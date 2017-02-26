Пять лучших голов третьих матчей 1/8 финала плей-офф на «Западе» (видео)

Самые красивые шайбы, заброшенные в третьих матчах 1/8 финала Кубка Гагарина Западной Конференции.

5. Никита Гусев (ХК СКА)

Образцовую контратаку провел СКА. Евгений Дадонов вошел в зону соперника и сделал передачу на ход подключившемуся к атаке защитнику Андрею Зубареву. Последний моментально прострелил вдоль ворот, где форвард армейцев Никита Гусев в касание поразил пустой угол.





4. Александр Полунин («Локомотив»)

Нападающий минского «Динамо» Александр Матерухин сделал щедрый подарок «Локомотива» Александру Полунину.





3. Брэндон Макмиллан («Торпедо»)

На пятой минуте овертайма московское «Динамо» могло решить исход поединка с «Торпедо» в свою пользу. Нижегородцев выручил вратарь Илья Проскуряков. После чего нападающий «Торпедо» Брэндон Макмиллан подхватил шайбу и рванул в контратаку. Убежав от двух защитников и выкатившись на ударную позицию, канадский форвард классно бросил в дальний верхний угол ворот Еременко.





2. Томми Хухтала («Йокерит»)

Нападающий «Йокерита» Петтери Виртанен вывел партнера по атаке Томми Хухталу один на один с голкипером ЦСКА Ильей Сорокиным, и тот не оставил голкиперу шансов.

1. Павел Дацюк (ХК СКА)

Павел Дацюк просто не умеет забрасывать некрасивые шайбы. В третьем матче серии с «Витязем» капитан СКА сделал перехват в средней зоне, совершил сольный проход, оставив не удел трех игроков обороны соперника… и с неудобной руки нанес великолепный бросок в ближнюю «девятку» ворот голкипера «витязей» Харри Хятери.

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Бонус. Бой Миро Аалтонен («Витязь») VS Илья Каблуков (ХК СКА)

Нападающие Аалтонен Миро и Илья Каблуков не поделили свободное пространство перед воротами голкипера питерцев Микко Коскинена и перешли к выяснению отношений на кулаках.