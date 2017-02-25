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Бутылку в судью кидать можно, ругать матом – нет! Как КХЛ воспитывает тренеров

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Бутылку в судью кидать можно, ругать матом – нет! Как КХЛ воспитывает тренеров
Источник: Photo.khl.ru

На примере тренера «Адмирала» СДК показал, что методы физического воздействия на рефери будут наказываться мягче, чем устные оскорбления.

Забавный вердикт вынес Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ, разбиравший скандал, случившийся во втором матче «Авангарда» с «Адмиралом».

Напомню, что в середине поединка, когда дальневосточники вели в счете, их нападающий Роберт Саболич получил травму и не мог самостоятельно добраться до своей скамейки, что провести замену и получить медицинскую помощь.

Шайбой в этот момент владел «Авангард». И омичи решили, что победа в трудно складывающемся поединке для них важнее джентльменского отношения к сопернику.

Короче, атака хозяев продолжилась, судьи останавливать встречу не стали. И вскоре все закончилось голом в ворота «Адмирала».

Естественно, главный тренер «моряков» Александр Андриевский был не согласен с таким циничным отношением к травме своего игрока. В первую очередь – с действиями арбитров. А поскольку докричаться до судей у него, видимо, не получилось, он запульнул в них со скамейки бутылкой с водой.

Итогом этого инцидента стал засчитанный гол «Авангарда», который сравнял счет. А также удаление Андриевского до конца матча.

Омичи в итоге победили крупно, 6:3. А «Дело Андриевского» легло на стол комиссии СДК.

Сегодня СДК вынес свой вердикт по этому случаю. И признал, что судьи удалили Андриевского до конца матча абсолютно заслуженно. Однако дополнительную дисквалификацию на тренера возлагать не стали.

В завтрашнем матче он будет руководить «Адмиралом» на скамейке без всяких ограничений.

И вот такой подход СДК очень интересен!

Ведь в нынешнем сезоне сразу несколько наставников команд КХЛ подвергались дисквалификациям со стороны СДК – за пререкания с судьями и устные оскорбления оных.

Под санкции попадали главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра, главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров, главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин.

Все они говорили арбитрам что-то неприятное. В случае с Назаровым был мат – слова улетели в прямой эфир. В двух других случаях перепалка осталась между тренерами и арбитрами.

Еще раз подчеркну – это были устные оскорбления, сказанные в запале. И это были матчи регулярки, где градус ледовых сражений, как не крути, ощутимо пониже, чем в плей-офф. Но СДК был неумолим – тренеры получили до четырех матчей дисквалификации.

А вот в случае с Андриевским, когда в арбитров полетели не слова, а бутылка с водой, СДК от дисквалификации подчеркнуто отказался. Хотя и плей-офф. И соперники через день встретятся снова. И болельщики пример берут. И т.д. И т.п.

Что же получается?

КХЛ как бы подсказывает тренерам:

- Господа, ругать судей матом во время игры – нельзя! Будет дисквалификация.

- Господа, критиковать (культурно) судей в СМИ нельзя! Будет большой штраф.

- А вот если запульнете судье в голову бутылкой… Это, пожалуй, и ничего. Бутылки-то пластиковые. Главное – молча кидайте.

Я еще добавлю уже от себя – желательно бросать мимо. Я надеюсь, что если бутылка или планшетка или что-то еще со скамейке судье в голову прилетит, то санкции все же будут строже.

Видимо, надо подождать – чтоб попали.

Вот такой расклад. Всем тренерам, работающим в КХЛ, на заметку.

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