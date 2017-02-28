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«У Карпина шансов больше, чем у Эллардайса». Пять тренеров для «Барселоны»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«У Карпина шансов больше, чем у Эллардайса». Пять тренеров для «Барселоны»

«Советский спорт» пытается угадать, кто сменит Луиса Энрике на посту главного тренера «Барселоны» в новом сезоне.

Контракт нынешнего наставника каталонской команды истекает в конце сезона-2016/2017. Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу говорил о том, что главная задача клуба на лето – удержать Луиса Энрике, но сам тренер ответил, что решать вопрос будет по обстоятельствам. По всей видимости, специалист команду покинет. Поэтому изучим список возможных приемников, на которых букмекеры уже сейчас принимают ставки.

Сэм Эллардайс

Достижения: –

Место работы: «Кристал Пэлас»

Сэм Эллардайс
Сэм ЭллардайсИсточник: Reuters

Конечно, шансы Сэма Эллардайса ничтожны, но в отличие от Леонида Слуцкого (упомянутого букмекерами в качестве возможного наставника «Лестера»), он хотя бы находится в списке потенциальных тренеров «Барселоны» по версии букмекеров. Сейчас «Большой Сэм» занят работой с «Кристал Пэлас» в АПЛ. Но после скандальных 67 дней в сборной Англии представить Эллардайса в топ-клубе уже невозможно.

Мнение Константина Генича:»Скорее Валерий Карпин возглавит «Барселону», чем Сэм Эллардайс. Он точно не будет тренировать каталонский клуб».

Шансы: 1 к 250

Томас Тухель

Достижения: –

Место работы: «Боруссия» (Дортмунд)

Томас Тухель
Томас ТухельИсточник: Reuters

Томас Тухель сумел встряхнуть и привести в порядок «Боруссию» после последнего провального сезона с Юргеном Клоппом. В итоге «Боруссия» вернулась на второе место в сезоне-2015/2016. В нынешнем – она находится далеко от «Баварии». Но еще может навязать борьбу «РБ Лейпцигу» за вторую строчку. Главное достижение Тухеля - перестройка команды после ухода многолетних лидеров. «Боруссия» вновь показывает яркий атакующий футбол. Такая манера должна импонировать каталонцам.

Шансы: 1 к 9

Хосеп Гвардиола

Достижения: чемпион Испании (3 раза), обладатель Кубка Испании (2 раза), обладатель Суперкубка Испании (2 раза),победитель Лиги чемпионов (2 раза), обладатель Суперкубка УЕФА (3 раза), победитель Клубного чемпионата мира (3 раза), чемпион Германии (3 раза), обладатель Кубка Германии (2 раза).

Место работы: «Манчестер Сити»

Хосеп Гвардиола
Хосеп ГвардиолаИсточник: Reuters

Несмотря на то, что Гвардиола находится в списке фаворитом на должность главного тренера «Барселоны», едва ли стоит ждать его возвращения в клуб. Специалист долгое время успешно работал с этой командой и оставил ее в момент, когда она нуждалась в перестройке. Она произошла благодаря появлению в команде Луиса Суареса, но теперь очевидно, что «Барса» нуждается еще в чем-то новом. Едва ли такая возможность заинтересует Гвардиолу больше, чем попытка выиграть чемпионат Англии.

Мнение Константина Генича: «Не случайно в прессе говорится, что Лионель Месси чуть ли неуговаривал Гвардиолу вернуться в «Барселону». Тот сказал, что никогда не вернется. Кстати, так же ответил ВикторВальдес. Гордые ребята».

Мнение Нобеля Арустамяна: «Скорее Гвардиола уговорит Месси переехать в «Манчестер Сити», чем Месси уговорит Гвардиолу вернуться в «Барселону».

Шансы: 1 к 7

Рональд Куман

Достижения: чемпион Голландии (3 раза), обладатель Кубка Голландии, обладатель Суперкубка Нидерландов, обладатель Суперкубка Португалии, обладатель Кубка Испании.

Место работы: «Эвертон»

Рональд Куман
Рональд КуманИсточник: Reuters

Самые яркие футбольные годы Куман провел именно в каталонском клубе, в составе которого за шесть лет выиграл десять трофеев. В том числе и Кубок чемпионов. Кроме того, Куман уже работал в «Барселоне» в качестве тренера – помощником Луи ван Гала. Сольную карьеру он начал только покинув клуб. Он выиграл чемпионат Голландии вместе с «Аяксом» и ПСВ, но затем его карьера стала развиваться в горизонтальном направлении и даже, несмотря на победу в Кубке Испании, болельщики «Валенсии» вспоминают голландца с ужасом.

Мнение Константина Генича:»По мнению букмекеров, наибольшие шансы тренировать «Барселону» у Сампаоли, но в Каталонии таким тренером считают Рональда Кумана. Легенда «Барселоны». Но я скептически отношусь к тренерскому таланту Кумана».

Шансы: 1 к 4

Хорхе Сампаоли

Достижения: чемпион Чили (3 раза),обладатель Кубка Чили, обладатель Южноамериканского кубка, обладатель Кубка Америки.

Место работы: «Севилья»

Хорхе Сампаоли
Хорхе СампаолиИсточник: Associated Press

Долгое время в «Севилье» успешно работал Унаи Эмери, с которым клуб трижды выиграл Лигу Европы, но при этом в чемпионате Испании красно-белые не могли подняться выше пятого места. И в первом же сезоне при Хорхе Сампаоли клуб идет на третьей позиции, буквально на пару очков отставая от «Реала» и «Барселоны» и оставив позади «Атлетико».

Мнение Константина Генича:»Сампаоли – очень хороший вариант. Ему несколько раз задавали вопрос: «Готов ли вы выйти на следующий после «Севильи» уровень?» В первый же год видно, как работает тренер, как здорово играет команда. Он сказал, что ему льстит подобный интерес, но данный момент для него есть только одна команда – «Севилья».

Шансы: 1 к 3

Голосование: Кто сменит Луиса Энрике на посту главного тренера «Барселоны» в новом сезоне?

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