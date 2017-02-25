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Муршак отомстил за удар по ребрам

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Муршак отомстил за удар по ребрам
Источник: «Советский спорт»

Третий матч серии ЦСКА – «Йокерит», как и два предыдущих, принес победу москвичам. Как и 23 февраля, соперникам не хватило 60 минут. Овертайм продолжался меньше четырех минут и завершился точным броском Яна Муршака, которому во втором периоде врезали клюшкой по спине. 

Накануне матча в Хельсинки поздно вечером карательный орган лиги обнародовал вердикт по «делу Регина». Капитан «шутов» во втором матче серии ударил в голову армейца Жаркова, причем без шайбы. За что получил только «двоечку». Хотя был достоин более сурового наказания. Его и наказали, приписав к «двоечке» «десяточку». И никакой вам дисквалификации. Хрен редьки не слаще.

Генеральный менеджер «Йокерита» легенда Яри Курри на выходе из армейского дворца заявил в диктофоны: «Нельзя выиграть все время находясь в штрафном боксе».

В первом периоде судьи лишь по разу отправляли соперников на лобное место. А гол незаполненная до отказа «Хартвалл Арена» увидела только один. Самый что ни наесть рабочий. Да Коста неуловимым движением переправил летевшую после дальнего наброса Сергеева шайбу в сетку. В начале второй трети то же самое осуществил Мамин. 0:2.

Тщетно хозяева старались превзойти армейцев в мужском контактном хоккее высокой интенсивности. Финны решили припугнуть гостей. Йоэнссуу в своей зоне засадил клюшкой по ребрам Муршаку. Словенец лишь с помощью партнеров и врача поднялся со льда. Арбитры закрыли на это безобразие глаза. Может, правильно? Ведь несколько лет назад один из них испохабил финал, заставив лигу в качестве компенсации назначать MVP плей-офф вратаря проигравшей команды.

А в середине матча последовало «слабое», как сказал бы главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов, удаление Телегина.

Злой гений ЦСКА О’Нилл отквитал гол, переправив шайбу в ворота ударом сверху вниз. А в начале третьего периода хозяева поймали армейцев на контратаке. Силовик Хухтала, опередив инертного Кутузова и оказавшись с глазу на глаз с Сорокиным, взял у вратаря реванш за нереализованный в первом матче буллит. Шайба волшебным образом обласкала вратарскую амуницию и просочилась в ворота.

Попов в большинстве вывел гостей вперед. Казалось, теперь-то победа от ЦСКА не уплывет. Но есть в составе красно-синих защитник, который в самые ответственные моменты начинает пожарить. Даже в свои ворота забивать. Науменков остался верен себе - исправляя собственную ошибку на чужой синей линии, сфолил и оставил команду в меньшинстве. Лидер обороны «шутов» Лаюнен сквитал счет, отыскав узенькую щелку между перекладиной и плечом голкипера. Надо признать, Сорокина в последних матчах за что-то наказывает хоккейный бог. Хотя винить вратаря в пропущенных шайбах – дело последнее.

Овертайм гости начали в большинстве. Сначала Петров заставил звенеть штангу, а вскоре массированная позиционная атака армейцев закончилась неотразимым броском с ползоны Муршака, которого вывел на огневую позицию Петров.

Завтра серия может завершиться.

Матч

Йокерит - ЦСКА - 3:4 О.Т. (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)

Голы:

да Коста (Мамин, Сергеев), 15:43 (0:1). Мамин (Киселевич, да Коста), 22:07 (0:2). О'Нил (Яакола, Регин), 31:31 (1:2). Хухтала (Йенсен, Виртанен), 43:00 (2:2). Попов (Киселевич, Ничушкин), 44:02 (2:3). Лаюнен (Яакола, О'Нил), 54:30 (3:3). Муршак (Светлаков), 63:53 (3:4).

Место и дата

25 февраля 17:00, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция

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