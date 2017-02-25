Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Витязь2 : 6СКА
Футбол  Челси3 : 1Суонси
Футбол  Наполи0 : 2Аталанта
Хоккей  Йокерит3 : 4 ОТЦСКА
Футбол  Буде-Глимт0 : 3ЦСКА
Футбол  Ювентус0 : 0Эмполи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Локомотив» грамотно выбрал соперника в плей-офф. Учитесь – 12:3 в двух матчах!

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Локомотив» грамотно выбрал соперника в плей-офф. Учитесь – 12:3 в двух матчах!
Источник: Photo.khl.ru

Сегодня ярославцы разгромили минчан еще и в Белоруссии – 5:1. Не зря они выбрали «зубров» на финише регулярного чемпионата КХЛ.

Нет ничего удивительного, что СКА победил «Витязь» два раза кряду с крупным счетом. Тут на лицо разница в классе команд.

Нет ничего удивительно, что минчане уступили «Локомотиву» с крупным счетом во втором ярославском матче – 2:7. Такое в пле-офф даже в матчах с равными соперниками периодически случается.

Но вот когда соперники перебрались в столицу Белоруссии и там «Динамо» при поддержке 15 тысяч зрителей снова влетело в одну калитку – 1:5…

Это уже что-то.

Главное, что борьбы в матче опять с самого начала не получилась. «Локомотив» открыл счет на девятой минуте, реализовав большинство. Погудел победно. Да и рванул в отрыв.

А к середине матча на табло высветились привычные цифры – 4:0 в пользу железнодорожников.

И все стало понятно. Потому что чудеса в хоккее бывают. Но только не в плей-офф.

Интересно, что в прошлом поединке, который в Ярославле развивался точно также – 4:0, только не на 37-й, а на 35-й минуте – главный тренер динамовцев канадец Крэйг Вудкрофт хотя бы сменил вратаря. Попытался встряхнуть команду.

Но в следующем поединке вновь доверил ворота проштрафившемуся накануне Скривенсу. И на этот раз менять его даже не стал. Может, и к лучшему. Счет получился в итоге не такой разгромный. Хотя поражение от этого – еще более унылым.

Ограничиваться в решающем домашнем матче шайбой престижа… От минчан, которые провели концовку сезона с огоньком ждали большего! Но, видимо, «Локомотив» не ошибся, когда выбирал соперника, пропустив московских динамовцев в последнем матче регулярки вперед. Помните, как это было?

Железнодорожники шли на третьем месте на Западе. Выигрывали у «Амура» в последнем матче гладкого чемпионата. Но когда итоги параллельных поединков стали вырисовываться, сбавили обороты, проиграли хабаровчанам, опустились в таблице на одну строчку и вышли в плей-офф на минчан.

Теперь бело-голубые бьются на смерть в каждом матче с «Торпедо».

А ярославцы записывают на свой счет одну крупную победу за другой с белорусами.

И ничего не попишешь, «Локомотив» в своем праве. Никаких упреков тут быть не может. Потому что это только на словах звучит красиво, что соперника выбирать нельзя, что игра потом за это накажет…

Лирика все это.

А практика уже не раз показывала, что в стратегии плей-офф все средства хороши. Да разве только «Локомотив» ими сейчас воспользовался?

СКА пропустил вперед ЦСКА. «Локомотив» - «Динамо». Ну и кому сейчас победы в первом раунде даются легче? Кто выйдет в следующий более вымотанным?

Делайте выводы сами.

Матч

Динамо Мн - Локомотив - 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)

Голы:

Крунвалль (Накладал, Козун), 8:37 (0:1 - бол.). Накладал (Тальбо, Козун), 18:08 (0:2). Тальбо (Контиола, Козун), 19:56 (0:3 - бол.). Полунин 36:45 (0:4). Лисовец (Кулаков, Матерухин), 51:04 (1:4). Накладал (Локтионов, Козун), 54:49 (1:5 - бол.).

