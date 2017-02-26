От Слуцкого до Хиддинка. Пять тренеров для «Лестера»

«Советский спорт» пытается угадать, кто заменит Клаудио Раньери на посту главного тренера «Лестера».

Леонид Слуцкий

Достижения в качестве тренера: чемпион России (3 раза), обладатель Кубка России (2 раза), обладатель Суперкубка России (2 раза).

Последнее место работы: ЦСКА

Североирландская компания Paddy Power считает, что российский специалист может возглавить «Лестер». На это принимается ставки 1 к 51. После ухода из ЦСКА Слуцкий переехал в Лондон, где его довольно часто видят на матчах «Фулхэма». Сам российский специалист ранее признавался, что не против работы за границей и готов начать с нуля.

Начальник ЦСКА Михаил Барышев заявил, что Слуцкий «принял решение пойти учиться — в академию спорта в Великобритании, где готовятся лучшие тренерские кадры». Кроме того, сообщалось, что формально Леонид Викторович сейчас работает сотрудником аналитического центра в «Челси».

Мартин О'Нил

Достижения в качестве тренера: Обладатель Кубка лиги (2 раза), чемпион Шотландии (3 раза), обладатель Кубка Шотландии (3 раза), обладатель Кубка шотландской лиги.

Место работы: сборная Ирландии

Буквально два года любой болельщик «Лестера» назвал бы Мартина О'Нила лучшим тренером в истории клуба. Вместе с «лисами» он дважды выиграл Кубок английской Лиги в 1997 и 2000 годах, а перед этим вывел команду в АПЛ.

После этого он успешно возглавлял шотландский «Селтик» и выжимал максимум из «Астон Виллы». Кроме того, у него был удачный опыт спасения «Сандерленда» от вылета. Со сборной Ирландии О'Нил вышел в 1/8 финала Евро-2016. И он по-прежнему возглавляет эту команду, поэтому главный вопрос – готов ли к возвращению в «Лестер» сам О'Нил.

Гус Хиддинк

Достижения в качестве тренера: чемпион Голландии (6 раз), обладатель Кубка Голландии (4 раза), обладатель Суперкубка Нидерландов, Обладатель Кубка европейских чемпионов, обладатель Межконтинентального кубка, обладатель Кубка Англии.

Последнее место работы: «Челси»

Несмотря на неудачную работу в сборной Голландии в отборе на Евро-2016, Хиддинк находится на хорошем счету в Англии. И что самое главное у него есть репутация успешного кризис-менеджера, который «Лестеру» сейчас как раз необходим.

Найджел Пирсон

Достижения в качестве тренера: –

Последнее место работы: «Дерби»

Именно Найджел Пирсон по мнению британских журналистов является одним из главных кандидатов на пост главного тренера «Лестера». Он уже дважды работал с командой и вывел ее в АПЛ спустя годы скитаний по другим лигам. Во время второго пришествия Пирсон спасал «Лестер» от вылета в 2015 году, но после этого разорвал контракт. В сентябре прошлого года Пирсон поссорился с руководством «Дерби» и сейчас готов к новым вызовам.

Роберто Манчини

Достижения в качестве тренера: чемпион Италии (3 раза), обладатель Кубка Италии (4 раза), обладатель Суперкубка Италии, чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, обладатель Суперкубка Англии, обладатель Кубка Турции.

Последнее место работы: «Интер»

Роберто Манчини входит в число кандидатов на пост в первую очередь потому, что «Лестер» – не чужой для итальянца клуб. Именно в этой команде он завершил карьеру. При этом Манчини уже добился успеха в Англии как тренер, выиграв несколько трофеев с «Манчестер Сити». Но, конечно, сделать это с «Лестером» будет куда сложнее. Пока команде хватит и сохранения прописки в АПЛ.



