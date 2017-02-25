Темная лошадка РФПЛ. Михаил Борзыкин – о «Рубине»

Обозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин рассказывает, на что способен нынешний «Рубин».

В пятницу «Рубин» провел последнюю тренировку в испанском Аликанте, после чего вылетел в Казань. Позади три сбора, десятки тренировок и теоретических занятий, восемь контрольных матчей (шесть побед, ничья, поражение), среди которых выделяется яркая победа над «Спартаком» (4:2). А впереди – четвертьфинал Кубка России с «Сибирью», тринадцать туров чемпионата и пять очков отставания от еврокубковой зоны, в которую надо попасть. И эту задачу на сезон команда Хави Грасии может выполнить.

«Рубин» молчал на трансферном рынке, но ему пополнение и не требовалось. Он от предыдущего шопинга-то не оправился – летом получил такую кадровую инъекцию, какую организм не смог усвоить. Летнего межсезонья Грасии не хватило; возможно, он занимался только тем, что считал находящихся в его расположении футболистов, каждый раз сбиваясь и начиная заново. Зимой кадровый ресурс команды более-менее удалось привести в порядок, хотя даже сейчас нельзя сказать, где у нее основа, а где резерв.

Прозвучит странно, но в этом и козырь нынешнего «Рубина»: он по-прежнему остается ребусом для соперников. Представьте себе такую картину. Готовится условный «Зенит» к матчу с казанцами. Группа атаки, условно: Жонатас, Лестьенн, Рочина и Жемалетдинов. Но вдруг вместо Лестьенна выходит 37-летний Карадениз. Он играет по всей ширине, не на какой-то конкретной позиции. Оборона в замешательстве, ей нужно время на адаптацию, корректировку. И ей очень повезет, если за это время она не пропустит.

Слишком наивно? Ну, вышел же Карадениз в контрольном матче со «Спартаком» – и сделал три гола. А еще есть Ткачук, Ахметов и другие. На сборах Грасия наигрывал два состава. Как правило, они чередовались. Причем оба – экспериментальны е, смешанные. Даже если внимательно следить, всех тонкостей все равно не поймешь. Этим «Рубин» похож «Зенит», который тоже круто ротировал состав. Но с питерцами проще: их основу мы уже знали; плюс Иванович и Эрнани – все. «Рубин» же осенью изучен не был.

Другой козырь – уже не кадровый, а тактический – обманчивое впечатление. «Рубин» здорово усыпляет бдительность: не давит, не действует ни первым, ни вторым номером, и даже может показаться, что у него нет плана на игру. А потом р-р-раз – и гол. Соперник может подумать, что матч проходит под его диктовку, а на самом деле все наоборот. Для того чтобы забить, «Рубину» не нужно владеть территориальным преимуществом. Он великолепно реализует свои моменты, которые часто возникают из ничего.

А еще он здорово использует углы штрафной площади. И вообще штрафную площадь. Один доводит мяч до зоны соперника, а другие тем временем занимают территорию. Как правило, есть несколько предложений. Тормозить казанцев в центре поля – вполне посильная задача. Но дашь им закрепиться в опасной близости от ворот – жди беды. Чему точно научился «Рубин», так это доводить атаки до ума. Разумеется, все с поправкой на уровень соперников в контрольных матчах. Но это должно быть понятно и без пояснений.

Третий козырь – командный интеллект. «Рубин» прибавляет по ходу матча. Поначалу он может не производить впечатления опасного противника, но это заблуждение. Он присматривается, сканирует разные участки поля, после чего переходит к наступательным действиям. Тут и Жонатас, умеющий продавить оборону или зацепиться за мяч. И фланги, которые с возвращением в строй Кузьмина таят в себе еще больше опасности. И глубина – есть исполнители и с проникающим пасом, и с поставленным ударом. И стандарты.

Из недостатков – конечно, оборона. В общем-то, банально. Когда говорят о минусах той или иной команды, в 90 процентах случаев называют оборону. Потому что идеальной обороны нет. А назвать что-то надо. Тем не менее, хотя Грасия и отмечает определенный прогресс, защита остается довольно рыхлой. Забить «Рубину» не так сложно, как это было в золотую эпоху клуба. Не всегда средняя линия держит удар, поэтому проникновений в штрафную площадь довольно много. А это – пожалуй, главный показатель прочности.

На что способен «Рубин»? Хм… На сборах в той или иной мере нравятся все. Потому что подсознательно уже делаешь скидку на нагрузки, эксперименты, характер матча и прочие факторы. А ругать команду за игру на сборах можно только в том случае, если там что-то совсем уж мутно и плохо. В это межсезонье критики удостоился только «Зенит». Остальные команды мне понравились. Вот и с «Рубином» так. Может. Способен. Умеет. Стал сильнее. Сформулировать четче получится только после пары официальных матчей.