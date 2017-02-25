Муршак отомстил за удар по ребрам

Третий матч серии ЦСКА – «Йокерит», как и два предыдущих, принес победу москвичам. Как и 23 февраля, соперникам не хватило 60 минут. Овертайм продолжался меньше четырех минут и завершился точным броском Яна Муршака, которому во втором периоде врезали клюшкой по спине.

Накануне матча в Хельсинки поздно вечером карательный орган лиги обнародовал вердикт по «делу Регина». Капитан «шутов» во втором матче серии ударил в голову армейца Жаркова, причем без шайбы. За что получил только «двоечку». Хотя был достоин более сурового наказания. Его и наказали, приписав к «двоечке» «десяточку». И никакой вам дисквалификации. Хрен редьки не слаще.

Генеральный менеджер «Йокерита» легенда Яри Курри на выходе из армейского дворца заявил в диктофоны: «Нельзя выиграть все время находясь в штрафном боксе».

В первом периоде судьи лишь по разу отправляли соперников на лобное место. А гол незаполненная до отказа «Хартвалл Арена» увидела только один. Самый что ни наесть рабочий. Да Коста неуловимым движением переправил летевшую после дальнего наброса Сергеева шайбу в сетку. В начале второй трети то же самое осуществил Мамин. 0:2.

Тщетно хозяева старались превзойти армейцев в мужском контактном хоккее высокой интенсивности. Финны решили припугнуть гостей. Йоэнссуу в своей зоне засадил клюшкой по ребрам Муршаку. Словенец лишь с помощью партнеров и врача поднялся со льда. Арбитры закрыли на это безобразие глаза. Может, правильно? Ведь несколько лет назад один из них испохабил финал, заставив лигу в качестве компенсации назначать MVP плей-офф вратаря проигравшей команды.

А в середине матча последовало «слабое», как сказал бы главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов, удаление Телегина.

Злой гений ЦСКА О’Нилл отквитал гол, переправив шайбу в ворота ударом сверху вниз. А в начале третьего периода хозяева поймали армейцев на контратаке. Силовик Хухтала, опередив инертного Кутузова и оказавшись с глазу на глаз с Сорокиным, взял у вратаря реванш за нереализованный в первом матче буллит. Шайба волшебным образом обласкала вратарскую амуницию и просочилась в ворота.

Попов в большинстве вывел гостей вперед. Казалось, теперь-то победа от ЦСКА не уплывет. Но есть в составе красно-синих защитник, который в самые ответственные моменты начинает пожарить. Даже в свои ворота забивать. Науменков остался верен себе - исправляя собственную ошибку на чужой синей линии, сфолил и оставил команду в меньшинстве. Лидер обороны «шутов» Лаюнен сквитал счет, отыскав узенькую щелку между перекладиной и плечом голкипера. Надо признать, Сорокина в последних матчах за что-то наказывает хоккейный бог. Хотя винить вратаря в пропущенных шайбах – дело последнее.

Овертайм гости начали в большинстве. Сначала Петров заставил звенеть штангу, а вскоре массированная позиционная атака армейцев закончилась неотразимым броском с ползоны Муршака, которого вывел на огневую позицию Петров.

Завтра серия может завершиться.