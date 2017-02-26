Англичанина в «Зенит» привела политика отца. А еще он очень похож на Аршавина!
У Джейкоба Гардинера-Смита
уже не получилось в «Спартаке» и ЦСКА, с третьего раза он пробился в «Зенит». Объяснение
в такой настойчивости к российским клубам – во взглядах папы-парламентария.
Джейкоб Габриэль Гардинер-Смит – это полное имя нового
представителя Великобритании в нашем чемпионате. Гардинер-Смит заявлен за
основную команду «Зенита», но может играть и в дубле у Владислава Радимова, и в
молодежке у Игоря Симутенкова. Несмотря на юный возраст, на игрока уже можно
собрать приличное досье.
Отец из оппозиции
Отец футболиста Барри Гардинер – член лейбористской партии
Великобритании. В 1992 году, когда ему было 34 года, он стал самым молодым
мэром в истории Кембриджа. За два месяца до рождения Джейкоба (игрок «Зенита»
родился 3 июля 1997-го – Прим.ред.) уроженец Глазго вошел в Палату общин
британского парламента. Он там работает и сейчас. В 2000-е Гардинер был парламентским
заместителем трех министров: по делам Северной Ирландии (2004-2005), торговли и
промышленности (2005-2006), окружающей среды, продовольствия и сельского
хозяйства (2006-2007).
С июня 2007-го по август 2008 года Барри был специальным представителем
премьер-министра Гордона Брауна по делам лесного хозяйства. Покидая свой пост,
Гардинер обвинил Брауна в «шатании, потере международного авторитета и робких политических
маневрах, которых не может понять народ». Следующие должности отец футболиста
занимал в теневом правительстве лейбористов. В Британии это еще называется
«официальной оппозицией». Гардинер и сейчас состоит в ней: он министр
энергетики и изменения климата, а также министр по вопросам международной
торговли.
Дед советовал Фергюсону кусать соперника в ответ
В семье Гардинера-Смита уже был один футболист. Его дедушка Джон
(или Джеки) Гардинер родился в Шотландии и играл за сборную Великобритании на
летних Олимпийских играх-1936 в Берлине. Там британцы проиграли в
четвертьфинале Польше (4:5). В одной из книг о британском футболе
рассказывалось, что Гардинера в той игре освистывали, потому что он грубо
действовал против соперников.
Джон отыграл шесть лет в составе шотландского «Куинз Парка»,
который не имеет никакого отношения к английскому «КПР». В этом же клубе
карьеру футболиста начал сэр Алекс Фергюсон. Будущая легенда «Манчестер
Юнайтед» провел в «Куинз Парке» три года, а одним из его тренеров был как раз
Гардинер. В автобиографии Фергюсон вспоминал: однажды он пожаловался тренеру на
то, что его укусил соперник. В ответ Гардинер посоветовал футболисту сделать с
оппонентом то же самое.
Не попал в «Арсенал», «Спартак» и ЦСКА
На родине Гардинер-Смит тренировался в «Арсенале», «Рединге» и «Уотфорде». В 2013 году Джейкоб впервые приехал в Россию. Он тогда
играл за лондонский клуб «Спартанцы», а в академии «Спартака» прошел стажировку,
играл там за команду 1997 года рождения. В интернете даже сохранились фотографии
англичанина в красно-белой футболке.
В 2014-м Гардинер-Смит оказался уже в ЦСКА. На странице
игрока в LinkedIn
указано, что Джейкоб играл за команду U-18 и помог ей стать чемпионом страны. В июне 2015-го англичанин
ушел из клуба.
Выбор России объясним: сайт parliament.uk указывает, что в сферу интересов отца игрока входит
как раз наша страна. Кроме того, Барри Гардинер читал лекции в Академии
народного хозяйства, которая находится в Москве, а в июле 2016 года говорил,
что надеется на улучшение отношений между Россией и Великобританией после выхода
страны из Евросоюза.
