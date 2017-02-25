Дмитрий Губерниев: Уровень Военных игр в Сочи абсолютно олимпийский!

«Голос русского биатлона» приехал в Сочи не только в качестве посла III зимних Всемирных военных игр. Он был ведущим церемонии открытия соревнований, готовится вести «закрытие», а также комментирует биатлонные состязания. После смешанной эстафеты, где российская команда заняла третье место, Губерниев ответил на вопросы нашего издания.

– Посмотрите на переполненные трибуны во время биатлона. Наш прекрасный лыжно-биатлонный комплекс «Лаура» работает! Мы ведь строили его не только для того, чтобы провести Олимпиаду и забросить. Думаю, не далек тот день, когда сюда вернется и самый большой биатлон.

– Уже понятно, кто из биатлонистов сборной России более всех порадовал вас своим выступлением нынче в Сочи…

– Конечно, Максим Цветков! В его коллекции не хватало «золота» Всемирных военных игр – он его завоевал. После прекрасного исполнения на чемпионате мира в Хохфильцене гимна России, он заявил, что готов спеть эту мелодию на пьедестале в Сочи, и добился своего. Мужчина!

– Вы же понимаете, что если бы не вы, то в Хохфильцене гимна России мы бы не услышали…

– Пожалуй, да, ну и что? Наши ребята биатлонисты заслужили право подняться на пьедестал, и пели по велению души, а я лишь дирижировал. Экспромт чистой воды, но он был подготовлен правильным воспитанием четверки наших спортсменов, в которых заложили родители и тренеры любовь к стране и уважение к гимну.

– Ранее вы комментировали гонку патрулей, которая 27 февраля пройдет на Играх военных?

– Я знаю, как комментировать командные гонки. Если ты любишь биатлон, то всецело, а не какую-то отдельную гонку. Гонка патрулей – это тоже дитя Биатлона. В силу своей новизны для многих любителей спорта, она станет незабываемым зрелищем, как, например, танковый биатлон, который я тоже с удовольствием комментирую.

– Некоторые ваши коллеги высказывают мнение о том, что такие соревнования как Универсиада и Всемирные игры военных – никчемные и ненужные?

– Я не понимаю смысл этих высказываний. Так можно договориться о том, что чемпионаты России никчемны, и всем сразу ехать на нужную Олимпиаду. Спортсменам, тренерам и журналистам. Но Олимпийские игры проходят не каждый год. Лично я отношусь с уважением к любым соревнованиям. Прекрасно понимаю, что для военнослужащих, приехать на Всемирные игры военных защитить честь своей страны и армии – это воинский долг, счастье и удовольствие.

– На чемпионатах мира и Олимпийских играх вы наверняка работаете с большим энтузиазмом, чем на Играх военных?

– На всех соревнованиях я работаю с удовольствием, потому что в основе моей работы - пропаганда спорта и здорового образа жизни. На Военных играх в Сочи работает команда профессионалов «Матч ТВ», которая обеспечивает приличный уровень телевизионной картинки. Не хуже, чем на чемпионатах мира. Военные игры – нужны, потому что наследие Олимпиады в Сочи-2014 россияне должны использовать по полной программе. Я работал на многих соревнованиях за рубежом, мне есть с чем сравнивать, и я уверенно заявляю, лучше, чем в России международные старты не проводит ни одна страна. Так почему мы должны опускать планку? Эти Всемирные игры военных - еще одно свидетельство, что наша страна может не просто проводить соревнования на блестящем уровне, а быть в этом плане законодателем мод. На мой взгляд, уровень проведения Всемирных военных игр в Сочи – абсолютно олимпийский!