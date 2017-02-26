Чудаки из Бергамо. Как «Аталанта» переписывает футбольную историю

В чемпионате Италии вновь нет чемпионской интриги, но есть другая – сможет ли чудо-команда из Бергамо выйти в Лигу чемпионов. «Советский спорт» рассказывает о феномене «Аталанты».

Джан Пьеро Гасперини

Незаметный итальянский игрок превратился в интересного тренера, хоть и бестрофейного. Гасперини воспитал сразу нескольких заметных молодых игроков, а российскому болельщику больше остальных знакомы Доменико Кришито, выступающий за «Зенит», поигравший за «Рубин» и перешедший в «Спартак» Сальваторе Боккетти и скряга Альберто Сапатер, особенно запомнившийся поклонникам «Локомотива».

Гасперини – ярый поклонник формации 3-4-3, он практиковал подобную расстановку везде, где работал: от «Кротоне» и «Дженоа» до «Интера» и «Аталанты». Данная схема весьма энергозатратна, ведь игрокам бровки приходится закрывать весь фланг, а во время контратак у ворот команды возникает больше свободного пространства. Но Гасперини это не пугает, ведь при таких обстоятельствах на первый план выходит мастерство и универсализм хавбеков.

Джан Пьеро Гасперини Источник: Associated Press

Схема 3-4-3

Результат в этой «Аталанте», как правило, делает полузащита. С нападающими в команде дело обстоит не очень: форвардов в клубе четверо, но забивает только один – это Андреа Петанья (5 голов в 22 матчах).

Гасперини тасует полузащитников, как хочет. Сейчас на поле хотя бы раз появились 11 игроков средней линии, и четверо из них скоро наверняка окажутся в клубах статусом выше. Лидером команды можно назвать аргентинца Алехандро Гомеса - по системе «гол+пас» он уже набрал 17 (9+8) очков.

Ему помогают Ремо Фройлер (2+3), Франк Кесси (6+2) и Ясмин Куртич (5+3). Схема 3-4-3 предполагает игру по всей ширине поля, когда опасность для соперника представляют и фланговые футболисты.

Атакующие защитники

«Аталанта» за 26 матчей чемпионата пропустила 26 голов. Это четвертый результат после «Ювентуса» (17), «Ромы» (22), «Интера» (24). Такой результат стал возможен благодаря юным дарованиям Маттиа Кальдаре и Андреа Конти, а также поддержке опытных Андреа Масиелло и Рафаэла Толоя.

Кальдара через несколько лет может стать адекватной заменой Кьеллини, Барцальи или Бонуччи, а Конти имеет хорошие шансы побороться с Кандревой за место в сборной Италии уже сейчас. Кальдара, например, уже принадлежит «Ювентусу», Конти же с большой долей вероятности сменит клубную прописку этим летом.

Интересно, что и Кальдара, и Конти – игроки мощные и высокорослые (187 и 184 см соответственно), но при этом весьма ловкие. Чего только стоит этот этюд во встрече с «Наполи» (0:2)

Конти же забил победный гол в прошлом туре в ворота «Палермо»





Удача

Феномен «Аталанты», безусловно, завязан еще и на везении. Клуб из Бергамо никогда в истории не финишировал выше пятой строчки в чемпионате, поэтому выход в еврокубки будет огромным успехом. Тиффози «Аталанты» уже устроили команде настоящий спектакль по возвращении из Неаполя.

Везение заключается еще и в том, что каждый игрок показывает свой максимум здесь и сейчас. Поэтому и форма у команды просто прекрасная. В дебютном туре чемпионата «Аталанта» проиграла «Лацио» (3:4), но вскоре последовала 9-матчевая серия без поражений. Затем, после оплеухи от «Ювентуса» (1:3), команда следом уступила еще и «Удинезе» (1:3), но потом через тяжелую ничью с «Миланом» (0:0) вновь встала на правильные рельсы – 7 побед, одна ничья и одно поражение в последних 9 матчах.

Успех «Аталанты» близок. И даже если клуб окажется на памятном пятом месте по итогам сезона, он все равно перепишет историю серии А.