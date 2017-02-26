На сбор «Спартака» прибыл Федун. Пока вы спали (видео)

«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.

ЦСКА завершил подготовку

В последнем контрольном матче ЦСКА разгромил норвежский «Буде-Глимт» – 3:0. Вновь в стартовом составе вышла связка форвардов Ионов – Чалов. Оба забили. Знаменательное событие произошло в конце встречи – отличился вышедший на замену Витиньо. С нападающими Виктор Гончаренко, пожалуй, определился: сезон начнут Чалов и Ионов. Остается одна кадровая интрига – кто будет играть левого латераля. Впрочем, не все ясно и с центральными защитниками: четыре претендента на три позиции. Хотя это, наверное, не так важно.



Фото: ПФК ЦСКА

ЦСКА завершил зимние сборы. Сегодня команда вылетит в Москву.

– Ребята прошли большие нагрузки, которые включали в себя не только поднятие функционального состояния, но и тактическую выучку, совершенствование технических элементов. Мы не уменьшали объем даже в игровые дни, иногда ребята тренировались и перед матчами. Работа, предложенная главным тренером, была, на мой взгляд, очень хорошо выполнена. Все, начиная от молодых футболистов и заканчивая ветеранами, в полной мере справились с поставленными задачами. Три сбора прошли очень продуктивно, мы верим, что это поможет нам успешно выступить в весенней части чемпионата, – подвел итог Сергей Овчинников.

ЦСКА затаился. Армейцы провели последний матч перед «Зенитом»

Также вчера тульский «Арсенал» обыграл тбилисское «Динамо» – 2:1. А «Анжи» уступил казахстанскому «Иртышу» (2:3).

Федун прилетел в Испанию

«Спартак» – единственный из больших клубов, кто еще работает на зарубежном сборе. Вчера красно-белые тренировались полтора часа: двусторонка, тактические упражнения, отработка ударов. Приходят тревожные новости – Боккетти, Зе Луиш, Комбаров, Мельгарехо, Ананидзе, получившие микротравмы, работали по индивидуальной программе. Что-то многовато «микротравмированных», нет?

Вчерашняя тренировка стала первой для Тигиева в «Спартаке». Вот что он рассказал о новом повороте в своей карьере.





А сегодня «Спартак» сыграет первый контрольный матч на третьем сборе. Соперник – норвежский «Сарпсборг 08», с которым уже встречались ЦСКА и «Рубин». Игра начнется в 19.30 (мск) и будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ». С трибуны за игрой будет следить Леонид Федун, прибывший накануне в Испанию.



Фото: официальный сайт «Спартака»

Еще одна победа «Краснодара»

«Быки» готовятся к матчу с «Уралом» в Кубке России. РФС проинформировал клуб о том, что игра состоится в Краснодаре, поскольку в Екатеринбурге поле не готово. Странно, что это стало известно только вчера. Видимо, в РФС надеялись, что к концу февраля в Екатеринбурге расцветут подсолнухи. Что ж, у «быков» больше сил останется на «Спартак».





Ближайшие контрольные матчи



26.02. «Спартак» – «Сарпсборг 08», Норвегия

26.02. «Томь» – «Окжетпес», Казахстан

28.02. «Спартак» – «Согндаль», Норвегия