«Локомотив» грамотно выбрал соперника в плей-офф. Учитесь – 12:3 в двух матчах!

Сегодня ярославцы разгромили минчан еще и в Белоруссии – 5:1. Не зря они выбрали «зубров» на финише регулярного чемпионата КХЛ.

Нет ничего удивительного, что СКА победил «Витязь» два раза кряду с крупным счетом. Тут на лицо разница в классе команд.

Нет ничего удивительно, что минчане уступили «Локомотиву» с крупным счетом во втором ярославском матче – 2:7. Такое в пле-офф даже в матчах с равными соперниками периодически случается.

Но вот когда соперники перебрались в столицу Белоруссии и там «Динамо» при поддержке 15 тысяч зрителей снова влетело в одну калитку – 1:5…

Это уже что-то.

Главное, что борьбы в матче опять с самого начала не получилась. «Локомотив» открыл счет на девятой минуте, реализовав большинство. Погудел победно. Да и рванул в отрыв.

А к середине матча на табло высветились привычные цифры – 4:0 в пользу железнодорожнико в.

И все стало понятно. Потому что чудеса в хоккее бывают. Но только не в плей-офф.

Интересно, что в прошлом поединке, который в Ярославле развивался точно также – 4:0, только не на 37-й, а на 35-й минуте – главный тренер динамовцев канадец Крэйг Вудкрофт хотя бы сменил вратаря. Попытался встряхнуть команду.

Но в следующем поединке вновь доверил ворота проштрафившемуся накануне Скривенсу. И на этот раз менять его даже не стал. Может, и к лучшему. Счет получился в итоге не такой разгромный. Хотя поражение от этого – еще более унылым.

Ограничиваться в решающем домашнем матче шайбой престижа… От минчан, которые провели концовку сезона с огоньком ждали большего! Но, видимо, «Локомотив» не ошибся, когда выбирал соперника, пропустив московских динамовцев в последнем матче регулярки вперед. Помните, как это было?

Железнодорожники шли на третьем месте на Западе. Выигрывали у «Амура» в последнем матче гладкого чемпионата. Но когда итоги параллельных поединков стали вырисовываться, сбавили обороты, проиграли хабаровчанам, опустились в таблице на одну строчку и вышли в плей-офф на минчан.

Теперь бело-голубые бьются на смерть в каждом матче с «Торпедо».

А ярославцы записывают на свой счет одну крупную победу за другой с белорусами.

И ничего не попишешь, «Локомотив» в своем праве. Никаких упреков тут быть не может. Потому что это только на словах звучит красиво, что соперника выбирать нельзя, что игра потом за это накажет…

Лирика все это.

А практика уже не раз показывала, что в стратегии плей-офф все средства хороши. Да разве только «Локомотив» ими сейчас воспользовался?

СКА пропустил вперед ЦСКА. «Локомотив» - «Динамо». Ну и кому сейчас победы в первом раунде даются легче? Кто выйдет в следующий более вымотанным?

Делайте выводы сами.