Кто выиграет чемпионат России? Прогноз Евгения Ловчева. Анонс свежего «ССФ»
Во вторник 28 февраля выходит свежий номер еженедельника «Советский спорт - Футбол», вот его основные материалы.
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Кому в Англии не достанутся места в Лиге чемпионов - «Арсеналу», «Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэму»? Наш прогноз на исход борьбы за первые четыре места в АПЛ.
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