретном выборе соперника на предстоящий бой американец сказал следующее: «Я готов вернуться и проверить себя. Опробовать залеченную руку. Именно для этого мы выбрали Вавжика. Только безумец по возвращении, не зная, как поведет себя рука, попытается сразу выходить на «убийцу» в ринге. Это же глупость. Дела так не делаются. Неважно, что хотят болельщики, неважно, что кто бы там ни был хочет видеть. Бокс — это бизнес, с этого он вообще зародился, и остается этим до сих пор. Если вы этого не понимаете, то, да, порой происходящее в боксе может напрягать».

«Мы с командой хотим объединительные бои в 2017 году, — продолжил Уайлдер. — Я не смотрю мимо Вашингтона, но я смотрю дальше. После того, как я пройду Вашингтона, я хочу получить победителя боя между Хьюи Фьюри и Джозефом Паркером, где, как я думаю, победит Паркер. Я хочу пояса, а Паркер находится рядом. Его тренер ударил меня. Они хотят драться».

После того, как Уайлдер долго объяснял почему он совсем не дерется с крутыми боксерами, почему бокс – это бизнес, он убеждает нас в своей храбрости вызывая на бой еще более «случайного» чемпиона, чем он сам.

Паркер промучился все 12 раундов с Карлосом Такамом. Выиграл ли он тот бой – тот еще вопрос, поскольку действие происходило в родных стенах новозеландца. Позже Паркер стал чемпионом мира, выиграв вакантный титул у Энди Руиса. И на этот раз победа Паркера была небесспорна. Визуально, не то, что Ортис, Александр Поветкин и Кубрат Пулев без проблем прошли бы такую оппозицию, с такими соперниками чемпионом мира мог стать даже Дерек Чисора. Или Кристиан Хаммер.

Но классный вредный совет Деонтею дал тренер Кевин Барри: «Я думаю, что победитель боя Доминик Бризил – Изу Угонох будет претендовать на поединок с Уайлдером».

Как же на такое не согласится. Сам Угонох. Отличное дополнение к Молине, Шпильке и Вашингтону. Думается, Деонтей уже заинтересован.

Очевидно, что Уайлдер ищет самый простой путь. Помешать ему может как ни странно только сам Вашингтон. Кстати, шансы у него есть. Джеральд – здоровенный детина. Он понимает, что это его единственный шанс, который можно использовать своим отличным ударом справа. Этот удар у Вашингтона весьма нестандартен. Вроде бы намечается обычный кросс – удар над передней рукой соперника, но траектория идет снизу. Получается буквально апперкот в челюсть соперника. Большинство боев Вашингтон завершил именно таким попаданием. И если оно произойдет в ночь с субботу на воскресенье, это попадание станет венцом карьеры Уайлдера. А Джозеф Паркер и Изу Угонох избавятся от посягательств нынешнего чемпиона.