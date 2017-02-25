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Андрей Червиченко: Миранчук? Вилочки нашлись, но осадок остался

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Червиченко: Миранчук? Вилочки нашлись, но осадок остался
Источник: «Советский спорт»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко – о главных событиях последнего дня трансферного окна в России.

Итоговая таблица трансферов РФПЛ здесь

АРИ – В «ЛОКОМОТИВЕ»

- Пожалуй, это единственное грамотного решение, которое сделали в «Локомотиве» в это трансферное окно. «Краснодар», я так понимаю, хочет двигаться дальше, становиться более значимым клубом. Ари все-таки не дотягивает до этого уровня – не хватает скорости и результативности. Но в «Локо» он может пригодиться. Учитывая то место, которое занимает сейчас команда, Ари хорошо вписывается. Может помочь.

МИРАНЧУК ОСТАЛСЯ

- Ситуация как в том анекдоте: «Вилочки нашлись, но осадок остался». Большой любви и взаимопонимания не будет. Много раз уже говорил, что не считаю Миранчука такой фигурой, ради которой надо столько копий ломать. Да, неплохой по российским меркам игрок, но по европейским – средний, а то и ниже. На сегодняшний момент. Потому что у нас бывает так, что до 25-26 лет футболист ничего особенного не показывал, а потом раскрывался и ближе к 30-и годам становился звездой. Но пока Миранчук не та персона, вокруг которой должно быть столько разговоров.

Уйдет ли он летом в «Рубин»? Не знаю, где он может оказаться. У нас иногда так возносят молодых и еще средних игроков, что этот пиар может куда угодно их привести. Сколько было хвалебных слов в адрес Кокорина? А теперь он в каждом матче себя хоронит. Прогнозировать сложно. У нас такой рынок, что показатели популярности, раскрученности игроков порой превалирует над их физическими и техническими возможностями. Поэтому и покупают футболистов не по тому, как они играют, а по пиару.

ЛОСЬКОВА ЗАЯВИЛИ

- Это что-то. Уважительно отношусь к Диме, к его карьере. Он ведь мой земляк, заканчивал ростовский интернат. Но эти камбэки в 40 с чем-то лет мне непонятны. Похоже, у руководства «Локо» все спуталось в голове. По-другому не могу это объяснить.

ТИГИЕВ – В «СПАРТАКЕ»

- Возможно, в перспективе этот трансфер - усиление, но пока это ни о чем. Думаю, играть будут другие. Возникает вопрос: зачем тогда покупать игрока? Это же траты на зарплату, плюс отсутствие игрового времени у некоторых футболистов может отрицательно сказаться на микроклимате в коллективе. Вообще, иногда лучше никого не брать. Вот совершил пару очень неплохих покупок «Спартак» - я про Селихова и Самедова, но концовкой трансферного окна смазал впечатление. Наверное, ощущение близости чемпионства заставляет руководство так тратиться. Адриано, например, - очень спорный трансфер. Не может хороший игрок за первый сезон забивать семь мячей в 33-х матчах, а в следующем ноль – в семи играх. Думаю, если бы Луческу захотел, форвард оказался бы в «Зените». Но ведь не оказался. Значит – не нужен.

МОГИЛЕВЕЦ – В «РОСТОВЕ»

- В «Зените» ему место не нашлось, хотя парень – неплохой. В «Ростове» был одним из лидеров в прошлом сезоне. Наверное, не всегда нужно рваться куда-то выше, если в нынешней команде у тебя все хорошо. Могилевец хотел попробовать себя в «Зените». Не получилось с первого раза. Ничего – у Дзюбы тоже не сразу получилось, а теперь он вон как ярко играет. Надо сказать, что Могилевец переходит в одну из лучших команд России. «Ростов» подтвердил это свой игрой в еврокубках. Понятное дело, что в чемпионате их иногда задвигают, отнимают очки. Можно вспомнить игру с «Зенитом», например. Но Европа все расставляет по своим местам, кто на что наиграл. Поэтому Могилевец переходит в отличную команду. И неизвестно, теряет он или приобретает.

ТИШИНА В ЦСКА

- Тишина лучше паники. Армейцы еще попробую ввязаться в борьбу за золото. Вообще, первый тур после перерыва может стать решающим – «Зенит» играет с ЦСКА, «Краснодар» со «Спартаком». Если «Зенит» проигрывает, а «Спартак» побеждает, то красно-белых, наверное, уже не догнать. Но если «Спартак» оступится, начнется настоящая погоня. Там и ЦСКА может подтянуться. Думаю, в таком случае «Спартака» на финише может не хватить.

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