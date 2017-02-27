Российские юноши громят всех. Главные события в мире ММА за прошлую неделю

Физическая форма Виталия Минакова, следующий соперник Сергея Харитонова, обновленный рейтинг бойцов ММА и очередная словесная перепалка Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. «Советский спорт» представляет традиционный обзор главных событий в мире смешанных единоборств за прошлую неделю.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Президент Rizin FF Нобуюки Сакакибара сообщил, что японский боец смешанного стиля Киоджи Хоригучи подписал контракт с японской организацией. Отметим, что ранее спортсмен выступал под эгидой UFC, а совсем недавно он стал свободным агентом. Хоригучи занимает третью строчку рейтинга лучших бойцов наилегчайшего веса в MMA по версии авторитетного портала Fightmatrix. С 2013 по 2016 год он провел 8 боев в UFC, в 7 из них одержав победы. Единственное поражение Киоджи получил в бою с чемпионом своего дивизиона – Демитриусом Джонсоном.

Российский боец смешанного стиля Абукар Яндиев, который завоевал звание чемпиона М-1 в легком весе, получил в подарок от своего отца Алихана Яндиева автомобиль Бентли Мульсан.

«Сегодня я получил подарок от моего дорогого отца. Всю свою жизнь я пытался быть достойным его, брал пример и стараюсь быть похожим. Баркал за все мой дорогой отец», – написал Яндиев.

Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи снимется в эпизодической роли в сериале «Слепая зона» (Blindspot), который показывает телеканал NBC. Об этом сообщает Bloodyelbow.

«Ронда сыграет Девон Пенберти: женщину, отбывающую тюремный срок за перевозку оружия из одного штата в другой. Она выросла в Белых Горах в рабочей среде. Пенберти – жесткая, атлетичная женщина, которая умеет драться и обращаться с оружием», – сообщается в пресс-релизе. Отмечается, что премьера запланирована на май на этого года.

Чемпион UFC Конор Макгрегор продолжает вести подготовку к поединку по правилам бокса. Об этом ирландец сообщил своей странице в Twitter. Спортсмен рассказал, что его партнером стал призер Олимпийских игр Майкл Конлан, который ушел на профессиональный уровень после ОИ-2016 в Рио, где был наказан за неприличные жесты и высказывания в адрес арбитров после поражения от россиянина Владимира Никитина. Ранее сообщалось, что Макгрегор может провести бой с непобежденным американским боксером Флойдом Мэйвезером, который в сентябре 2015 года завершил карьеру.





Американский боец смешанного стиля Эд Херман сообщил, что его поединок против россиянина Гаджимурада Антигулова не состоится. Об этом спортсмен из США сообщил на своей странице в Twitter.

«Если вы еще не слышали, то с грустью и сожалением сообщаю, что выбываю из UFC 209 в связи с травмой. Со мной такое впервые за все время выступлений в UFC, – сообщил Херман.

Отметим, что поединок между бойцами должен был состояться 4 марта на турнире UFC 209.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Бойцы ММА Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон повздорили во время телефонной конференции.

- Иди к черту, Хабиб. Ты - бычара, а я - матадор, и я прикончу тебя. За тобой 1,9 миллиона фолловеров, которые будут расстроены, когда я забью тебя досрочно. Он говорит, что сломает мою руку. Давай, ломай. У меня есть другие части тела, которыми могу наносить удары. Твой набитый «рекорд» ничего не стоит, - заявил Фергюсон.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Боец M-1 Global Андрей Селедцов, получивший разрешение от организации на участие в турнире Cage 38, победил Саку Хейккола. Напомним, поединок состоялся в Хельсинки 18 февраля. Спортсмен из РФ одержал победу единогласным решением судей.

В понедельник состоялся турнир UFC Fight Night 105. В главном поединке шоу Деррик Льюис встречался с Трэвисом Брауном. Начало боя вышло пассивное. Бойцы не совершали технических действий. Во втором раунде победу техническим нокаутом одержал Льюис. Таким образом, Льюис одержал шестую подряд победу в UFC, причем все — досрочно. После этого боя он совершенно точно войдет в мировой топ-10 лучших бойцов тяжелого веса. Браун потерпел третье поражение кряду.



23 февраля, в городе Химки, прошел международный турнир по смешанным единоборствам FIGHT NIGHTS GLOBAL 59, приуроченный ко «Дню защитников Отечества».



