Волшебник показал фокус – мы этого не видели шесть лет! Еще одно чудо от Дацюка

СКА уверенно победил «Витязь» и почти вышел во второй раунд Кубка Гагарина. Капитан Павел Дацюк набрал 4 (1+3) очка.

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На этот матч СКА не поставил Вадима Шипачева. Оказалось, что лучший бомбардир последнего чемпионата мира заболел, и ему дали отдохнуть.

Вместо него вышел Александр Барабанов. А в тройку с Евгением Дадоновым и Никитой Гусевым встал Ярно Коскиранта.

«Витязь» вместо Максима Джиошвили выпустил Артема Иванюженкова, в воротах же оказался Харри Сятери.

…Можно перечислять замены и рассуждать, как они изменят ход серии. Но все понимают, что у «Витязя» почти нет шансов против СКА. Слишком разный класс команд.

Да и в Подольске это признали, объявив перед игрой по стадиону: «Этот сезон для «Витязя» уже удачный, потому что мы впервые в истории КХЛ вышли в плей-офф!»

Счет был открыт на 11-й минуте, когда у хозяев удалили капитана – защитника Алексея Семенова. Кстати, бывшего игрока СКА. Дважды Сятери отражал мощнейшие щелчки от синей линии, но наконец, Патрик Херсли прекрасно попал в угол.

Об этом защитнике много говорит уже то, что Херсли на «Матче звезд КХЛ» в 2015 году выиграл конкурс на самый сильный бросок, запустив шайбу со скоростью 164,48 км/ч. Для сравнения, победитель конкурса в Уфе – защитник ЦСКА Игорь Ожиганов – нанес щелчок, разогнав шайбу до 159,78 км/ч.

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Лично мне Патрик Херсли напоминает Ши Уэбера из «Монреаля» (174,61 км/ч). Мощный, крупный, король большинства. В прошлом матче против «Витязя» (7:2) он забил гол и отдал две передачи.

А теперь на 23-й минуте снова зарядил в большинстве. На этот раз траекторию полета шайбы чуть изменил Евгений Кетов – 0:2. Судьи снова изучили момент: нет, удара ногой там не было. Гол чистый.

Как же играет Херсли! На нем нарушают правила. Арбитр вскидывает руку. Патрик вскакивает на ноги, мощно щелкает – шайба попадает в штангу.

«Мастерюга!» - сказал бы о нем заслуженный тренер страны Сергей Гимаев. И можно поспорить с тем, что у московского «Динамо» лучшие атакующие защитники лиги. Ведь у СКА также есть, например, Антон Белов.

Во втором периоде команды свалились на потасовки и драки. Так, спарринг провели Илья Каблуков (СКА) и Миро Аалтонен («Витязь»). Оба получили по пять минут.

«Витязь» играл неплохо, а когда получил большинство «5 на 3», то Александр Никулин красиво бросил в дальний верхний угол. Вообще подмосковный клуб по потенциалу мог бы навязать борьбу в серии «Йокериту» или, скажем, минскому «Динамо». Но для этого нужно было лучше проводить регулярный чемпионат.

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Всякую интригу убрал Роман Рукавишников, забив третий гол. Причем капитан СКА Павел Дацюк набрал в этом эпизоде свое третье очко в этом матче.

Гол Гусева не был засчитан, потому что перед этим раздался свисток. Но Никита свою шайбу забросил чуть позже, с передачи Евгения Дадонова. А после перерыва Павел Дацюк уже не отдал пас, а забил сам.

1:5.

Все ясно не только в этом матче, но и в серии. Для «Витязя» уже будет подвигом, если команда зацепит игру в понедельник.

Вообще получается интересно. СКА первый раунд играл в Подольске. Во втором может попасть на «Динамо», а в полуфинале – на ЦСКА. Таким видится маршрут, если не будет сюрпризов. То есть все три серии – в Москве и Подмосковье.

Но это только теория. Да и столичное «Динамо» пока не вышло во второй раунд.

…А когда Павел Дацюк последний раз набирал 4 очка за матч?

В этом сезоне такого не было. В прошлом, когда Волшебник выступал в «Детройте» - тоже.

Вот было дело 21 февраля 2015 года, когда Дацюк набрал 4 (2+2) очка в матче с «Далласом» (7:6 ОТ). Но это регулярный чемпионат.

А в плей-офф НХЛ это было 16 апреля 2011 года, когда Павел набрал 4 (1+3) очка в игре с «Аризоной» (4:3). Вот бы выпустить этот «Витязь» на ту «Аризону» - сравнить бы силы команд. Ну а Дацюк показывает, что и в 38 лет он в полном порядке.

…Более того, Павел Валерьевич мог забить и пятый гол, но Сятери отразил его хитрый бросок.

«Витязи» забросили еще шайбу, сняли вратаря, забили снова – но гол отменили после просмотра, из-за помехи вратарю.

А потом Илья Ковальчук забил в пустые ворота. И там передачу тоже отдавал Павел Дацюк. Четыре очка! В 38 лет – фантастика!

Четыре потому, что у Дацюка сняли передачу, когда забивал Рукавишников. Жаль, но и четыре очка - очень круто.