Шеф решил вопрос за полчаса. Самые яркие эпизоды в карьере Сергея Мозякина

Сегодня в Пекине на 39-й минуте третьего матча серии «Металлург» Мг – «Куньлунь Ред Стар» капитан «сталеваров» Сергей Мозякин поразил ворота и довел личный счет баллам за результативность до тысячи очков. Впереди – никого!

«Советский спорт» вспоминает яркие эпизоды в бомбардирской карьере Сергея Мозякина.

ПЕРВЫЙ ГОЛ

Первый балл за результативность, ассистентский, Мозякин набрал 24 января 2001 года в домашнем матче с «Витязем», будучи откомандированным из ХК ЦСКА Виктора Тихонова в ПХК ЦСКА Владимира Крутова. В премьерной для себя игре в элите. Тихоновцы тогда выступали в высшей лиге, крутовцы вели отчаянную борьбу за сохранение прописки в суперлиге и задачу решили. Встреча завершилась вничью 1:1.

А первый гол на высшем уровне Мозякин забил 17 сентября 2002 года в Одинцове, где «Крылья Советов» принимали уже объединенную армейскую команду. Красно-синие одержали победу 3:1, Сергей открыл счет в матче и закрыл его, оформив дубль.

18 ноября 2002 года в ледовом дворце ЦСКА в матче с «Северсталью» Мозякин, столкнувшись с защитником гостей Василием Турковским, получил жуткую травму. Настолько, что подъехавший оказать помощь Александр Дроздецкий, увидев изуродованное лицо партнера по команде, потерял сознание.

Нос Сергею собирали по осколкам. Плюс сильное сотрясение мозга.

Вернулся на лед Мозякин спустя три месяца, 12 февраля, и в родном Ярославле поразил ворота Егора Подомацкого.

В дебютном для себя сезоне Сергей набрал 27 (12+15) очков, разделив лавры лучшего бомбардира команды с Дроздецким.

А в следующем сезоне Мозякин разменял третий десяток голов, записав на счет 40 (21+19) баллов. Пропустив 15 матчей из-за перелома ноги, полученного в игре с чехами Кубка «Балтики». Тогда этот снайперский прорыв приписали в заслугу Андрея Разина, с которым Сергей выходил в одном звене.

Тихонов пригласил 23-летнего бомбардира в сборную на чемпионат мира, но так и не дал ему шанса, продержав в «листе ожидания».

1000 очков Сергея Мозякина в картинках

КАПИТАНСТВО

– В ЦСКА я дебютировал и встал на ноги, – вспоминал Мозякин в интервью на Матче звезд КХЛ в Уфе. – Спасибо Виктору Васильевичу Тихонову.

Тихонов сразу разглядел в щуплом нападающем талант. На сборе в Чехии Мозякин и его партнеры Николай Жердев и Алексей Шкотов нарушили режим и опоздали к отбою в отель. Шкотова тренер отчислил, Жердева стал усиленно «душить», а Мозякина только оштрафовал.

Сменивший Тихонова Вячеслав Быков в окаянном локаутном сезоне-2004/05 сделал ставку на энхаэловцах, отведя Сергею роль второго плана. Отсюда и всего 23 (11+12) очков.

А в феврале чемпионат для него закончился. На даче сына министра обороны маршала Сергеева перед снегоходом Мозякина выросла девочка. У Мозякина был выбор – сбить ребенка или уйти в сторону и врезаться в забор. Он выбрал второе, итог – ушиб головного мозга.

Но уже в следующем сезоне Быков не уставал нахваливать нападающего, назначил его капитаном команды и рекомендовал в сборную. 22 сентября в домашнем матче с «Ладой» Мозякин выбил «сотню» очков, поразив ворота Василия Кошечкина.

Тот сезон стал для Сергея последним в красно-синей форме.

МЫТИЩИ

Из ЦСКА дорога Мозякина лежала в Омск. Однако в «Авангарде» решили сэкономить и урезали уже обговоренную сумму контракта на 200 тысяч долларов. Роман с сибирским клубом закончился, не начавшись. Тотчас нарисовались варианты с подмосковным «Химиком» и «Витязем», в то время бойцовской командой.

