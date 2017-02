РАЗплата. «Алкмар» оплатит выезд болельщикам, побывавшим на разгроме команды

Голландский клуб показал самую правильную реакцию на гостевое поражение со счетом 1:7.

АЗ ехал на ответный матч с «Лионом» после домашнего поражения со счетом 1:4, поэтому сохранить интригу было непросто, но оставался шанс сохранить лицо. Однако и этого сделать не получилось: голландцы уступили 1:7 и вылетели из Лиги Европы с ужасающими 2:11 по итогам двух матчей.

RESULT: Lyon 7-1 AZ (agg: 11-2) 😲😲😲



Fekir 5, 27, 78

Cornet 17

Darder 34

Aouar 87

Diakhaby 89@OL into the last 16 in style! 🎉 pic.twitter.com/0uhE6RQMAE