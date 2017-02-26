Навке – 6.0, фанатам – административку, а худеющим – скакалку. Дайджест прессы

Количество спортивных публикаций в неспортивной прессе по-прежнему не падает: в наиболее раскрученных в России видах спорта наступает сезон, да и герои публикаций о спортивно-светской жизни никуда не пропали. О чем писала пресса на минувшей неделе?

Модный критик Александр Васильев выносит свой приговор гардеробу многих знаменитостей. В очередном выпуске издания «Семь дней» он говорит о фигуристах. «Татьяна Навка, Илья Авербух, Алексей Ягудин с Татьяной Тотьмяниной, Аделина Сотникова и другие известные фигуристы давно стали звездами не только на льду. А как одеваются прославленные спортсмены?

Почему все так обожают именно фигуристов? Потому что этот вид спорта ближе всего к искусству — к балету, к музыке, к танцам. И к моде тоже. В каком другом виде спорта костюмы играют столь важную роль? Но одеваются наши чемпионы зачастую довольно банально. Особенно мужчины. Если женщины еще как-то борются за свое место под солнцем, то представители сильного пола допускают много ошибок. Самая гламурная из всех звезд льда, конечно, Татьяна Навка. Но ее обязывает положение. И 6.0 можно поставить только ей. Татьяна Навка заняла сегодня удивительное положение в обществе и находится в центре всеобщего внимания. Она молода, хороша собой, целеустремленна, энергична, обожает моду, любит выходить в свет, ей нравится быть на виду, блистать. И у нее это получается. Посмотрите, она стала одной из главных героинь на недавней церемонии «Золотой орел». Какое прекрасное платье! Оно делает ее фигуру еще стройнее! Какие украшения! Уверен, некоторые скажут — Васильев подлизывается. Но мы с Татьяной даже не знакомы».

А вот остальным критик оценки занижает. Кому и за что? Читайте подробности и рассматривайте картинки.

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Российский актер Олег Тактаров, который на заре карьеры прославился благодаря успешным выступлениям в UFC, на своей странице в фейсбуке сообщил, что ему поступило весьма заманчивое в финансовом плане предложение из Голливуда. Казалось бы, задача была несложная — сыграть русского военного, однако условия американских кинематографистов не удовлетворили актера по одной простой причине — воевать его персонаж должен на территории Украины, причем оружие его направлено против мирного населения.

Тактаров процитировал описание роли из присланного ему сценария:

«Мужчина, русский, которому хорошо за 40, по имени Роман. Является лидером группы российских сепаратистов, которые ведут коварные и жестокие сражения на территории Украины.

После резни, устроенной в мирной украинской деревне, Роман и его подчиненные начинают преследовать сбитый американский самолет и трех офицеров военно-морских сил, которые пытаются скрыться от них».

О кинематографической судьбе Тактарова в Голливуде о его карьере в UFC на фоне всей описанной коллизии – подробно написала на минувшей неделе «Газета.Ru».

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А вот в Шотландии – технологическая сенсация: тут на один вечер Periscope полностью заменил людям телевизор. Местное телевидение не транслировало переигровку четвертьфинала национального Кубка между «Хайбернианом» и «Хартсом» (3:1), и огромный процент традиционной телеаудитории перешел в интернет. Там тоже не было легальных трансляций, зато легко находились прямые включения прямо со стадиона – болельщики, зарегистрированные в видеостриминговом сервисе Periscope (принадлежит Twitter), просто включали камеру на смартфоне и показывали другим пользователям то, что видели со своей трибуны.

Так как других способов увидеть игру не было, любительские трансляции быстро распространились по соцсетям благодаря вирусному эффекту. В итоге суммарная аудитория двух самых крупных эфиров составила более 105 тысяч человек (58,8 и 46,6 тысячи). Трансляции помельче собрали еще около 20 тысяч зрителей.

Почему матч не показывали в прямом эфире? Все из-за правил УЕФА: в странах, чьи клубы играют в еврокубках, запрещено впрямую транслировать матчи, проходящие одновременно с Лигой чемпионов. Во время игры «Хайберниан» – «Хартс» шли сразу два матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как возникла коллизия с запретом на матчи во время Лиги чемпионов и Лиги Европы? Какие штрафы выписываются нарушителям? Все эти подробности – на ресурсе «Спорт-коннект».

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Рамблер предложил замечательную тему: как после зимы под теплым пледом снова стать худым и привлекательным. Катание на роликах сжигает жир, но не так уж быстро. Баскетбол и теннис будут немногим эффективнее. Бег, плавание, тайский бокс – уже лучше. Но пальма первенства – у скакалки: «как думаете, почему боксеры так любят скакалку? Правильно: она помогает сбросить вес быстрее, чем другие упражнения. Не торопитесь и не старайтесь отпрыгать сразу час, начинайте с пяти минут и медленно увеличивайте время тренировки». Все подробности – тут.



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Выход фильма BBC о русских футбольных хулиганах вызвал к жизни огромное количество статей на эту тему. Ресурс «Спутник и погром» находит особый взгляд на эту тему: «В фанатской среде есть вполне обоснованное мнение, что чемпионат мира-2018 станет одним из самых спокойных в истории футбола. Большой Брат не дремлет, а начавшийся в конце 2013 года пресс футбольных хулиганов и ультрас только набирает обороты. Заводятся уголовные дела по тем статьям, за которые ранее просто ставили на учет и отпускали с административкой.. Люди не дураки и прекрасно понимают, что время креслопадов в «Лужниках» и забористых драк с нижегородским ОМОНом прямо на стадионе медленно, но неотвратимо уходит в прошлое. Даже сам масштаб столкновения с британцами скорее был обусловлен отвратительной работой полиции да чересчур расслабленными англичанами. К тому же это был старт чемпионата, когда сбои в системе охраны наиболее вероятны. Последующие игры со словаками и валлийцами только подтвердили это.

В России же на футболе уже давным-давно безопасно, и чтобы получить по голове даже за его пределами, надо очень сильно постараться. Ну или быть крайне невезучим человеком.

Будут ли столкновения на ближайшем Чемпионате мира? Безусловно. Кто-то кого-то где-то когда-то. А что-то похожее на захват Марселя 2016-го? Нет. И кстати, обратите внимание на поляков и хорватов, если они отберутся. Вот где действительно может быть что-то интересное, пусть и локального масштаба. А с англичанами всем все уже давно ясно. Мы просто забили крышку гроба, выструганного Маргарет Тэтчер». Более подробно – по ссылке.