Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Витязь2 : 6СКА
Футбол  Челси3 : 1Суонси
Футбол  Наполи0 : 2Аталанта
Хоккей  Йокерит3 : 4 ОТЦСКА
Футбол  Буде-Глимт0 : 3ЦСКА
Футбол  Ювентус0 : 0Эмполи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Темная лошадка РФПЛ. Михаил Борзыкин – о «Рубине»

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Темная лошадка РФПЛ. Михаил Борзыкин – о «Рубине»
Источник: ФК «Рубин»

Обозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин рассказывает, на что способен нынешний «Рубин».

В пятницу «Рубин» провел последнюю тренировку в испанском Аликанте, после чего вылетел в Казань. Позади три сбора, десятки тренировок и теоретических занятий, восемь контрольных матчей (шесть побед, ничья, поражение), среди которых выделяется яркая победа над «Спартаком» (4:2). А впереди – четвертьфинал Кубка России с «Сибирью», тринадцать туров чемпионата и пять очков отставания от еврокубковой зоны, в которую надо попасть. И эту задачу на сезон команда Хави Грасии может выполнить.

«Рубин» молчал на трансферном рынке, но ему пополнение и не требовалось. Он от предыдущего шопинга-то не оправился – летом получил такую кадровую инъекцию, какую организм не смог усвоить. Летнего межсезонья Грасии не хватило; возможно, он занимался только тем, что считал находящихся в его расположении футболистов, каждый раз сбиваясь и начиная заново. Зимой кадровый ресурс команды более-менее удалось привести в порядок, хотя даже сейчас нельзя сказать, где у нее основа, а где резерв.

Прозвучит странно, но в этом и козырь нынешнего «Рубина»: он по-прежнему остается ребусом для соперников. Представьте себе такую картину. Готовится условный «Зенит» к матчу с казанцами. Группа атаки, условно: Жонатас, Лестьенн, Рочина и Жемалетдинов. Но вдруг вместо Лестьенна выходит 37-летний Карадениз. Он играет по всей ширине, не на какой-то конкретной позиции. Оборона в замешательстве, ей нужно время на адаптацию, корректировку. И ей очень повезет, если за это время она не пропустит.

Источник: ФК «Рубин»

Слишком наивно? Ну, вышел же Карадениз в контрольном матче со «Спартаком» – и сделал три гола. А еще есть Ткачук, Ахметов и другие. На сборах Грасия наигрывал два состава. Как правило, они чередовались. Причем оба – экспериментальные, смешанные. Даже если внимательно следить, всех тонкостей все равно не поймешь. Этим «Рубин» похож «Зенит», который тоже круто ротировал состав. Но с питерцами проще: их основу мы уже знали; плюс Иванович и Эрнани – все. «Рубин» же осенью изучен не был.

Другой козырь – уже не кадровый, а тактический – обманчивое впечатление. «Рубин» здорово усыпляет бдительность: не давит, не действует ни первым, ни вторым номером, и даже может показаться, что у него нет плана на игру. А потом р-р-раз – и гол. Соперник может подумать, что матч проходит под его диктовку, а на самом деле все наоборот. Для того чтобы забить, «Рубину» не нужно владеть территориальным преимуществом. Он великолепно реализует свои моменты, которые часто возникают из ничего.

А еще он здорово использует углы штрафной площади. И вообще штрафную площадь. Один доводит мяч до зоны соперника, а другие тем временем занимают территорию. Как правило, есть несколько предложений. Тормозить казанцев в центре поля – вполне посильная задача. Но дашь им закрепиться в опасной близости от ворот – жди беды. Чему точно научился «Рубин», так это доводить атаки до ума. Разумеется, все с поправкой на уровень соперников в контрольных матчах. Но это должно быть понятно и без пояснений.

Источник: ФК «Рубин»

Третий козырь – командный интеллект. «Рубин» прибавляет по ходу матча. Поначалу он может не производить впечатления опасного противника, но это заблуждение. Он присматривается, сканирует разные участки поля, после чего переходит к наступательным действиям. Тут и Жонатас, умеющий продавить оборону или зацепиться за мяч. И фланги, которые с возвращением в строй Кузьмина таят в себе еще больше опасности. И глубина – есть исполнители и с проникающим пасом, и с поставленным ударом. И стандарты.

Из недостатков – конечно, оборона. В общем-то, банально. Когда говорят о минусах той или иной команды, в 90 процентах случаев называют оборону. Потому что идеальной обороны нет. А назвать что-то надо. Тем не менее, хотя Грасия и отмечает определенный прогресс, защита остается довольно рыхлой. Забить «Рубину» не так сложно, как это было в золотую эпоху клуба. Не всегда средняя линия держит удар, поэтому проникновений в штрафную площадь довольно много. А это – пожалуй, главный показатель прочности.

