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Павел Дацюк: Я – счастливчик! И классно, что у СКА есть такая пушка (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Павел Дацюк: Я – счастливчик! И классно, что у СКА есть такая пушка (видео)

Капитан СКА Павел Дацюк после матча против «Витязя» (6:2) пообщался с журналистами.

- Вы впервые набрали 4 очка в КХЛ. Сегодня был особенный день?

- Нет, что вы. Просто я – счастливчик. Здорово сыграла наша команда. И здесь без разницы, кто набирает очки. Главное – победа. Достаточно важная, на выезде. Третья игра в серии.

- Что самое сложное для команды, которая ведет 3-0 в первом раунде?

- Наверное, не расслабиться. Нам нужна еще одна победа. Важно в четвертом матче выйти и показать хорошее начало.

- По ходу матча был момент, когда «Витязь» забил гол, сделал счет 1:2 и вас немного напряг.

- На самом деле игра получилась упорная, близкая, в одну шайбу. Тяжело играть на выезде, когда болельщики хорошо поддерживают «Витязь». Но и наши болельщики тоже хорошо помогали. Здорово, что мы смогли забить еще и успокоить все это. Имею в виду наш третий и четвертый голы.

- Насколько помогает, что в большинстве у вас есть такая пушка как Патрик Херсли? У него невероятный щелчок.

- Херсли в самом деле здорово бросает. И очень прицельно. Классно, что эта пушка на нашей стороне.

- Вы видели у кого-нибудь такие щелчки?

- Видел. Но с ними Патрик бы посоревновался.

- Сегодня было много остановок в игре и спорных моментов, засчитывать ли шайбу. Это как-то сказывалось на ходе матча?

- Чуть-чуть теряется темп, и тяжело его поддерживать. А так согласен, что было много спорных моментов. Но думаю, все они решились.

- Последний раз вы набирали 4 очка в кубковых матчах в апреле 2011 года, когда играли против «Аризоны».

- Но это было давным-давно! И опять же, с «Аризоной», - усмехнулся Дацюк.

- Набрать столько в плей-офф – это ведь здорово!

- И очень тяжело набирать очки в любых матчах. В плей-офф – тем более. Спасибо партнерам, они хорошо сыграли. Ну и вся команда в целом.

Матч

Витязь - СКА - 2:6 (0:1, 1:3, 1:2)

Голы:

Херсли (Коскиранта, Дацюк), 10:05 (0:1 - бол.). Кетов (Херсли, Дацюк), 22:01 (0:2 - бол.). Никулин (Ержабек), 33:22 (1:2 - бол.). Рукавишников (Белов, Дацюк), 35:36 (1:3). Гусев (Дадонов, Зубарев), 37:01 (1:4). Дацюк 42:32 (1:5). Копейкин (Кемпе), 52:14 (2:5). Ковальчук (Коскинен, Дацюк), 59:40 (2:6 - п.в.).

Место и дата

25 февраля 17:00, ДС Витязь, Онлайн-трансляция

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