Призер Рио тащит «Зенит»: петербуржцы победили 10-й раз подряд в Единой лиге ВТБ

Команда Василия Карасева разгромила «Енисей», но тренер все равно недоволен настроем баскетболистов.

Мастер подборов Элегар и агент Сергеев

После домашней победы над ЦСКА и гостевой над «Нижним Новгородом» вывеска «Зенит» – «Енисей» слегка меркнет. За неделю до игры на сайте сине-бело-голубых даже появилось объявление: билеты на все секторы «Юбилейного» стоят 100 рублей. Рекламный ход себя оправдал: петербуржцы на щедрость руководства клуба отвечают заполненными трибунами и громкой поддержкой.

Кое у кого даже есть личные болельщики: земляки Евгения Валиева перед матчем демонстрируют плакат, предназначенный для игрока «Зенита».

Персональные болельщики Евгения Валиева на матче "Зенит" - "Енисей" pic.twitter.com/tghGxtz4Gy — Spb.Sovsport.ru (@sovsportspb) 25 февраля 2017 г.

Чья фамилия первой приходит на ум, когда говорят о нынешнем «Енисее»? Конечно, Фрэнк Элегар. Центровой красноярцев – лучший по подборам и показателю эффективности в Единой лиге ВТБ. Своей игрой американец заслужил приглашение на Матч звезд, где он еще и поучаствовал в конкурсе данков. Но в Сочи трофеев у Фрэнка больше не стало: сборная звезд России выиграла у сборной мира со счетом 131:121, а приз за броски сверху увез в Петербург Янис Тимма.

Есть в составе обеих команд спортсмены, для которых этот матч немного особенный. В «Енисее» это форвард Андрей Кощеев и защитник, капитан красноярцев, Василий Заворуев. Первый выступал за «Зенит», второй – за петербургский «Спартак». Главный тренер «Енисея» Олег Окулов, как и Кощеев с Заворуевым, родился в Петербурге и тренировал «Спартак».

В «Зените» тоже есть свой агент из Красноярска. Защитник Павел Сергеев несколько сезонов провел в «Енисее» и даже был капитаном команды. Летом 2016-го Карасев вернул в родной город скитальца, который в молодости успел поиграть за «Триумф» и «Спартак».

Треклист «Юбилейного» и распасовщик Маркович

Исторически лучший саундтрек для баскетбола – хип-хоп. Диджей «Юбилейного» решает хорошенько замотивировать хозяев и включает трек Канье Уэста «Stronger».

Может, и не в музыке все дело, а в том, что после вылета из Лиги Европы пришли поддержать коллег футбольные зенитовцы – Мигел Данни и Доменико Кришито? В любом случае, в первой четверти «Енисей» сопротивляется, во второй «Зенит» просыпается и вместо +4 преимущество уже +18. В перерыве игрока «Енисея» Андрея Кощеева поздравляют с днем рождения. Бывшему баскетболисту «Зенита» исполнилось 30 лет. Песня группы «Сектор Газа» была бы очень кстати, но диджей предпочитает The Black Eyed Peas.

Во второй половине игры куда-то пропадают Тимма и Карасев. И если Янису тренер отводит немного игрового времени, то у Сергея такого оправдания нет: три очка за 20 минут – так себе показатель для экс-игрока «Бруклина». Зато Стефан Маркович сияет ярче с каждой игрой. В прошлом матче против «Нижнего» он стал лучшим по результативным передачам, в исторической победе над ЦСКА набрал больше всех очков. Сегодня вновь ассисты – их у серба целых 17.

– Мы должны были сохранять концентрацию на протяжении всех 40 минут, – говорит Маркович после игры. Особенно это касается матчей против команд, которые на бумаге выглядят слабее нас. В его концентрации сегодня никто не сомневался.

Кроме Василия Карасева: он часто недоволен недонастроем своих игроков.

– Как ни пытайся донести до игроков, что нет слабых и сильных соперников, все равно настрой виден, – рассуждает главный тренер «Зенита». – На ЦСКА или «Локомотив» их совершенно не надо настраивать, но сейчас была другая история.

Все же благодаря 17 ассистам Марковича и 16 очкам Тулсона «Зенит» побеждает «Енисей» со счетом 94:78. Теперь надо готовиться к игре Еврокубка против «Локомотива-Кубани», которая пройдет 28 февраля в Краснодаре.