Место и дата

25 февраля 17:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Орешкин: Плей-офф – это игра до ошибки, которую мы допустилиГлавный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал итог матча первого раунда плей-офф КХЛ против нижегородского «Торпедо» (3:4 ОТ). Также своими впечатлениями поделился и наставник «Торпедо» Петерис Скудра.Бутылку в судью кидать можно, ругать матом – нет! Как КХЛ воспитывает тренеровБутылку в судью кидать можно, ругать матом – нет! Как КХЛ воспитывает тренеровНа примере тренера «Адмирала» СДК показал, что методы физического воздействия на рефери будут наказываться мягче, чем устные оскорбления.Крэйг Вудкрофт: У минского «Динамо» не было страсти и желанияГлавный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился впечатлениями после матча первого раунда плей-офф КХЛ против «Локомотива». Напомним, что его команда уступила со счетом 1:5.Алексей Кудашов: «Динамо» настраивается на «Локомотив» и играет очень мощно, но мы справляемсяГлавный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов поделился впечатлениями после матча против минского «Динамо» в первом раунде плей-офф КХЛ. Напомним, что его команда победила со счетом 5:1.Патрик Херсли: Из-за травм других хоккеистов СКА я попал в звено к игрокам, которые фантастически пасуютЗащитник СКА Патрик Херсли поделился впечатлениями от третьего матча серии 1/4 финала Западной конференции КХЛ против «Витязя» (6:2).Павел Дацюк: Херсли здорово, прицельно бросает. Хорошо, что эта пушка на стороне СКАКапитан СКА Павел Дацюк поделился впечатлениями от третьего матча серии 1/4 финала Западной конференции КХЛ против «Витязя» (6:2).Павел Дацюк: Я – счастливчик! И классно, что у СКА есть такая пушка (видео)Павел Дацюк: Я – счастливчик! И классно, что у СКА есть такая пушка (видео)Капитан СКА Павел Дацюк после матча против «Витязя» (6:2) пообщался с журналистами.Валерий Белов: Дацюк всегда выделяется. Третий матч против СКА не был исключениемГлавный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился впечатлениями от третьего матча серии 1/4 финала Западной конференции КХЛ против СКА (2:6).«Динамо», гейм овер? Все подробности матча-триллера в Нижнем Новгороде«Динамо», гейм овер? Все подробности матча-триллера в Нижнем НовгородеТретий поединок между «Торпедо» и «Динамо» вновь завершился в овертайме – 4:3. Победа опять досталась хозяевам. Но теперь – уже волжанам.Олег Знарок: Шипачев будет готов к следующей игре с «Витязем»Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от третьего матча серии 1/4 финала Западной конференции КХЛ против «Витязя» (6:2).Кубок Гагарина. Запад. 1/4 финала. «Витязь» уступил СКА, «Йокерит» проиграл ЦСКА и другие матчиРезультаты матчей первого раунда Кубка Гагарина.Муршак отомстил за удар по ребрамМуршак отомстил за удар по ребрамОвертайм продолжался меньше четырех минут и завершился точным броском Яна Муршака, которому во втором периоде врезали клюшкой по спине.«Торпедо» обыграло московское «Динамо» в овертайме и набрало первое очко в серииМатч первого раунда плей-офф КХЛ между «Торпедо» и московским «Динамо» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Торпедо».ЦСКА повел в серии с «Йокеритом» со счетом 3:0«Йокерит» дома уступил ЦСКА в третьем матче 1/4 финала Кубка Гагарина в Западной конференции.«Локомотив» в третий раз обыграл минское «Динамо» в Кубке ГагаринаМинское «Динамо» дома уступило «Локомотиву» в третьем матче ¼ финала Кубка Гагарина в Западной конференции.Волшебник показал фокус – мы этого не видели шесть лет! Еще одно чудо от ДацюкаВолшебник показал фокус – мы этого не видели шесть лет! Еще одно чудо от ДацюкаСКА уверенно победил «Витязь» и почти вышел во второй раунд Кубка Гагарина. Капитан Павел Дацюк набрал 4 (1+3) очка.СКА победил «Витязь» и повел в серии со счетом 3-0В третьем матче серии 1/4 финала Западной конференции КХЛ СКА обыграл «Витязь» со счетом 6:2.Харийс Витолиньш: Шипачев не сыграет в третьем матче с «Витязем», он немножко приболелТренер СКА Харийс Витолиньш прокомментировал отсутствие нападающего Вадима Шипачева в заявке на третий матч серии 1/4 финала Западной конференции против «Витязя».«Витязь» – СКА - 2:6. Как это былоВ третьем матче 1/4 финала Западной конференции Кубка Гагарина «Витязь» сыграет со СКА.«Витязь» – СКА. Шипачев не попал в состав на третий матч серииТренерский штаб СКА объявил состав команды на третий матч четвертьфинальной серии Западной конференции против «Витязя».
Главные новости
Футбол
«Наполи» дома уступил «Аталанте»
Футбол
Бородюк среди кандидатов на пост главного тренера сборной Белоруссии
Футбол
«Монако» вернул себе единоличное лидерство в чемпионате Франции благодаря победе над «Генгамом»
Лыжный спорт
Сергей Устюгов: Не верю, что Крюков набрал форму. Он приехал запасным, почему он выступает в основном составе?
Хоккей
«Торпедо» обыграло московское «Динамо» в овертайме и набрало первое очко в серии
Футбол
«Севилья» одержала волевую победу над «Бетисом»
Хоккей
ЦСКА повел в серии с «Йокеритом» со счетом 3:0
Футбол
«Челси» обыграл «Суонси» благодаря голам Сеска, Педро и Косты
Футбол
ЦСКА разгромил «Буде-Глимт» в товарищеском матче
Хоккей
«Локомотив» в третий раз обыграл минское «Динамо» в Кубке Гагарина
все новости
Динамо Мн
Динамо Мнкалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок Гагарина
Кубок Гагарина