Вы видели? Профессор Захаркин прошел по лезвию ножа в матче с Казанью! (видео)

Это был трюк года! «Салават Юлаев» спас матч, где доминировал, но умудрился едва не проиграть. Все решил гол Лисина в третьем периоде.

«Салават Юлаев» никак не отреагировал на информационный вброс казанских СМИ, когда хоккеистов обвинили в пьянстве перед вторым матчем на выезде (2:1 в пользу «Ак Барса»). Молчали игроки, руководство клуба, пресс-служба.

Уфа держалась достойно и должна была отвечать делом, а не словом.

Но одна перестановка удивила. Игорь Захаркин весь сезон верил в Никласа Сведберга, молился на этого шведского вратаря как на икону. Он провел два матча серии, оба проиграл. И теперь в Уфе вышел… сменщик Андрей Гаврилов. Это его первый матч в этом плей-офф.

Что же, Захаркин наказал Сведберга, решив сделать из него «козла отпущения»? Нет, по нашей информации, голкипер приболел, у него скакнула температура. Но все было не так плохо, потому что в заявку Никлас все-таки попал.

…Первый период прошел так, что показалось, это «Ак Барс» накануне нарушал спортивный режим. Казань умудрилась уступить 3-15 по броскам!

Счет в большинстве открыл вундеркинд Кирилл Капризов, которому отдал передачу швед Линус Умарк.





А через пару минут человек-пушка Денис Куляш изумительно выстрелил от синей линии в дальнюю девятку. Потрясающий гол. И какой же страшной силы бросок!





«Ак Барс» хватал много удалений, а по лавочке «Салавата Юлаева» метался главный тренер Игорь Захаркин и требовал наказать своего почти однофамильца Степана Захарчука из «Ак Барса» за то, что он слишком грязно играл.





Едва начался второй период, как Линус Умарк в большинстве уже забил сам, разбросав элегантными финтами соперников. Да, Уфа в клочья рвала Казань. Мелькнула мысль, что мы можем увидеть счет 8:0 – так год назад в зеленом дерби в одном из матчей побеждал «Ак Барс».

Но «Салават Юлаев» - такая веселая команда, что там все может измениться в любой момент. Уфа могла проиграть даже такой матч, когда «Ак Барс» едва не оказался в нокауте.

И знаете, так почти и случилось.





24-я минута – гол Федора Малыхина. Первый же момент «Ак Барса». Хотя ничто не предвещало…





32-я минута – гол Иржи Секача в большинстве. Классный бросок.





34-я минута – гол Джастина Азеведо, тоже в большинстве.

Вот в этот момент Игорь Захаркин бросил в бой затемпературившего Никласа Сведберга – человека, который стал для Башкортостана символом ненадежности. И представляете, в такой ситуации он не пропустил вообще ничего!

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«Салават Юлаев» умудрялся старательно себя закапывать. И даже когда Энвер Лисин, самый быстрый человек в КХЛ, забросил четвертую шайбу к невероятной радости фанатов Уфы, Уфа продолжала хватать удаления.

Вот как мог Денис Бодров за шесть минут до конца в такой момент схватить удаление за удар соперника клюшкой?

А как Максим Гончаров за 18 секунд до конца третьего периода втрамбовал соперника в лед, схватив удаление за грубость?

«Ак Барс» мог наказать «СЮ» – но не наказал. Эта веселая уфимская команда на этот раз спаслась. Это здорово, ведь зеленое дерби должно длиться все семь матчей. Это лучшее, что есть в первом раунде КХЛ.

Вот только, Игорь Владимирович Захаркин, болельщикам «Салавата» очень тяжело смотреть игру вашей команды. А просто в плей-офф вы побеждать не умеете. Обязательно нужно ходить по лезвию ножа.