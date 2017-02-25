Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо4 : 3 ОТДинамо Москва
Хоккей  Йокерит3 : 4 ОТЦСКА
Футбол  Буде-Глимт0 : 3ЦСКА
Хоккей  Витязь2 : 6СКА
Футбол  Челси3 : 1Суонси
Футбол  Ювентус- : -Эмполи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Волшебник показал фокус – мы этого не видели шесть лет! Еще одно чудо от Дацюка

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Волшебник показал фокус – мы этого не видели шесть лет! Еще одно чудо от Дацюка
Источник: ХК СКА

СКА уверенно победил «Витязь» и почти вышел во второй раунд Кубка Гагарина. Капитан Павел Дацюк набрал 4 (1+3) очка.

* * *

На этот матч СКА не поставил Вадима Шипачева. Оказалось, что лучший бомбардир последнего чемпионата мира заболел, и ему дали отдохнуть.

Вместо него вышел Александр Барабанов. А в тройку с Евгением Дадоновым и Никитой Гусевым встал Ярно Коскиранта.

«Витязь» вместо Максима Джиошвили выпустил Артема Иванюженкова, в воротах же оказался Харри Сятери.

…Можно перечислять замены и рассуждать, как они изменят ход серии. Но все понимают, что у «Витязя» почти нет шансов против СКА. Слишком разный класс команд.

Да и в Подольске это признали, объявив перед игрой по стадиону: «Этот сезон для «Витязя» уже удачный, потому что мы впервые в истории КХЛ вышли в плей-офф!»

Счет был открыт на 11-й минуте, когда у хозяев удалили капитана – защитника Алексея Семенова. Кстати, бывшего игрока СКА. Дважды Сятери отражал мощнейшие щелчки от синей линии, но наконец, Патрик Херсли прекрасно попал в угол.

Об этом защитнике много говорит уже то, что Херсли на «Матче звезд КХЛ» в 2015 году выиграл конкурс на самый сильный бросок, запустив шайбу со скоростью 164,48 км/ч. Для сравнения, победитель конкурса в Уфе – защитник ЦСКА Игорь Ожиганов – нанес щелчок, разогнав шайбу до 159,78 км/ч.

* * *

Лично мне Патрик Херсли напоминает Ши Уэбера из «Монреаля» (174,61 км/ч). Мощный, крупный, король большинства. В прошлом матче против «Витязя» (7:2) он забил гол и отдал две передачи.

А теперь на 23-й минуте снова зарядил в большинстве. На этот раз траекторию полета шайбы чуть изменил Евгений Кетов – 0:2. Судьи снова изучили момент: нет, удара ногой там не было. Гол чистый.

Как же играет Херсли! На нем нарушают правила. Арбитр вскидывает руку. Патрик вскакивает на ноги, мощно щелкает – шайба попадает в штангу.

«Мастерюга!» - сказал бы о нем заслуженный тренер страны Сергей Гимаев. И можно поспорить с тем, что у московского «Динамо» лучшие атакующие защитники лиги. Ведь у СКА также есть, например, Антон Белов.

Во втором периоде команды свалились на потасовки и драки. Так, спарринг провели Илья Каблуков (СКА) и Миро Аалтонен («Витязь»). Оба получили по пять минут.

«Витязь» играл неплохо, а когда получил большинство «5 на 3», то Александр Никулин красиво бросил в дальний верхний угол. Вообще подмосковный клуб по потенциалу мог бы навязать борьбу в серии «Йокериту» или, скажем, минскому «Динамо». Но для этого нужно было лучше проводить регулярный чемпионат.

* * *

Всякую интригу убрал Роман Рукавишников, забив третий гол. Причем капитан СКА Павел Дацюк набрал в этом эпизоде свое третье очко в этом матче.

Гол Гусева не был засчитан, потому что перед этим раздался свисток. Но Никита свою шайбу забросил чуть позже, с передачи Евгения Дадонова. А после перерыва Павел Дацюк уже не отдал пас, а забил сам.

1:5.

