Кто выиграет чемпионат России? Прогноз Евгения Ловчева. Анонс свежего «ССФ»

Во вторник 28 февраля выходит свежий номер еженедельника «Советский спорт - Футбол», вот его основные материалы.

Как «Ростов» и «Краснодар» могут догнать и обогнать по популярности «Спартак» и «Зенит» - колонка Юрия Цыбанева.

«Жду от Луческу жесточайшего прессинга».

Почему главный тренер «Зенита» не любит судей и как он будет вести себя весной в ожесточенной борьбе со «Спартаком» за первое место в РФПЛ. Рассказывает бывший пресс-атташе «Шахтера» Руслан Мармазов.

«Прозвище Спящий Гигант я возненавидел с первого дня».

Яркое интервью нападающего «Урала» Романа Павлюченко, из которого вы узнаете, сколько он еще собирается играть и почему на Евро-2012 сборной России не хватало сплоченности.

Кому в Англии не достанутся места в Лиге чемпионов - «Арсеналу», «Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэму»? Наш прогноз на исход борьбы за первые четыре места в АПЛ.

5 мишеней Флорентино Переса. Кого летом купит босс «Реала», чтобы победить на выборах и продолжить управлять клубов?

«Вижу беспредел - всегда «вписываюсь»!». Как фанаты «Спартака» и ЦСКА участвовали в боях без правил и кто из них победил в честной схватке.

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И ответ на вопрос - зачем Массимо Каррера пригласил в «Спартак» шеф-повара и врача-диетолога.