Последнее слово в допинг-канители осталось за лыжным богом! Колонка Цыбанева

Никита Крюков и Сергей Устюгов Источник: Reuters

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о победе Сергея Устюгова и Никиты Крюкова в командном спринте классическим стилем на чемпионате мира в финском Лахти.

После того что творится на лыжном чемпионате мира в Лахти, в следующий раз наши неприятели-крючкотворы тысячу раз подумают, стоит ли Россию притеснять, отстранять, делать ей больно.

Во всю эту нескончаемую и мутную канитель с допинг-подозрениями властно вмешалась верховная инстанция. Та, которая выше МОК и ВАДА вместе взятых. Не зря я старался убедить вас, читатель, вчера после падения Сундбю в том, что лыжный Бог есть и вот он энергично взялся за дело! Теперь высшая сила внесла полную ясность и восстановила масштабную справедливость.

Если бы мы преуспели в Сочи благодаря химическим усилиям этого гниловатого Григория Родченкова – нам бы, уверяю вас, этого сам спорт не простил. Отбросил бы далеко и надолго назад. Уж поверьте бывалому человеку, много раз на своей потрепанной шкуре испытавшему, как все в жизни устроено.

А российским лыжникам на чемпионате в Лахти широко улыбаются небеса. И воздают за все былое. Причем не только за сомнения, опутавшие истинность наших сочинских успехов.

Ведь в Сочи в лыжном спринте что было? В личной гонке чужой завал превратился в камень преткновения для прорыва совсем еще молодого Сережи Устюгова к олимпийскому триумфу. А в командной упавший немец стал преградой для золотого рывка Никиты Крюкова, тогда эстафету завершавшего.

Именно им , Устюгову и Крюкову, было возвращено сегодня в Лахти то, что было отнято три года назад. Даже невзирая на то что Никита, олимпийский чемпион Ванкувера, мог в этот раз весьма в скромной мере поддержать богатырский порыв Устюгова.

Кашу заварили, заметьте, как раз финны, волей провидения выскочившие на первое место в Сочи! И сумели выполнить – обалдеть! – сложнейшую двуединую задачу в пользу российского дуэта. Ибо Матти Нисканен, выбив из гонки лидировавшего норвежца, устранил из нее заодно и себя. Открыв тем самым Сереже Устюгову сладчайшую возможность не просто второй день подряд победить , но и получить полную сатисфакцию за личный спринт здесь в Лахти. Ибо он остался в золотой схватке один на один с тем самым итальянцем Пеллегрино, который ловко воспользовался тогда затяжным устюговским противонорвежским спуртом, выскочив в последний момент из-за его спины к золоту.

Сергей Устюгов и Никита Крюков выиграли командный спринт на чемпионате мира в Лахти!!! pic.twitter.com/ruOCw9DWQq — Андрей Плотников (@andreykaplotnik) 26 февраля 2017 г.

Вот уж поистине – воздалось сполна! Всем!

В том числе и нашим девушкам. Одну из которых, Наталью Матвееву, в личном спринте, помните, дико подрезала шведка, а другую, Юлю Белорукову, – американка сегодня. И наградой им – прежде недосягаемое серебро.

Пусть кто-то скажет: спринт, мол, дело такое, где многое отдано на откуп случаю. Но как масштабно, в какой великолепной полноте на чемпионате в Лахти происходит восстановление попранной справедливости!

И пусть изощряются дальше с пресловутыми поцарапанными пробирками. И пусть разные наши инстанции продолжают, увы по-прежнему неуклюже парировать на обвинения.

Все это уже не так и важно теперь.

Ибо на чемпионате мира нам открылась высшая спортивная правда. И в Лахти далеко еще не вечер.