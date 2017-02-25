«Динамо», гейм овер? Все подробности матча-триллера в Нижнем Новгороде

Третий поединок между «Торпедо» и «Динамо» вновь завершился в овертайме – 4:3. Победа опять досталась хозяевам. Но теперь – уже волжанам.

Понятно, что два первых поединка в серии были очень тяжелы для нижегородцев в психологическом плане. Отдавать победу в двух равных битвах в овертайме и смириться с этим, выкинуть из головы кажущийся несправедливым счет в серии трудно.

Особенно, если он отражается и на составе команды. А между тем в Нижнем Новгороде из ворот исчез не только Бирюков, уступивший место Проскурякову. Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра вывел из состава еще и двух именитых ветеранов – Жердева и Фролова.

Третий поединок стал достойным и логичным продолжением московских матчей. Первая стычка и взаимное удаление случились уже на первых секундах. Тут же соперники еще раз обменялись штрафами.

Но вот потом… Потом хозяева получили в этом поединке такой карт-бланш, о котором в плей-офф никто даже мечтать не смеет!

11-я минута встречи и… сразу два удаления у гостей! Две минуты двойного численного перевеса у «Торпедо». И через пять секунд арбитр вновь поднимает руку.

На этот раз 5+20. И вновь в составе «Динамо» - с площадки изгоняется Кутейкин, который пытается разжалобить арбитра, показывая что хотел цапануть Эштона клюшкой за плечо . Но у нижегородского форварда из вдрызг разбитого рта хлещет кровь. И тут уж 2+2 – это минимум. Но судьи считают, что удар по лицу был нанесен нарочно, и отправляют Андрея в раздевалку. Имеют право.

Итак, две минуты «5 на 3», а потом еще пять минут «5 на 4» несгораемого большинства у хозяев.

И что? И ничегошеньки! Ну как же так? Если при таком раскладе в плей-офф не забивать, то когда же?

Зрители на трибунах, потрясая картонными копиями Кубка Гагарина в недоумении от действий своей команды.

И вот тут даже хочется предъявить претензии Скудре. Потому что в предыдущем матче гол в большинстве за «Торпедо» забил Фролов, а сегодня его в составе нет…

Но вместо этого в перерыве Скудра адресует эти самые претензии своим игрокам. Причем, судя по всему, в максимально доходчивой форме.

Потому что не проходит и трех минут с начала второго периода, а счет уже 2:0 в пользу волжан. И что характерно – первый бросок в начале этих атак Еременко отбивал. Но оба раза мотивированные игроки «Торпедо» на добивании были быстрее москвичей.

Автозаводцы впервые в этой серии повели в счете. Да так уверенно! Ну раз обломили надежды болельщиков в большинстве в первом периоде, так может сейчас?!

Увы, для нижегородской торсиды, еще до второго перерыва равновесие было восстановлено. Причем, весьма банальным образом. Вот она вам воочию хрестоматийная истина – цена выигранного вбрасывания.

Два раз динамовцы его выигралив зоне соперника, откинули шайбу на синюю линию, бросок… Это самый простой и надежный розыгрыш.

А потом сперва Подшендялов ловко подставил клюшку – 2:1. Затем Терещенко, который сам вбрасывание и выиграл, ускользнул из под опеки, продвинулся вперед и забросил за москвичей вторую шайбу в этом матче – 2:2.

Ну а дальше - привычная картина. Динамовцы в свою очередь получают право на большинство. Располагаются в зоне «Торпедо». Ничего лишнего. Никакой красоты. Никаких там «каруселей», «кружев» или хитрых передач. Голый рационализм.

Шайба на синей линии. Мощный и точный бросок Никулина с ходу. И 2:3. Победа?

Но куда же без овертайма! В этой серии дополнительные периоды – это уже своеобразная традиция.

Хозяева дарят своим болельщикам еще одну надежду, сравнивая счет на предпоследней минуте третьего периода – 3:3.

И вновь Еременко отбивает первый бросок. Но отлично играет Даугавиньш. Бывший динамовец в прошлом непонятно за что изгнанный из московского клуба по ходу сезона, утягивает на себя обоих защитников бело-голубых. И позволяет Норману беспрепятственно поразить пустой угол – 3:3!

Ну и кто на этот раз добьется успеха в добавочное время? Опять динамовцы? Нет, опять хозяева!

Макмиллан неожиданно убегает от чужой синей линии в контратаку опередив, и Миронова, и Никулина, у которых игра в обороне сегодня явно не заладилась, и бросает шайбу впритирку со штангой – 4:3.

И если так пойдет дальше – в этой серии все только начинается.