Сергей выбрал Мытищи, тренера Петра Воробьева и менеджера Леонида Вайсфельда.

– В Мытищах я стал лидером и бомбардиром, – говорил Мозякин.

Венцом пяти сезонов в подмосковной команде стал финал Кубка Гагарина-2011. К тому времени Мозякин дважды выигрывал чемпионат мира, а на внутреннем фронте набрал 500 очков. Случилось это событие 24 февраля 2011 года в Череповце, в плей-офф.

Однако путь к славе был тернист. Как-то на тренировке Мозякин от тяжелых нагрузок потерял сознание и врезался головой в штангу, а после попросил перевести его в фарм-команду. Не перевели, а вскоре поменяли тренера.

Перед сезоном-2010/11 Сергей в интервью предположил, что этот чемпионат может стать для него последним в Мытищах. Предложений о продлении контракта он так и не дождался. В «Атланте» закончились деньги.

«МАГНИТКА»

Агент Мозякина энергично занялся трудоустройством бомбардира, которым заинтересовалась «Магнитка».

В ходе переговоров с генменеджером клуба Валерием Постниковым сторона игрока запросила очень жирный контракт.

– Я на это пойтить не могу, надо с шефом посоветоваться, – словами киногероя ответил Постников.

«Шеф», президент «Металлурга» и олигарх Виктор Рашников, дал добро через полчаса. О чем никто в Магнитогорске впоследствии не пожалел.

Сергей сразу дал понять, что приехал в этот южноуральский город не временщиком, а всерьез и надолго. Купил там дом, перевез семью.

В «Магнитке» Мозякин играл со многими партнерами, в том числе с Максимом Сушинским и Сергеем Федоровым.

Однако новый виток бомбардирской карьеры начался с приходом в «Металлург» Даниса Зарипова. А тройку Зарипов – Ян Коварж – Зарипов сконструировал знаменитый тренер Майк Кинэн.

Сезон рекордов Сергея Мозякина

РЕКОРДЫ

Именно «Металлург» стал для Мозякина кузницей рекордов и трофеев. 16 марта 2015 года в матче плей-офф с «Сибирью» Сергей довел личный счет до 819 очков и обошел прежнего лидера-бомбардира отечественных чемпионатов Сушинского.

Однако самым главным считается снайперское достижение капитана «Магнитки». 13 сентября 2016 года в матче с минским «Динамо» он забил 429-й гол и побил казавшийся вечным рекорд Бориса Михайлова, державшийся 37 лет.

– Серега – отличный парень, я его с удовольствием поздравляю, был 37 лет первым, столько же буду вторым, – отшутился капитан ЦСКА и сборной СССР.

Теперь Мозякин – двукратный обладатель Кубка Гагарина, дважды самый ценный игрок плей-офф, доказавший, что он – бомбардир не только для внутреннего пользования.

На ЧМ-2015 в Чехии Сергей в 34 года стал с 12 (6+6) очками самым результативным в сборной. Даже приезжающий в национальную команду по первому зову Александр Овечкин не может похвастать такой статистикой.

На очереди у Мозякина – еще один нетленный рекорд, пока принадлежащий легенде Вениамину Александрову. В чемпионате СССР-1962/63, великий армеец забил 53 гола в 37 матчах. Капитану «Металлурга» осталось всего шесть шайб. Задача с учетом плей-офф, где действующий обладатель Кубка Гагарина собирается играть очень долго, посильная. Тем более что наставник «Магнитки» Илья Воробьев, прочувствовав важность исторического момента, в последних матчах регулярного чемпионата выпускает своего капитана всегда – во всех бригадах большинства и даже когда надо сохранять победный счет. В расчете на точный бросок Мозякина по пустым воротам соперника.

Тысячного балла пришлось ждать три матча. Сергей поразил ворота китайцев вовсе не изысканно, заведя шайбу в сетку с добивания.