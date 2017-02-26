«Всегда проверяю, не запал ли язык». Футболист спас коллегу 4-й раз (видео)

Фрэнсис Коне на этот раз помог сохранить жизнь вратарю соперника в чемпионате Чехии: у вратаря «Богемианса» запал язык, форвард «Словацко» Фрэнсис Коне оказался рядом первым.

На 31-й минуте матча чемпионата Чехии вратарь «Богемианса» Мартин Берковец столкнулся со своим защитником и упал на газон. К нему сразу же подбежал тоголезский форвард «Словацко» Фрэнсис Коне и начал вытаскивать изо рта вратаря язык.

У африканца получилось спасти соперника, а через несколько секунд ему помог медицинский персонал клуба. Вратаря, конечно, заменили, а всю ночь он провел под наблюдением врачей. Но сейчас его жизни ничего не угрожает. На своей странице в фэйсбуке он уже поблагодарил Коне за незамедлительную помощь. Эту запись Мартин сделал, как видно, прямо из пражской больницы.

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– Я благодарен Франсису Коне за экстренную помощь и спасение. Рад, что мне легче. Спасибо еще раз, – написал Берковец.

Удивительно, но для Коне это не первый такой случай, после матча он рассказал об этом сам.

– Такое случалось со мной уже четыре раза – однажды в Таиланде, дважды в Африке. Я всегда проверяю, не запал ли язык у футболистов, – сказал форвард в интервью iSport.cz.

Видео свежего эпизода можно посмотреть здесь.