Главным событием вечера стал бой в тяжелом весе между многократным чемпионом мира по самбо, непобежденным бойцом ММА Виталием Минаковым и спортсменом из США Ди Джеем Линдерманом. В предматчевых раскладах российский боец рассматривался специалистами как фаворит. С первых же секунд Минаков начал уверенно прибирать инициативу, переигрывая соперника в стойке. Но буквально за несколько секунд до перерыва Линдерман чуть было не поверг зрителей в шок, попав правым боковым точно в челюсть Виталия. Второй раунд прошел под знаком полного доминирования восстановившегося россиянина, умело использовавшего поеимущество в борьбе и партере. Развязка боя наступила в третьем раунде, когда в «откровенном размене» Минакову удалось провести точнейший правый хук, отправивший Ди Джея в глубочайший нокаут. В со-главном бою вечера Ахмед Алиев одержал уверенную бойцу над экс-бойцом UFC Эфраином Эскудеро, что позволяет Алиеву говорить о своих притязаниях на бой против чемпиона организации Магомедсайгида Алибекова. В этот же вечер стали известны имена финалистов Гран-при в двух весовых категориях. В весе до 57.2 Вартан Асатрян одержал досрочную победу над Эльнаром Ибрагимовым, а в категории до 61.2 кг Томаш Дэк аналогичным образом закрыл все вопросы в поединке против Александра Янышева. Турнир FIGHT NIGHTS GLOBAL порадовал зрителей не только яркими поединками, но и новостью о заключении контракта между промоушеном и экс-бойцом UFC, одним из сильнейших полутяжеловесов планеты Никитой Крыловым. По словам президента FIGHT NIGHTS GLOBAL Камила Гаджиева, дебют Крылова планируется в течении ближайших трех месяцев.

Российские бойцы добыли общекомандное «золото» на первенстве мира по ММА-2017 среди юношей 16-17 лет. Наибольшее число высших наград, 6 из 9 возможных, досталось российским спортсменам. Медали высшей пробы в копилку нашей команды положили: Руслан Сатиев (до 52 кг), Имран Сатиев (до 57 кг), Джамалудин Алиев (до 61,2 кг), Абас Юсупов (65,8 кг), Магомедрасул Хахулмагомедов (70,3 кг), Игорь Глазков (до 93 кг). Серебряными призерами стали: Загирхан Ибрагимов (до 48 кг), Алексей Трофимов (до 77,1 кг), Илья Иващенко (до 84 кг).



«Серебро» в общекомандном зачете досталось команде Украины, «бронза» - сборной Казахстана.

«Очень важно, что первенство мира впервые прошло именно в России. Я рад, что его принял город с такой богатой историей, как Ярославль. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в самих соревнованиях и в их организации, - все прошло на высоком уровне,» - отметил Президент Союза ММА России Федор Емельяненко.

«В прошлом году российский бойцы задали самую высокую планку, завоевав максимальное число наград на чемпионатах Европы и мира. Мы будем поддерживать нашу юношескую сборную, чтобы высокий результат сохранился и в будущем. Мы проделали большую работу по внедрению правил детского и юношеского ММА с целью подготовки резерва для взрослой сборной. Сами правила значительно отличаются от взрослых, позволяют проводить юношеские чемпионаты разных уровней. Теперь ребята могут заниматься смешанными боевыми единоборствами с 10 лет, а с 12 лет участвовать в соревнованиях», - добавил Федор Емельяненко.

АНОНСЫ

Как сообщает официальный сайт M-1 Global, президент российской организации Вадим Финкельштейн подписал контракт с китайскими партнерами на проведение международного турнира по смешанным единоборствам. Отмечается, что соревнования состоятся 14 июня в китайском городе Харбине. О других подробностях сделки не уточняется.

Чемпионка UFC в первом наилегчайшем весе Джоанна Еджейчик свой следующий поединок проведет против Джессики Андраде. Это случится 13 мая в рамках турнира UFC 211. Напомним, что польская спортсменка уже четыре раза успешно защищала пояс.

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов 31 марта проведет бой в рамках Bellator против американца Чейза Гормли. Напомним, 4 ноября американец Джейви Айяла нокаутировал Харитонова в первом раунде в дебютном поединке россиянина в Bellator. После этого организация вынесла рекомендацию Харитонову не проводить бои в течение 90 дней. Позднее Bellator запретила россиянину проводить поединок в Екатеринбурге 3 декабря. Всего на счету российского бойца 23 победы и шесть поражений в ММА. В активе Гормли 14 побед и пять поражений в ММА.

Сергей Харитонов (фото allboxing.ru)

3 марта в Москве на турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 75 ветеран Bellator и чемпион Shooto Brazil Карлос Эдуардо (Бразилия, 14-4) будет биться с вице-чемпионом мира по MMA Борисом Полежаем (Украина, 15-5).



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