Пробился в заявку «Зенита» с третьего раза
Ехать в «Зенит» после «Спартака» и ЦСКА – очень смелое
решение для молодого футболиста. Но Гардинер-Смит не побоялся.
Впервые о его стажировке в петербургском клубе стало известно в феврале 2016-го, когда игрок тренировался с «Зенитом-2». В инстаграме Джейкоб опубликовал фотографии с игр против «Кадиса» и «Бетиса Б», но на вторую часть сезона в ФНЛ его не заявили. В летнее межсезонье англичанин работал уже с молодежным составом, но опять не попал в заявочный лист. При этом он остался в Петербурге, о чем говорят фотографии с тренировок дубля «Зенита».
В январе Гардинер-Смит поехал на сбор молодежки в Турцию, и
на этот раз заработал себе место в заявке команды. 24 февраля сине-бело-голубые
дозаявили игрока под 44-м номером.
Сравнивает себя с Аршавиным. И не зря
В феврале 2014 года на одном из сайтов вышло небольшое
интервью Гардинера-Смита. Вот ключевые цитаты.
– Мой спортивный идол – Роналдинью. На мой взгляд, он
величайший игрок за все времена. Он всегда играет с улыбкой и очень креативный.
– На кого похож из знаменитостей? Без сомнений, Андрей Аршавин. Я воспринимаю это сравнение как комплимент.
Гардинер-Смит и Андрей Аршавин
– Мой ритуал – выпить энергетический напиток перед игрой. У
меня есть ощущение, что если я это сделаю как можно раньше, то буду
неприкасаемым. Хотя это больше психология, честно говоря. Тем не менее знаю,
что продолжу так делать.
– Самый неприятный момент в футболе? Когда мы ездили в Германию, я хвастался, что ни разу в жизни не промахивался с пенальти. А когда мы заработали пенальти, я подошел к мячу, и вратарь отбил мой удар. Мы закончили групповой этап с разницей голов «-1», и этот незабитый пенальти выбил нас. Тот голкипер в итоге стал лучшим игроком турнира.
Ценил тренировки у Бесчастных
Джейкоб – центральный полузащитник с умением сыграть и на
правом краю. Хотя на фотографиях с тренировок «Зенита» он подписан как нападающий. Пару лет назад на YouTube-канале
с его именем выложили видео с нарезкой из игр и тренировок Гардинера-Смита в
ЦСКА. Там он в основном удачно отбирает мяч и быстрыми передачами начинает
атаки.
Кстати, первым русским тренером Джейкоба был Владимир
Бесчастных.
– Работать под руководством тренера Бесчастных, который, как я знаю, был знаменитым футболистом, было увлекательно и комфортно, – говорил Гардинер-Смит после стажировки в спартаковской академии. – С ребятами мы общались на английском, они помогли мне выучить несколько русских слов: пас, мяч. Впечатления – только положительные! Занятия в «Спартаке» разноплановые и интересные. Недаром спартаковская академия считается одной из лучших в России – в этом я убедился на личном опыте!
Восторгается Зыряновым, официально зенитовец уже три месяца
На самом деле Гардинер-Смит уже давно подписал контракт с «Зенитом», ну или как минимум обо всем с петербургским клубом договорился. Еще 29 ноября он написал в своем инстаграме: «рад связать свое будущее с «Зенитом» до мая 2018-го». Официально заявили его только в конце февраля.
Еще раньше осенью Джейкоб выложил свое фото с тренировки, на котором он рядом с Константином Зыряновым.
– Во время Евро-2008 я смотрел на него по телевизору. Кумиры становятся соперниками, – подпись к этому кадру полностью объясняет отношение англичанина к своему играющему тренеру.
В комментариях кто-то из друзей пожелал Джейкобу вытеснить Зырянова из состава. А Гардинер-Смит отшутился: «10 000 часов, ты же знаешь».
Принцип «чтобы добиться успеха, нужно потратить 10 000 часов» в случае этого английского парня действует, судя по всему, на сотню процентов: контракт в «Зените» он уже заслужил, теперь идет новый отсчет – до следующей цели.