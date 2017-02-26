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Мозякина «разбудил» невероятный и издевательский гол Виделля (видео)

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Линус Виделль (№55)
Линус Виделль (№55)Источник: КХЛ

Третья победа «Металлурга» в серии плей-офф запомнится 1000-м очком Сергея Мозякина. Но самый умопомрачительный гол сегодня забил не он.

Конечно, феноменальный рекорд капитана Сергея Мозякина в этом поединке оставил в тени и сам результат матча. И даже борьбу в этой паре в первом раунде плей-офф в целом.

А между тем, китайскому новичку КХЛ, «Куньлуню», который не отпраздновал еще и года со дня своего рождения удалось в этом противостоянии навязать нашему действующему чемпиону отчаянную борьбу. И я думаю, что отчасти именно эта борьба Мозякина сегодня и «разбудила», заставила бороться на пределе и вывела на рекорд.

Вы вспомните, как эта серия вообще развивалась.

Первый матч. «Металлург» выходит вперед, быстро увеличивает преимущество, доводит счет до 4:0. И… сбрасывает обороты. Итог – 4:2 в пользу уральцев.

Второй матч. Хозяева снова первыми открывают счет. Но вот потом команда Владимира Юрзинова его сравнивает. Даже выходит вперед. Упорная борьба идет до самых последних минут, когда гости меняют голкипера на шестого полевого игрока и пропускают в пустые ворота – 5:3.

И вот третий поединок. В котором, китайский клуб, на мой взгляд сделал еще один шаг вперед.

«Куньлунь», наконец, первым открыл счет. И как! Пусть вас не смущает, что эта шайба была заброшена хозяевами в большинстве. Потому что все там сделал от начала и до конца всего один человек – нападающий Линус Виделль.

Не знаю, что за «коридор» Виделль увидел в конце первого периода в обороне магнитогорцев. Но вот уральцы его словно в упор не видели!

Форвард «Куньлуня», получив шайбу в своей зоне, сперва «один в один» обыгрывает Дениса Казионова. Затем так же легко и элегантно, набирая скорость уходит от Виктора Антипина. Но перед ним еще аж два игрока «Металлурга». И что? Виделль проскакивает между Евгением Бирюковым и Оскаром Осалой оставляя и их за спиной!

Теперь Василий Кошечкин. И уже даже как-то логично выглядит завершение этой атаки, в которой матерый голкипер «Магнитки» пропускает издевательскую шайбу между ног…


Фантастический гол! Он наверняка мог и по идее должен возглавить хит-парад заброшенных шайб в первом раунде Кубка Гагарина. А вышло так, что Виделль просто поработал на разогреве у лучшего бомбардира КХЛ.

Но разогрел-то он Мозякина хорошо!

Ведь перед этим «Магнитка» имела преимущество «5 на 3», но успеха из него не извлекла. А на пропущенный гол ответила сразу тремя! Денис Платонов счет сравнял. А вывел уральцев вперед, как и положено капитану, Мозякин. Сергей в кои-то веки положил шайбу не точно в девятку первым же броском. А завел ее в ворота за спиной у голкипера. Так было набрано его 1000 очко в чемпионатах страны.

1000 очков Сергея Мозякина в картинках

Однако «Куньлунь» вновь не сдался, сражался до конца и уступил на этот раз с минимальным счетом – 2:3. Поэтому победный гол в этой встрече записал на свой счет партнер Мозякина по ударному звену – Данис Зарипов, реализовавший большинство. Ну а Сергей в этом эпизоде разменял вторую тысячу, заработав еще и результативный пас.


Мозякина с рекордом! «Магнитку» - с третьей победой в серии. «Куньлунь» - с очень добротной игрой против чемпиона и крепким характером.

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