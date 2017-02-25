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Нас бьют – а мы крепчаем! Как разбудили русского медведя

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Нас бьют – а мы крепчаем! Как разбудили русского медведя
Источник: Associated Press

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о триумфе Сергея Устюгова на чемпионате мира по лыжам.

Бог есть! И все это сегодня узнали наверняка. И Бог правду видит.

Мартин Сундбю еще год назад был таким же королем лыж, каким является в биатлоне Мартен Фуркад. Но в скиатлоне на чемпионате мира норвежец сдал в архив все свои королевские манеры. Он скромно и коварно присел за Сергеем Устюговым, сберегая силы и надеясь улучить шанс в финишной разборке…

То же, вспомнить, делал  ведь и Фуркад против Шипулина на биатлонном ЧМ. Ну неисправима Европа-старушка с ее правилами, согласно которым для победы все средства хороши…

А  Устюгов, на противоходе европейской мелочности, – настоящий русский богатырь из былины. И эти самые норвеги, которые взяли на прошлом ЧМ оптом почти все золото, для него нынче – что надоедливые пчелы для медведя, не больше.  Устюгов ведь что сделал сегодня, вдумайтесь! Он, считайте, в одиночку – потому что Сундбю работал у него пассажиром, но нисколько не помощником – уехал на 40 секунд от массовки преследователей! Где кучковались сразу трое норвежцев, вчерашних лыжных монополистов. И они, дутые короли, не смогли против русского богатыря ни-че-го!

А Сундбю попытался. Он рванул на подъеме перед финишем – и… пал смертью робких. Невидимая-неведомая сила прижала его к снежному насту и прервала коварную атаку норвежца. Есть правда на земле.

 А ведь Сергей Устюгов проделал то же богатырское соло – медведь против пчелиного норвежского роя – и двумя днями раньше в спринте!  И пчелы столь же покорно отлипли. Один только итальянец древнеримского замеса выдюжил. Но былые короли уже в двух гонках опрокинуты навзничь русским нокаутом!

Я пишу – и не слышу, что говорит в телеэфире новый король лыж Сережа Устюгов. Хотя догадываюсь: он вновь, как и в декабре-январе на Тур не Ски, наверняка заявит: я старался и за тех своих соотечественников, которых не пустили на трассу из-за пресловутых допинговых подозрений!

Между тем, в этих подозрениях произошел интересный поворот. Уже и высокий чин МОК, гендиректор де Креппер, публично назвал вину россиян, мягко говоря, не  доказанной. И что имеем? Международная федерация бобслея и скелетона допустила подозреваемых российских спортсменов к своему чемпионату мира, а лыжная – отстранила. Это уже, знаете, даже не двойные стандарты, а форменный бардак в мировом спорте.

И я думаю, что в контексте такого скандального раздрая в трактовке недоказанных «подозрений» Легков, Вылегжанин, Белов,  и Петухов, лишенные законного права выступить на главном лыжном старте сезона, могут, подав иски в суды, сорвать себе крупный куш в качестве компенсации  за нанесенный им ущерб.

За них – обидно.

Но в целом нам – все нипочем! Нас бьют – а мы только крепчаем.  Мобилизуем в лице Сергея Устюгова и его товарищей былинный ресурс Ильи Муромца.

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