На что способен «Рубин»? Хм… На сборах в той или иной мере нравятся все. Потому что подсознательно уже делаешь скидку на нагрузки, эксперименты, характер матча и прочие факторы. А ругать команду за игру на сборах можно только в том случае, если там что-то совсем уж мутно и плохо. В это межсезонье критики удостоился только «Зенит». Остальные команды мне понравились. Вот и с «Рубином» так. Может. Способен. Умеет. Стал сильнее. Сформулировать четче получится только после пары официальных матчей.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ЦСКА затаился. Армейцы провели последний матч перед «Зенитом»ЦСКА затаился. Армейцы провели последний матч перед «Зенитом»ЦСКА уверенно победил норвежский «Буде-Глимт» в последнем контрольном матче на зимних сборах – 3:0. Впереди – «Зенит».ЦСКА разгромил «Буде-Глимт» в товарищеском матчеЦСКА на сборе в испанском Кампоаморе провел товарищескую встречу с норвежским клубом «Буде-Глимт».Мутко назвал переход Могилевца в «Ростов» самым впечатляющим трансфером зимыПрезидент РФС Виталий Мутко поделился мнением о завершившейся зимней трансферной кампании российских клубов.Без Фарфана, но с Ари. Как «Локомотив» провел первую тренировку в МосквеБез Фарфана, но с Ари. Как «Локомотив» провел первую тренировку в МосквеМосковский «Локомотив» провел первую тренировку в столице после возвращения с последнего учебно-тренировочного сбора.Андрей Червиченко: Миранчук? Вилочки нашлись, но осадок осталсяАндрей Червиченко: Миранчук? Вилочки нашлись, но осадок осталсяЭкс-президент «Спартака» Андрей Червиченко – о главных событиях последнего дня трансферного окна в России.Владимир Эштреков: Чемпионат завершится в такой последновательности – «Спартак», «Зенит», ЦСКАБывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков поделился ожиданиями от весенней части чемпионата России.Андрей Червиченко: Наш чемпионат устроен немного по-идиотскиБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением, почему зимняя трансферная кампания российских клубов получилась скромной.«Локомотив» арендовал Ари. Итоговая таблица трансферов РФПЛ«Локомотив» арендовал Ари. Итоговая таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Агент Миранчука: Слова президента «Локомотива», что трансфер Алексея в «Рубин» сорвался из-за агентов - враньеАгент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука Вадим Шпинев прокомментировал слова президента «Локомотива» Ильи Геркуса, который заявил, что игрок не перешел в «Рубин» из-за агентов.Ари: Мог уехать в Китай, но выбрал «Локомотив»Новичок московского «Локомотива» Ари поделился впечатлениями о новой команде и раскрыл подробности своего трансфера в московский клуб.Юрий Семин: Всем довольны. Осталось – побеждатьЮрий Семин: Всем довольны. Осталось – побеждатьГлавный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о подготовке команды к возобновлению сезона.Сергей Овчинников: ЦСКА должен попытаться выгрызть три очка у «Зенита»Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился ожиданиями от встречи с «Зенитом» в 18-м туре чемпионата России.Миранчук тренируется по индивидуальной программеПолузащитник «Локомотива» Антон Миранчук на сегодняшней тренировке команды занимается индивидуально.«Локомотив» намерен продлить контракты с Михаликом и МайкономПрезидент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с полузащитником Тарасом Михаликом и нападающим Маркесом Майконом.Место проведения матча «Урал» - «Амкар» будет определено в понедельникГлава департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов сообщил, что место проведения матча 18-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Амкаром» будет определено 27 февраля.Ари приступил к тренировкам с «Локомотивом»Новичок «Локомотива» нападающий Ари приступил к тренировкам с командой.Илья Геркус: Лоськов может провести за «Локомотив» несколько матчейПрезидент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что Дмитрий Лоськов может провести несколько матчей в составе «Локомотива» в чемпионате России.Георгий Тигиев: Хочу доказать, что «Спартак» выбрал меня не зря. Хотел бы играть как МарселоЗащитник «Спартака» Георгий Тигиев рассказал о своих целях в новой команде.«Локо» из 2004-го, «Зенит» из АПЛ и «Спартак»-университет«Локо» из 2004-го, «Зенит» из АПЛ и «Спартак»-университетОбозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – об итогах трансферной кампании.Анатолий Тимощук: Работа в «Зените»? Это все слухиБывший капитан «Зенита» и сборной Украины Анатолий Тимощук прокомментировал информацию о возможной работе в тренерском штабе петербургского клуба.
Главные новости
Футбол
«Наполи» дома уступил «Аталанте»
Футбол
Бородюк среди кандидатов на пост главного тренера сборной Белоруссии
Футбол
«Монако» вернул себе единоличное лидерство в чемпионате Франции благодаря победе над «Генгамом»
Лыжный спорт
Сергей Устюгов: Не верю, что Крюков набрал форму. Он приехал запасным, почему он выступает в основном составе?
Хоккей
«Торпедо» обыграло московское «Динамо» в овертайме и набрало первое очко в серии
Футбол
«Севилья» одержала волевую победу над «Бетисом»
Хоккей
ЦСКА повел в серии с «Йокеритом» со счетом 3:0
Футбол
«Челси» обыграл «Суонси» благодаря голам Сеска, Педро и Косты
Футбол
ЦСКА разгромил «Буде-Глимт» в товарищеском матче
Хоккей
«Локомотив» в третий раз обыграл минское «Динамо» в Кубке Гагарина
все новости
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Хавьер Грасия
Хавьер Грасиявсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости