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«Получим компенсацию за перенос кубковой игры в Краснодар»

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Григорий Иванов
Григорий ИвановИсточник: «Советский спорт»

Президент «Урала» Григорий Иванов – о смене места проведения матча на Кубок России.

Кубковый матч с «Краснодаром» был, безусловно, самой обсуждаемой темой на протяжении всех зимних сборов «Урала». Точнее, даже не сам матч, а место его проведения: стадион либо манеж, по решению комиссии РФС, собиравшейся посетить Екатеринбург ближе к дате игры - 28 февраля. Уже было заявлено, что «Урал» сыграет первый в своей истории официальный матч зимой на своем поле - чего, кстати, могло не случиться, если бы хозяева не пошли навстречу гостям и не согласились на перенос игры, изначально назначенной на 1 марта.

И вот комиссия приехала, оценила готовность поля - и сочла его непригодным для проведения матча столько высокого уровня. Газон в манеже нареканий не вызвал,но его вместимость оказалось недостаточной - с некоторых пор такие сооружения, согласно регламенту проведения соревнований, должны быть оборудованы трибунами не менее чем на десять тысяч мест. Тогда как в Екатеринбурге - в три раза меньше.

Запасной ареной «Урала» был заявлен стадион в «Тюмени». Тем неожиданней оказался перенос матча на поле соперника - в Краснодар. За разъяснениями корреспондент «Совспорта» обратился к президенту «Урала» Григорию Иванову.

- Вы ведь очень надеялись сыграть дома?
- Безусловно. И, учитывая некоторые особенности нашего климата, своевременно, в соответствии с требованиями РФС и РФПЛ, построили манеж, Только когда строили, речь почему-то не шла о непременной вместимости в десять тысяч зрителей.

- Это тот, который Гаджи Гаджиев окрестил «мышеловкой»?
- Он самый. Только слова уважаемого тренера, если можно, оставлю без комментариев. Во всяком случае, до тех пор, пока у них в Перми не сдадут в эксплуатацию свой манеж. А его, между прочим, строят по тому же проекту, что и наш. Один в один. Вот тогда мне будет интересно послушать аргументы Гаджи Муслимовича.

- Но манеж ведь изначально шел запасным вариантом?
- Наверное, кто-то думал, что к концу зимы в Екатеринбурге чудесным образом вырастет трава. Но она вот почему-то не поднялась. Я не специалист по оценке готовности полей, но считаю, что сейчас наш газон выглядит не намного хуже, чем тогда, когда доводилось в прежние годы принимать соперников в самом начале марта.

- Но на вашей запасной арене в Тюмени поле искусственное. Вряд ли бы оно могло вызвать нарекания даже у самой придирчивой комиссии. - В этом случае мы все равно играли бы не дома - в холоде, только в чужом. Плюс несли бы дополнительные расходы. Поэтому посовещались и пришли к мнению: раз в Екатеринбурге сыграть все равно не судьба, экономически правильней будет отправиться в Краснодар, куда нас пригласили соперники.

- «Краснодар оплатит вам затраты на перелет и проживание?
- Какую-то компенсацию в возникшей ситуации, согласитесь, мы должны были получить.

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