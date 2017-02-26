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Йован Танасиевич: «Динамо» само вырыло себе яму

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Йован Танасиевич: «Динамо» само вырыло себе яму
Российские клубы на кипрских сборах так часто играют с командами из бывшей Югославии, что Йован Танасиевич, трудящийся нынче агентом, за день накручивает по компактному острову по нескольку сотен километров за рулем. Впрочем, самому Йовану слово «агент» нравится не очень – он предпочитает называть себя «друг футболистов». За семь лет выступлений за «Динамо» и «Ростов» «друг Йован» выучил русский язык так, что давно мог бы открыть курсы по его преподаванию.

– Если говорить о российском футболе – насколько вы сегодня, что называется, «в теме»?
– Назовите мне любой клуб премьер-лиги - и я в ответ назову вам не  меньше пятнадцати играющих за него футболистов. В каждом туре стараюсь просмотреть как можно больше матчей, иногда получается и с трибуны - у меня в Москве с динамовских времен квартира осталась, на Белорусской.

– То есть на открытие нового динамовского стадиона вы сможете прийти из дома пешком?
– Если только пригласят – тут же сорвусь! Ведь в «Динамо» прошла практически вся моя карьера, уж лучшие ее годы – точно. Самая дорогая награда – бронзовая медаль за 2008-й год висит дома на самом видном месте.

– У вас есть объяснение, почему этот успех так и остался единственным за все время?
– Тяжелый вопрос... У нас вроде и условия всегда были просто супер, и тренеры авторитетные, и состав достойный. Но чего-то всякий раз не хватало. По отдельности брать - все здорово, а вот вместе - как-то не срабатывало.

– Вы ведь были участником знаменитого матча с «Москвой», когда «Динамо» вышло без единого россиянина в стартовом составе?
– Да, от Нуну до Дерлея! И это же были не просто иностранцы – никто из них, кроме меня, не говорил по-русски! Поэтому все свои претензии к судье Иванову они пытались передать через меня. Такой вот веселый матч получился. Проиграли мы его тогда, кстати...

– А это нормально, когда люди приезжают в страну и даже не интересуются, как здесь звучит «здравствуй» и «до свидания»?
– Нет, конечно. Но с них, мне кажется, этого и не требовали. И это, кстати, один из ответов на ваш вопрос о том, почему «Динамо» той поры не добилось больших побед – португальцы держались своим кругом, русские своим, остальные – где-то между ними.

– Но не переводчик же должен был всех сплотить?
– Не знаю – при тренере Прокопенко, когда еще португальцев не было, у нас был отличный коллектив, чуть-чуть до медалей тогда не хватило. Романцев – тренер, конечно, очень сильный, но человек – тяжелый, замкнутый, его отношения в команде как будто и не интересовали. Обидно, потому что игроки-то были реально крутые – Манише, Коштинья, Дерлей... 

– Однако на фоне «успехов» сегодняшнего «Динамо» те ваши достижения можно смело считать выдающимися, так?
– Да уж, никогда бы не подумал, что «Динамо» способно вылететь. Но с клубом в последние годы стало твориться что-то непонятное – там как будто не слышали о введении финансового «фэйр плей».

– Вы как агент имели отношения с «Динамо» в этот период?
– Ну, например, участвовал в трансфере Вальбуэна.

– Туда или оттуда?
– Туда, конечно! Трудоустраивать футболистов из «Динамо» мне пока не приходилось.

– Это, очевидно, следующий этап. Можно о переходе француза поподробнее?
– «Динамо» искало центрального полузащитника, я узнал, что Матье не прочь сменить обстановку и связался с его агентом - есть ли интерес к российскому чемпионату? Тот сказал, что предметный разговор вполне возможен. С этой информацией я обратился в «Динамо» и получил несколько неожиданный ответ – оказывается, ими Вальбуэна рассматривался как крайний хав! 

– Переубедить не удалось?
– Мне – нет. Но вскоре подоспел чемпионат мира – и в «Динамо» прозрели! Сказали: такого – берем!

– Но, сместившийся в центр, видимо, специально для динамовского начальства, Вальбуэна наверняка стоил уже дороже?
– Да, и цена возросла, и конкуренты появились, но у «Динамо» тогда, похоже, с деньгами не было проблем. Жаль, что это продлилось так недолго.

– Кого еще «Динамо» не хотело у вас брать?
– Тема та же: «Динамо» ищет игрока в середину. Я выхожу с предложением: в «Войводине» есть парень, Милинкович-Савич, чемпион Европы по юниорам, готовый игрок, пока стоит восемьсот тысяч.

– Я правильно понимаю, что изначально просили миллион?
– Да, так обычно и бывает – начинают с круглых цифр, потом идет коррекция в сторону уменьшения. Так вот, в «Динамо» этот вариант даже рассматривать не стали – молодняк не интересует. Я говорю: это он по возрасту молодой, но играет уже как взрослый – вы бы хоть посмотрели, можно же купить и отдать в аренду.  Нет, говорят, не надо. И что в итоге? Парня покупает за те же деньги «Генк», там он становится еще и чемпионом мира по молодежи – и через год уходит в «Лацио» за десять миллионов! А «Динамо» на его позицию берет Венкера за шесть с чем-то, кладет ему зарплату, по сравнению с которой запросы Милинковича были  просто смешными, – и через год с небольшим предлагает Венкеру искать новую команду!  

– То есть, по самым грубым  прикидкам, вместо «десятки» в плюс – она же в минус?
– Ну, конечно!  И после этого кто-то удивляется, кто клуб не проходит аттестацию на еврокубки?!

– У нас многими считается, что этот самый финансовый «фэйр плей» слишком жестко поставлен перед клубами Восточной Европы – почти как шлагбаум. Не согласны?
– Может, оно и так, но правила этой игры для всех одинаковы, и объявлены они были заранее. Надо было думать, как  под них подстроиться, а не надеяться, что пронесет.  А теперь получается, что тот же «Генк» – в  одной восьмой Лиги Европы, а «Динамо» сами знаете где. И меня это совсем не удивляет. К сожалению.

Лимассол – Ларнака – Москва
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