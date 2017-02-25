Андрей Червиченко: Миранчук? Вилочки нашлись, но осадок остался
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко – о главных событиях последнего дня трансферного окна в России.
Итоговая таблица трансферов РФПЛ здесь
АРИ – В «ЛОКОМОТИВЕ»
- Пожалуй, это
единственное грамотного решение, которое сделали в «Локомотиве» в это
трансферное окно. «Краснодар», я так понимаю, хочет двигаться дальше,
становиться более значимым клубом. Ари все-таки не дотягивает до этого уровня –
не хватает скорости и результативности. Но в «Локо» он может пригодиться. Учитывая
то место, которое занимает сейчас команда, Ари хорошо вписывается. Может помочь.
МИРАНЧУК
ОСТАЛСЯ
- Ситуация как в том
анекдоте: «Вилочки нашлись, но осадок остался». Большой
любви и взаимопонимания не будет. Много раз уже говорил, что не считаю
Миранчука такой фигурой, ради которой надо столько копий ломать. Да, неплохой
по российским меркам игрок, но по европейским – средний, а то и ниже. На
сегодняшний момент. Потому что у нас бывает так, что до 25-26 лет футболист ничего
особенного не показывал, а потом раскрывался и ближе к 30-и годам становился
звездой. Но пока Миранчук не та персона, вокруг которой должно быть столько
разговоров.
Уйдет ли он летом в «Рубин»?
Не знаю, где он может оказаться. У нас иногда так возносят молодых и еще средних
игроков, что этот пиар может куда угодно их привести. Сколько было хвалебных
слов в адрес Кокорина? А теперь он в каждом матче себя хоронит. Прогнозировать
сложно. У нас такой рынок, что показатели популярности, раскрученности игроков
порой превалирует над их физическими и техническими возможностями. Поэтому и
покупают футболистов не по тому, как они играют, а по пиару.
ЛОСЬКОВА
ЗАЯВИЛИ
- Это что-то.
Уважительно отношусь к Диме, к его карьере. Он ведь мой земляк, заканчивал
ростовский интернат. Но эти камбэки в 40 с чем-то лет мне непонятны. Похоже, у
руководства «Локо» все спуталось в голове. По-другому не могу это объяснить.
ТИГИЕВ – В «СПАРТАКЕ»
- Возможно, в перспективе этот трансфер - усиление, но пока это ни о чем. Думаю, играть будут другие. Возникает вопрос:
зачем тогда покупать игрока? Это же траты на зарплату, плюс отсутствие игрового
времени у некоторых футболистов может отрицательно сказаться на микроклимате в коллективе.
Вообще, иногда лучше никого не брать. Вот совершил пару очень неплохих покупок «Спартак»
- я про Селихова и Самедова, но концовкой трансферного окна смазал впечатление.
Наверное, ощущение близости чемпионства заставляет руководство так тратиться. Адриано,
например, - очень спорный трансфер. Не может хороший игрок за первый сезон
забивать семь мячей в 33-х матчах, а в следующем ноль – в семи играх. Думаю, если бы
Луческу захотел, форвард оказался бы в «Зените». Но ведь не оказался. Значит –
не нужен.
МОГИЛЕВЕЦ – В «РОСТОВЕ»
- В «Зените» ему место
не нашлось, хотя парень – неплохой. В «Ростове» был одним из лидеров в прошлом
сезоне. Наверное, не всегда нужно рваться куда-то выше, если в нынешней команде
у тебя все хорошо. Могилевец хотел попробовать себя в «Зените». Не получилось с
первого раза. Ничего – у Дзюбы тоже не сразу получилось, а теперь он вон как
ярко играет. Надо сказать, что Могилевец переходит в одну из лучших команд
России. «Ростов» подтвердил это свой игрой в еврокубках. Понятное дело, что в
чемпионате их иногда задвигают, отнимают очки. Можно вспомнить игру с «Зенитом»,
например. Но Европа все расставляет по своим местам, кто на что наиграл.
Поэтому Могилевец переходит в отличную команду. И неизвестно, теряет он или
приобретает.
ТИШИНА
В ЦСКА
- Тишина лучше паники. Армейцы
еще попробую ввязаться в борьбу за золото. Вообще, первый тур после перерыва
может стать решающим – «Зенит» играет с ЦСКА, «Краснодар» со «Спартаком». Если «Зенит»
проигрывает, а «Спартак» побеждает, то красно-белых, наверное, уже не догнать. Но
если «Спартак» оступится, начнется настоящая погоня. Там и ЦСКА может
подтянуться. Думаю, в таком случае «Спартака» на финише может не хватить.