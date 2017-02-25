Павел Дацюк: Я – счастливчик! И классно, что у СКА есть такая пушка (видео)
Капитан СКА Павел Дацюк после матча против «Витязя» (6:2) пообщался с журналистами.
- Вы впервые набрали 4 очка в КХЛ. Сегодня был особенный день?
- Нет, что вы. Просто я – счастливчик. Здорово сыграла наша
команда. И здесь без разницы, кто набирает очки. Главное – победа. Достаточно
важная, на выезде. Третья игра в серии.
- Что
самое сложное для команды, которая ведет 3-0 в первом раунде?
- Наверное, не расслабиться. Нам нужна еще одна победа. Важно в
четвертом матче выйти и показать хорошее начало.
- По ходу
матча был момент, когда «Витязь» забил гол, сделал счет 1:2 и вас немного
напряг.
- На самом деле игра получилась упорная, близкая, в одну шайбу.
Тяжело играть на выезде, когда болельщики хорошо поддерживают «Витязь». Но и
наши болельщики тоже хорошо помогали. Здорово, что мы смогли забить еще и
успокоить все это. Имею в виду наш третий и четвертый голы.
-
Насколько помогает, что в большинстве у вас есть такая пушка как Патрик Херсли?
У него невероятный щелчок.
- Херсли в самом деле здорово бросает. И очень прицельно. Классно,
что эта пушка на нашей стороне.
- Вы
видели у кого-нибудь такие щелчки?
- Видел. Но с ними Патрик бы посоревновался.
- Сегодня
было много остановок в игре и спорных моментов, засчитывать ли шайбу. Это
как-то сказывалось на ходе матча?
- Чуть-чуть теряется темп, и тяжело его поддерживать. А так
согласен, что было много спорных моментов. Но думаю, все они решились.
-
Последний раз вы набирали 4 очка в кубковых матчах в апреле 2011 года, когда
играли против «Аризоны».
- Но это было давным-давно! И опять же, с «Аризоной», - усмехнулся
Дацюк.
- Набрать
столько в плей-офф – это ведь здорово!
- И очень тяжело набирать очки в любых матчах. В плей-офф – тем более. Спасибо партнерам, они хорошо сыграли. Ну и вся команда в целом.
Матч
Витязь - СКА - 2:6 (0:1, 1:3, 1:2)
Голы:
Херсли (Коскиранта, Дацюк), 10:05 (0:1 - бол.). Кетов (Херсли, Дацюк), 22:01 (0:2 - бол.). Никулин (Ержабек), 33:22 (1:2 - бол.). Рукавишников (Белов, Дацюк), 35:36 (1:3). Гусев (Дадонов, Зубарев), 37:01 (1:4). Дацюк 42:32 (1:5). Копейкин (Кемпе), 52:14 (2:5). Ковальчук (Коскинен, Дацюк), 59:40 (2:6 - п.в.).
Место и дата
25 февраля 17:00, ДС Витязь, Онлайн-трансляция