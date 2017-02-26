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В Америке не понимают, что случилось с Овечкиным. Это какая-то аномалия! (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
В Америке не понимают, что случилось с Овечкиным. Это какая-то аномалия! (видео)

Удивительное – рядом. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин проводил 900-й матч в НХЛ, но абсолютно исчез на площадке.

Во-первых, Александра Овечкина надо поздравить. Он проводил 900-й матч за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

Кто из российских хоккеистов доходил до этого рубежа? Всего 10 человек. Это…

1316 – Алексей Ковалев

1301 – Сергей Гончар

1248 – Сергей Федоров

1182 – Вячеслав Козлов

1068 – Сергей Зубов

990 – Александр Могильный

971 – Андрей Марков

953 – Павел Дацюк

921 – Игорь Ларионов

900 – Александр Овечкин

В начале следующего сезона 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ должен провести Андрей Марков, а в конце сезона – Овечкин. Вообще у Саши есть потенциал, чтобы обогнать даже Алексея Ковалева.


Во-вторых, юбилей Овечкину совершенно не удался. «Вашингтон» - лидер турнирной таблицы. Команду искупал в похвалах пару дней назад сам Уэйн Гретцки, а об Александре Великом он сказал, что кэп «Кэпиталз» горит желанием взять Кубок Стэнли, чем ему очень нравится.

Матч с «Нэшвиллом» начался неплохо – форвард хозяев Том Уилсон открыл счет.

Но потом защитник «хищников» Роман Йоси замкнул пустой угол. А вскоре прекрасным щелчком забил форвард Филип Форсберг. Тут нужно напомнить, что Форсберг был выбран на драфте-2012 именно «Вашингтоном» в первом раунде, под номером 11. Но затем «гениальный» генменеджер Джордж Макфи в 2013-м обменял Фоппу на ветерана Мартина Эрата и молодого Майкла Латту.

Это до сих пор считают одной из худших сделок в истории «Вашингтона». Новички абсолютно ничем не помогли «Кэпиталз». Форсберг же стал королем в «Нэшвилле» - в двух прошлых матчах делал по хет-трику, а теперь набрал 3 (1+2) очка.

В общем, «Вашингтон» вдрызг проиграл матч – 2:5. Представляю, как был расстроен тренер Барри Тротц, который играл против своей бывшей команды – он отдал «Нэшвиллу» аж 15 лет жизни.

Александр Овечкин же славен тем, что всегда очень много бросает. Уже сейчас – он лидер среди всех россиян (4451) по броскам за карьеру, обгоняя даже Федорова (3985). В истории НХЛ он находится на 15-м месте – и это в 31 год!

Лидер – Рэй Бурк (6206), где-то на горизонте – Уэйн Гретцки (5089). Их всех Овечкин может обогнать. Всего девять раз в карьере он не нанес ни одного броска по воротам.

Но вот удивительное – три матча из девяти пришлись на последний месяц!

Три баранки в последних семи играх. Как это может быть? Почему заглох самый знаменитый хоккейный пулемет?

Выдвигаются разные версии:

- у Овечкина – травма;

- он на что-то обиделся;

- так сказывается семейная жизнь, он ведь уже женился;

- модель «Вашингтона» изменена так, что теперь вся команда не играет на одного своего лидера.

Я думаю, ближе к правде последний вариант. Но видеть такого Овечкина непривычно. Надеюсь, что он зажжет в плей-офф.

Матч

Нэшвилл - Вашингтон - 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)

Голы:

Уилсон (Уинник, Бигл), 1:12 (0:1). Йоси (Форсберг, Джохансен), 21:56 (1:1). Форсберг (Арвидсон, Эллис), 28:54 (2:1). Фишер (Саббэн, Эллис), 31:57 (3:1). Йоси (Джохансен), 52:07 (4:1). Кузнецов (Уильямс, Карлсон), 57:03 (4:2). Арвидсон (Форсберг, Джохансен), 59:08 (5:2).

Место и дата

26 февраля 01:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

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