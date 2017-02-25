Последние станут первыми! Почему у России так много медалей на военной Олимпиаде

В Олимпийском Сочи подходит к концу второй соревновательный день III зимних Всемирных военных игр. Накануне, 24 февраля состоялась красочная церемония открытия, на которой присутствовал и премьер-министр Дмитрий Медведев, и министр обороны Сергей Шойгу, и министр спорта Павел Колобков. Рядом сидели послы Игр Михаил Галустян, Светлана Хоркина, Дмитрий Саутин и многие другие, включая оскароносного российского режиссера Никиты Михалкова, который после концерта откровенно поговорил с журналистом «Советского спорта»

Открытие удалось. Организаторы порадовали эстафетой огня Олимпиады для военных – огонь был зажжен в четырех военных округах нашей страны и в Североморске, соединен в Москве на красной площади в День защитника отечества и доставлен в Сочи. Некоторых заставила прослезиться трогательная история отца-военнослужа щего и его сына, встретившихся на Военных играх, ставшая лейтмотивом церемонии. Зрителей развлекло мото-шоу. а иностранные гости рты раскрыли от оперных и балетных шедевров в исполнении лучших российских мастеров.

Но Военные игры – это в первую очередь спорт. Это победа наших парней в первый день в биатлоне и лыжных гонках, триумф российских спортсменов в непривычном для любителей спорта виде – ориентировании на лыжах – два золота, серебро и бронза. Да, немного разочаровала наша смешанная команда в биатлонной эстафете, но и бронзовая медаль – это тоже успех и радость.

Если считать всем нам привычным способом, то Россия должна была к концу второго дня занимать первое общекомандное место в неофициальном медальном зачете – четыре золота. Такого успеха больше ни у кого не было. Однако, открыв страничку с медальным зачетом на сайте Игр в копилке российской команды мы неожиданно могли обнаружить восемь медалей вместо ожидаемых четырех – в два раза больше. Как так?!

Оказывается, что в зимнем военном спорте подсчет наград немного отличается от того, к которому мы привыкли на Олимпийских играх. В зачет идут не только индивидуальные медали, но и командные награды.

Победитель в командном зачете определяется по сумме результатов трех лучших спортсменов, которые представляли одну страну в соревнованиях. Командные награды вручаются только в лыжных видах спорта, таких, как лыжные гонки, или биатлон.

Знаете, что самое интересное? Одна из восьми золотых медалей досталась России в ски-альпинизме. Это еще один непривычный для обычного любителя спорта вид. Заключается он в том, что спортсмен либо на лыжах, либо пешком со специальным оборудованием, взбирается в гору, после чего спускается с нее уже исключительно на лыжах. Высота подъема составляет порядка 600-700 метров. Участники должны преодолеть четыре круга. Кто быстрее – тот и победил.

В женской части соревнований принимали участие всего шесть девушек: две француженки, одна итальянка и три представительниц ы нашей страны. Первое место заняла француженка, второе – итальянка и третье – еще одна представительниц а Франции. Россиянки оказались четвертой, пятой и шестой. Причем, две наши последние девушки отстали от победительницы достаточно серьезно – проиграв почти треть от общего времени прохождения дистанции.

Зато сборная России получила золотую медаль в общем зачете – наша команда оказалась лучшей. Более того, наша команда оказалась единственной. Ситуация может показаться комичной, но не Россия же виновата, что остальные страны не нашли в своих рядах достаточно спортсменов для участия в командной гонке.