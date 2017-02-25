Без Фарфана, но с Ари. Как «Локомотив» провел первую тренировку в Москве

Московский «Локомотив» провел первую тренировку в столице после возвращения с последнего учебно-тренирово чного сбора. Как это было рассказывает «Советский спорт».

Лоськов тренирует, но не играет

Все-таки непривычно видеть Дмитрия Лоськова, расставляющего всевозможные конусы и фишки, тягающего мини-ворота в преддверии тренировки основной команды. Начинающий тренер подписал полугодовой контракт с командой, но тренироваться в ее составе пока не начал и на тренировке выполнял исключительно тренерские функции.

Юрий Семин деловито прогулялся по полю за полчаса до начала занятий. Игроки подошли позже официально назначенного времени, но на процессе это никак не сказалось. В общей группе – все, кроме травмированного Фарфана и набирающего кондиции Антона Миранчука. Россиянин работал индивидуально, совершая беговые упражнения вокруг поля.

Ари и Кверквелия уже тренируются

Новички «Локо» - Ари и Саломон Кверквелия – присоединились к команде уже на первой тренировке. Оба выглядели весело и задорно. Ари, в основном, общался на родном для себя языке с Мануэлэм Фернандешем, Гильерме и Майконом, а Кверквелия – со всеми русскоговорящими игроками.

Классическая тренировка, включающая общую разминку, игру в квадрат и футбол с мини-воротами для полевых и отработку ударов по воротам для голкиперов, прошла буднично. И лишь загар на оголенных частях тела некоторых игроков выдавал недавний вояж на испанский сбор.

Натхо и Миранчук – самые заметные

«В деле хотелось бы увидеть Фарфана, но Джефферсон не будет доступен для Юрия Семина еще в течение 10 дней. Об этом сказал сам специалист в интервью. Возможно, поэтому железнодорожники и арендовали Ари буквально на флажке трансферного окна. По заверению бразильца, был вариант с переездом в Китай, но он выбрал Москву.

Как бы не было приковано внимание к звездным новичкам, особую симпатию в работе с мячом вызывал Амир Натхо. Тот самый воспитанник «Барселоны» и брат Бибраса Натхо, выступающего за ЦСКА. Наверное, под стать ему с мячом обращается только Алексей Миранчук, якобы не перешедший в «Рубин» из-за кадровых перестановок в казанском клубе.

Ближайший матч железнодорожники проведут 1 марта с «Тосно» в рамках четвертьфинала Кубка России. Встреча состоится на стадионе «Локомотив» в Черкизове в 19:30 по московскому времени.