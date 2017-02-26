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«Я заплатил за ошибку». Вратарь, убивший подругу, вышел на свободу через 7 лет

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Я заплатил за ошибку». Вратарь, убивший подругу, вышел на свободу через 7 лет
Источник: Globo Esporte

Бразильский вратарь Бруно, убивший свою подругу Элизу Самудио и получивший 22 года тюрьмы, вышел на свободу через семь лет.

В 2010-2013 годах дело Бруно, восходящей звезды «Фламенго», было одним из самых громких в Бразилии. Вратаря и нескольких его друзей обвиняли в похищении и убийстве Элизы Самудио, на тот момент подруги футболиста. Расследование шло долго и тяжело. Самудио пропала в 2010 году, а ее тело так и не было найдено.

После трех лет разбирательств суд признал Бруно виновным в похищении и убийстве его экс-подруги. Футболиста приговорили к 22 годам и 3 месяцам лишения свободы. Но защита вратаря просто так сдаваться не собиралась и подала апелляцию с просьбой аннулировать решение суда присяжных. Эта апелляция не была рассмотрена до сих пор.


Фото: GloboNews

Именно поэтому Верховный суд посчитал, что Бруно имеет право дожидаться окончательного решения на свободе. Дело в том, что экс-вратарь отбыл сроки за похищение и нанесение тяжких телесных повреждений. Остается срок за убийство. Если в апелляции будет отказано, 31-летний бразилец вернется в тюрьму. Правда вновь может выйти уже в 2018 году – за быстрое исправление и примерное поведение.

«Это опыт, а не наказание»

Сразу после выхода из тюрьмы Бруно дал первое интервью TV Globo Minas.

– Независимо от того, сколько времени я провел в заключении, даже если бы я оставался в тюрьме всю жизнь, жертву это не вернет. Я дорого заплатил за эту ошибку, – так Бруно назвал убийство подруги. – И все, что произошло, служит мне уроком на будущее. Я рассматриваю это как некий опыт, а не наказание.

Также экс-вратарь заявил, что как можно скорее хочет найти работу. «Хочу начать все заново. Возможно, в футболе, возможно, в какой-то другой профессиональной области».


Фото: globoesporte.com

«Хотел повеситься, но простыня порвалась»

Год назад Бруно дал большое интервью GloboEsporte, в котором заявил, что пишет книгу, и расскажет всю правду о том, что же случилось в деле семилетней давности. И поведал об ужасах, что происходили с ним в тюрьме.

– Когда тебя отправляют в тюрьму строгого режима, сначала попадаешь в место под названием экспертно-криминалистический центр. Там люди находятся 15 дней. Я же пробыл там 10 месяцев. Потом в тюрьме со мной очень плохо обращались и постоянно преследовали. Тюремная охрана много чего себе позволяла. Давление было огромным. В какой-то момент я решился на самоубийство – попытался повеситься в камере, сделал удавку из простыни. Но когда прыгнул, простыня порвалась. Невероятно. То был самый тяжелый период в жизни.

После у Бруно началась депрессия и проблемы со сном.

– Я долго мучился бессонницей. И решил попробовать таблетки. В тюрьмах это частое дело. Но таблетки сделали только хуже. Когда приезжала моя семья, замечала, что я был как овощ.

А еще экс-вратаря чуть не убили в тюрьме.

– Я всегда предпочитал работать, а не проводить весь день в камере. Первое время у меня были прекрасные отношения с другими заключенными. На полгода меня перевели в другую тюрьму, а когда вернулся, понял, что меня многие ненавидят. И все случилось из-за ТВ-программы, в которой рассказали, будто бы я помогал полиции. В том блоке, где я находился, подобные новости не очень хорошо воспринимались. Объяснения никого не интересовали. Убить кого-нибудь тем парням было проще простого. И вот однажды на прогулке на меня напали. Порезали руку, хорошо, что отделался только шрамом.


Фото: g1.globo.com

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