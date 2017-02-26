Йован Танасиевич: «Динамо» само вырыло себе яму

– Назовите мне любой клуб премьер-лиги - и я в ответ назову вам не меньше пятнадцати играющих за него футболистов. В каждом туре стараюсь просмотреть как можно больше матчей, иногда получается и с трибуны - у меня в Москве с динамовских времен квартира осталась, на Белорусской.– Если только пригласят – тут же сорвусь! Ведь в «Динамо» прошла практически вся моя карьера, уж лучшие ее годы – точно. Самая дорогая награда – бронзовая медаль за 2008-й год висит дома на самом видном месте.– Тяжелый вопрос... У нас вроде и условия всегда были просто супер, и тренеры авторитетные, и состав достойный. Но чего-то всякий раз не хватало. По отдельности брать - все здорово, а вот вместе - как-то не срабатывало.– Да, от Нуну до Дерлея! И это же были не просто иностранцы – никто из них, кроме меня, не говорил по-русски! Поэтому все свои претензии к судье Иванову они пытались передать через меня. Такой вот веселый матч получился. Проиграли мы его тогда, кстати...– Нет, конечно. Но с них, мне кажется, этого и не требовали. И это, кстати, один из ответов на ваш вопрос о том, почему «Динамо» той поры не добилось больших побед – португальцы держались своим кругом, русские своим, остальные – где-то между ними.– Не знаю – при тренере Прокопенко, когда еще португальцев не было, у нас был отличный коллектив, чуть-чуть до медалей тогда не хватило. Романцев – тренер, конечно, очень сильный, но человек – тяжелый, замкнутый, его отношения в команде как будто и не интересовали. Обидно, потому что игроки-то были реально крутые – Манише, Коштинья, Дерлей...– Да уж, никогда бы не подумал, что «Динамо» способно вылететь. Но с клубом в последние годы стало твориться что-то непонятное – там как будто не слышали о введении финансового «фэйр плей».– Ну, например, участвовал в трансфере Вальбуэна.– Туда, конечно! Трудоустраивать футболистов из «Динамо» мне пока не приходилось.– «Динамо» искало центрального полузащитника, я узнал, что Матье не прочь сменить обстановку и связался с его агентом - есть ли интерес к российскому чемпионату? Тот сказал, что предметный разговор вполне возможен. С этой информацией я обратился в «Динамо» и получил несколько неожиданный ответ – оказывается, ими Вальбуэна рассматривался как крайний хав!– Мне – нет. Но вскоре подоспел чемпионат мира – и в «Динамо» прозрели! Сказали: такого – берем!– Да, и цена возросла, и конкуренты появились, но у «Динамо» тогда, похоже, с деньгами не было проблем. Жаль, что это продлилось так недолго.– Тема та же: «Динамо» ищет игрока в середину. Я выхожу с предложением: в «Войводине» есть парень, Милинкович-Савич, чемпион Европы по юниорам, готовый игрок, пока стоит восемьсот тысяч.– Да, так обычно и бывает – начинают с круглых цифр, потом идет коррекция в сторону уменьшения. Так вот, в «Динамо» этот вариант даже рассматривать не стали – молодняк не интересует. Я говорю: это он по возрасту молодой, но играет уже как взрослый – вы бы хоть посмотрели, можно же купить и отдать в аренду. Нет, говорят, не надо. И что в итоге? Парня покупает за те же деньги «Генк», там он становится еще и чемпионом мира по молодежи – и через год уходит в «Лацио» за десять миллионов! А «Динамо» на его позицию берет Венкера за шесть с чем-то, кладет ему зарплату, по сравнению с которой запросы Милинковича были просто смешными, – и через год с небольшим предлагает Венкеру искать новую команду!– Ну, конечно! И после этого кто-то удивляется, кто клуб не проходит аттестацию на еврокубки?!– Может, оно и так, но правила этой игры для всех одинаковы, и объявлены они были заранее. Надо было думать, как под них подстроиться, а не надеяться, что пронесет. А теперь получается, что тот же «Генк» – в одной восьмой Лиги Европы, а «Динамо» сами знаете где. И меня это совсем не удивляет. К сожалению.