Все ясно не только в этом матче, но и в серии. Для «Витязя» уже будет подвигом, если команда зацепит игру в понедельник.

Вообще получается интересно. СКА первый раунд играл в Подольске. Во втором может попасть на «Динамо», а в полуфинале – на ЦСКА. Таким видится маршрут, если не будет сюрпризов. То есть все три серии – в Москве и Подмосковье.

Но это только теория. Да и столичное «Динамо» пока не вышло во второй раунд.

…А когда Павел Дацюк последний раз набирал 4 очка за матч?

В этом сезоне такого не было. В прошлом, когда Волшебник выступал в «Детройте» - тоже.

Вот было дело 21 февраля 2015 года, когда Дацюк набрал 4 (2+2) очка в матче с «Далласом» (7:6 ОТ). Но это регулярный чемпионат.

А в плей-офф НХЛ это было 16 апреля 2011 года, когда Павел набрал 4 (1+3) очка в игре с «Аризоной» (4:3). Вот бы выпустить этот «Витязь» на ту «Аризону» - сравнить бы силы команд. Ну а Дацюк показывает, что и в 38 лет он в полном порядке.

…Более того, Павел Валерьевич мог забить и пятый гол, но Сятери отразил его хитрый бросок.

«Витязи» забросили еще шайбу, сняли вратаря, забили снова – но гол отменили после просмотра, из-за помехи вратарю.

А потом Илья Ковальчук забил в пустые ворота. И там передачу тоже отдавал Павел Дацюк. Четыре очка! В 38 лет – фантастика!

Четыре потому, что у Дацюка сняли передачу, когда забивал Рукавишников. Жаль, но и четыре очка - очень круто.

Матч

Витязь - СКА - 2:6 (0:1, 1:3, 1:2)

Голы:

Херсли (Коскиранта, Дацюк), 10:05 (0:1 - бол.). Кетов (Херсли, Дацюк), 22:01 (0:2 - бол.). Никулин (Ержабек), 33:22 (1:2 - бол.). Рукавишников (Белов, Дацюк), 35:36 (1:3). Гусев (Дадонов, Зубарев), 37:01 (1:4). Дацюк 42:32 (1:5). Копейкин (Кемпе), 52:14 (2:5). Ковальчук (Коскинен, Дацюк), 59:40 (2:6 - п.в.).

