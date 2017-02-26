РАЗплата. «Алкмар» оплатит выезд болельщикам, побывавшим на разгроме команды

Голландский клуб показал самую правильную реакцию на гостевое поражение со счетом 1:7.

АЗ ехал на ответный матч с «Лионом» после домашнего поражения со счетом 1:4, поэтому сохранить интригу было непросто, но оставался шанс сохранить лицо. Однако и этого сделать не получилось: голландцы уступили 1:7 и вылетели из Лиги Европы с ужасающими 2:11 по итогам двух матчей.

RESULT: Lyon 7-1 AZ (agg: 11-2) 😲😲😲



Fekir 5, 27, 78

Cornet 17

Darder 34

Aouar 87

Diakhaby 89@OL into the last 16 in style! 🎉 pic.twitter.com/0uhE6RQMAE — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 23 февраля 2017 г.

В гостях команду из Алкмара поддерживали 660 голландских болельщиков, теперь каждый из них сможет поехать на один из оставшихся гостевых матчей АЗ в сезоне совершенно бесплатно.

– Это наименьшее, что мы можем сделать, – приводит слова капитана АЗ Рона Влаара официальный сайт команды. – Та игра была кошмаром для всех нас. Мы понимаем, что подвели болельщиков. Поэтому наша команда решила сделать такой жест. Было очень приятно видеть, что так много фанатов приехало в Лион, чтобы поддержать нас. Мы чрезвычайно ценим вас, и это очень обидно, что матч прошел таким образом.

Кстати, у АЗ осталось всего четыре гостевых встречи: с «Фейеноордом», «Аяксом», «Хераклесом» и НЕКом. В чемпионате у команды из Алкмара тоже не все идеально: после 23-го тура команда лишь на пятом месте, а отставание от третьего , которое дает прямую путевку в Лигу Европы, 16 очков.

Вероятно, «Алмкару» придется бороться за нее в плей-офф с «Утрехтом», «Херенвеном» и «Твенте». Без поддержки никуда.