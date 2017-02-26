Две минуты за перелом позвоночника! Шокирующий эпизод в уфимском матче (видео)

Степан Захарчук отбывает двухминутное наказание за неправильную атаку Антона Лазарева Источник: ХК «Салават Юлаев»

Кошмарный эпизод в третьем поединке «Салавата Юлаева» с «Ак Барсом», который привел к тяжелой травме уфимского форварда Антона Лазарева.

15-я минута матча. 2:0 в пользу уфимцев. Форвард «Салавата Юлаева» Антон Лазарев в зоне соперника замешкался у борта в борьбе за шайбу.

И вот уже на него мчится огромный и мощный защитник «Ак Барса» Степан Захарчук. Если кто-то с ним лично не знаком, просто скажу про габариты – 194 сантиметра, 105 килограмм.

Казанец на огромной скорости впечатывает Лазарева в борт. В момент, когда нападающий совершенно не готов к атаке. И на вид удар уже тогда получился очень страшным. Особенно, если посмотреть видео, на котором видно, что Захарчук перед столкновением высоко подпрыгивает в воздух. Обеими ногами. И этим здорово усиливает удар.

В хоккее бить соперника плечом в корпус можно и даже нужно. Но вот прыгать перед этим... Особенно на высокой скорости, да еще обладая огромной массой нельзя категорически.

Но Лазарев тогда в горячке подхватился сам. И сам поехал на лавку. Хотя и обхватил сам себя руками, согнувшись от боли.

Больше Антон на лед уже не вернулся. И, видимо, в этом сезоне вообще не вернется. По предварительному диагнозу у него зафиксирован перелом сразу нескольких грудных позвонков. Возможно, шести или семи.

Судьи в тот момент ошиблись. Видимо, их сбило с толку, что Лазарев покинул площадку без посторонней помощи. И Захарчук в итоге получил за это нарушение всего две минуты штрафа.

- Антон использовал лучшее качество русских нападающих – быструю обводку. Он уходил на борт, и мне очень не понравилось, что такой габаритный защитник, в нём больше 100 килограммов веса, в прыжке бил его, - прокомментировал после матча этот эпизод главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин после окончания поединка. - Хорошо, не попал в голову, но он попал в грудную клетку, там тоже очень серьёзная травма. Такие эпизоды не украшают игру. Ребята – профессионалы, выполняют свою работу. Там можно было по-другому сыграть, но он выбрал такой путь. Я считаю, что это недопустимо.

Отметим, что Захаркин еще во время матча пытался обратить внимание арбитров на этот эпизод, о чем указал в своем материале об этом поединке мой коллега Павел Лысенков.

Но тренера не услышали. И только сейчас несправедливость кажется особенно вопиющей – две минуты штрафа за сломанный позвоночник!

Уверен, что СДК не оставит этот эпизод без внимания и исправит ситуацию.

А талантливому нападающему Антону Лазареву от лица «Советского спорта» хочется пожелать скорейшего и успешного выздоровления и возвращения в большой хоккей.

Хочется обратится и ко всем хоккеистам. Сражаться за победу – надо. Калечит друг друга ради нее – нельзя! На в коем случае.

Пожалуйста, помните об этом, когда в следующий раз вам опять захочется прыгнуть перед тем, как врезаться в соперника.

СПРАВКА

Грудные позвонки — двенадцать позвонков, составляющих грудной отдел позвоночника.Значительно шире и толще шейных позвонков; размер тел позвонков увеличивается по мере близости к поясничным позвонкам.

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