Место и дата

25 февраля 17:00, ДС Витязь, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Павел Дацюк: Я – счастливчик! И классно, что у СКА есть такая пушка (видео)Павел Дацюк: Я – счастливчик! И классно, что у СКА есть такая пушка (видео)Капитан СКА Павел Дацюк после матча против «Витязя» (6:2) пообщался с журналистами.Валерий Белов: Дацюк всегда выделяется. Третий матч против СКА не был исключениемГлавный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился впечатлениями от третьего матча серии 1/4 финала Западной конференции КХЛ против СКА (2:6).«Динамо», гейм овер? Все подробности матча-триллера в Нижнем Новгороде«Динамо», гейм овер? Все подробности матча-триллера в Нижнем НовгородеТретий поединок между «Торпедо» и «Динамо» вновь завершился в овертайме – 4:3. Победа опять досталась хозяевам. Но теперь – уже волжанам.Олег Знарок: Шипачев будет готов к следующей игре с «Витязем»Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от третьего матча серии 1/4 финала Западной конференции КХЛ против «Витязя» (6:2).Кубок Гагарина. Запад. 1/4 финала. «Витязь» уступил СКА, «Йокерит» проиграл ЦСКА и другие матчиРезультаты матчей первого раунда Кубка Гагарина.Муршак отомстил за удар по ребрамМуршак отомстил за удар по ребрамОвертайм продолжался меньше четырех минут и завершился точным броском Яна Муршака, которому во втором периоде врезали клюшкой по спине.«Торпедо» обыграло московское «Динамо» в овертайме и набрало первое очко в серииМатч первого раунда плей-офф КХЛ между «Торпедо» и московским «Динамо» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Торпедо».ЦСКА повел в серии с «Йокеритом» со счетом 3:0«Йокерит» дома уступил ЦСКА в третьем матче 1/4 финала Кубка Гагарина в Западной конференции.«Локомотив» в третий раз обыграл минское «Динамо» в Кубке ГагаринаМинское «Динамо» дома уступило «Локомотиву» в третьем матче ¼ финала Кубка Гагарина в Западной конференции.СКА победил «Витязь» и повел в серии со счетом 3-0В третьем матче серии 1/4 финала Западной конференции КХЛ СКА обыграл «Витязь» со счетом 6:2.Харийс Витолиньш: Шипачев не сыграет в третьем матче с «Витязем», он немножко приболелТренер СКА Харийс Витолиньш прокомментировал отсутствие нападающего Вадима Шипачева в заявке на третий матч серии 1/4 финала Западной конференции против «Витязя».«Витязь» – СКА. ОнлайнВ третьем матче 1/4 финала Западной конференции Кубка Гагарина «Витязь» сыграет со СКА.«Витязь» – СКА. Шипачев не попал в состав на третий матч серииТренерский штаб СКА объявил состав команды на третий матч четвертьфинальной серии Западной конференции против «Витязя».Букмекеры отдают небольшое преимущество «Торпедо» в третьем матче серии плей-офф с «Динамо»Букмекерские конторы выставили котировки на третью встречу первого раунда Кубка Гагарина между «Торпедо» и московским «Динамо».Энвер Лисин: Во втором матче с «Ак Барсом» все решили деталиНападающий «Салавата Юлаева» Энвер Лисин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2, 0-2 в серии) во второй встрече серии плей-офф КХЛ.«Игроки Уфы напились в ресторане!» Новый ушат грязи на «Салават Юлаев» (фото)«Игроки Уфы напились в ресторане!» Новый ушат грязи на «Салават Юлаев» (фото)Вы будете смеяться, но хоккейный клуб «Салават Юлаев» снова попал под информационный удар.Букмекеры считают СКА явным фаворитом Кубка ГагаринаБукмекерские конторы после двух первых матчей плей-офф КХЛ отдают СКА преимущество в борьбе за Кубок Гагарина.Как Курри защитил своего капитана. Превью матчей субботыКак Курри защитил своего капитана. Превью матчей субботыСегодня в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина пройдут третьи матчи в Западной конференции.СКА – дважды фаворит: армейцы готовы взять два кубка за один сезонСКА – дважды фаворит: армейцы готовы взять два кубка за один сезонВпервые в истории ВХЛ один из фаворитов плей-офф – команда из структуры клуба КХЛ.ЦСКА, бей в кость, «Динамо», жди ответку! Прогнозы на сегодняшние матчи плей-оффЦСКА, бей в кость, «Динамо», жди ответку! Прогнозы на сегодняшние матчи плей-оффОбозреватель «Советского спорта» подводит промежуточные итоги в продолжающейся борьбе первого раунда Кубка Гагарина в Западной конференции.
Главные новости
Лыжный спорт
Сергей Устюгов: Не верю, что Крюков набрал форму. Он приехал запасным, почему он выступает в основном составе?
Хоккей
«Торпедо» обыграло московское «Динамо» в овертайме и набрало первое очко в серии
Футбол
«Севилья» одержала волевую победу над «Бетисом»
Хоккей
ЦСКА повел в серии с «Йокеритом» со счетом 3:0
Футбол
«Челси» обыграл «Суонси» благодаря голам Сеска, Педро и Косты
Футбол
ЦСКА разгромил «Буде-Глимт» в товарищеском матче
Хоккей
«Локомотив» в третий раз обыграл минское «Динамо» в Кубке Гагарина
Хоккей
СКА победил «Витязь» и повел в серии со счетом 3-0
Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл «Кельн» и продолжает идти вторым в бундеслиге
Футбол
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Фрайбург», Обамеянг сделал дубль
все новости
Витязь
Витязькалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
Павел Дацюк
Павел Дацюквсе новости
Кубок Гагарина
Кубок Гагарина