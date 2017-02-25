«Допинговые скандалы помогли быстрее уйти». Антюх попрощалась со спортом (видео)
Олимпийская чемпионка
Лондона Наталья Антюх попрощалась с большим спортом. «Советский спорт в
Санкт-Петербурге» рассказывает, как это было.
«В спортивной жизни выполнила все планы»
Наталью Антюх знают как чемпионку лондонской Олимпиады в
беге на 400 метров с барьерами. Однако возможно, что в ее лице мир потерял
блестящего музыканта. В детстве Наталья выбирала между легкой атлетикой и
музыкой. Выбор был сделан в пользу спорта, о чем олимпийская чемпионка вряд ли
когда-нибудь пожалела.
Первые олимпийские медали Антюх выиграла в 2004 году на играх в Афинах. Личная бронза на четырехстах метрах и серебро в эстафете 4 по 400. А дальше – падение на финише отборочных соревнований к пекинской Олимпиаде, непопадание в заявку сборной и долгая работа с психологом. В 2010 году Наталья принимает решение сменить гладкий бег на барьерный, как итог, золотой триумф в Лондоне. К нему добавилась еще и серебряная медаль в эстафете, которую правда потом пришлось вернуть, в результате известного допингового скандала.
Тяжело завершать карьеру на фоне скандалов, но на проводах
Антюх из большого спорта в Петербургском Манеже никто о них не вспоминает. На
экране вновь и вновь повторяют моменты лондонского золотого финиша, спортивные
чиновники Петербурга засыпают Наталью цветами и подарками, а юные спортсмены
выстраиваются в очередь за автографами и фотографиями. Сама олимпийская
чемпионка произносит прощальную речь. Слез на ее лице нет, но в голосе чувствуются
нотки грусти.
- Всегда грустно заканчивать с тем, чем ты занимался всю свою жизнь, а с другой стороны радостно, что начинается другой виток жизни. Думаю, вне спорта тоже будет много побед. А в своей спортивной жизни я выполнила все планы на 100%.
«Не планировала уходить из спорта после Лондона»
Вспоминая яркие моменты своей карьеры, Наталья уже не
грустит.
- Я ехала на афинскую Олимпиаду совсем молодой девочкой.
Никто тогда на меня не рассчитывал, да и я сама о медали даже не мечтала.
Попадание в финал для меня уже было огромным достижением. А когда звезды
сошлись так, что я стала третьей, эмоции были непередаваемые.
- Какие эмоции были
после победы на лондонской Олимпиаде, не возникали мысли о завершении карьеры
уже тогда?
- Нет, я хотела еще побегать, у меня было достаточно сил, чтобы дальше выступать. Решение о завершении карьеры пришло сейчас, я его не вынашивала.
- Это решение связано
с допинговым скандалом в российском спорте?
- Не могу сказать, что здесь есть какая-то прямая связь. Все эти ситуации лишь помогли быстрее принять решение об уходе из спорта.
«Вернула медаль,
потому что не могла поступить по-другому»
- Вы вернули
серебряную медаль за лондонскую эстафету. Тяжело расставаться с тем, что
заслужили путем упорных тренировок и борьбы с соперницами?
- Тяжело, но мне пришла официальная бумага, поэтому я не могла поступить по-другому.
- В каких отношениях
находитесь с Антониной Кривошапкой, из-за допинговой дисквалификации которой вы
и лишились эстафетной медали.
- Нет ни обиды, ни злости на нее. Так вот получилось. Злиться и обижаться нет смысла.
- Вспоминается
случай, когда американская бегунья Кристал Кокс призналась в употреблении
допинга на афинской Олимпиаде, и сборная США должна была из-за этого лишиться
золота в эстафете, а чемпионками стали бы россиянки. В итоге, медали лишилась
только сама Кокс, а результат эстафеты не пересматривался. Не раздражает такая
непоследовательность в действиях спортивных чиновников?
- Мне сложно об этом рассуждать. Пусть все останется на совести тех людей, которые приняли такое решение. Но вопрос: «Как так?» – возникает.
«Понимаю решение тех,
кто подал заявку на выступление под нейтральным флагом»
- Нет опасений, что у
вас могут отобрать и золотую медаль игр в Лондоне?
- Тяжелый вопрос. Я об этом не думала. Да и не хочу думать и рассуждать на эту тему.
- Когда российских
легкоатлетов вновь допустят до международных соревнований?
- Не отважусь на прогнозы. Надеюсь, что как можно скорее.
- Многие спортсмены,
чтобы иметь возможность соревноваться, подали заявки на выступление под
нейтральным флагом. Вы бы пошли на это?
- Нет, но я понимаю всех, кто принял такое решение.
- Карьера спортсменки
закончена, поделитесь планами на будущее.
- В марте выхожу на работу в школу высшего спортивного мастерства. Тренировать не буду, буду помогать в организационной деятельности.