«Если бы не хоккей, спасала бы людей». Самая обаятельная хоккеистка России

Вратарь сборной России и команды «Динамо СПб» Мария Сорокина рассказала о победе над Канадой и объяснила, почему на ее шлеме Алексей Черепанов.

«Играть с канадками кайфово!»

– Главный тренер сборной России после победного финала Универсиады сказал, что вы вытащили матч. Игра была трудной?

– Мандража не было. В таких матчах главное поймать первые броски. Да и с канадками кайфово играть. Говорят, когда мое лицо показывали крупным планом, я либо смеялась, либо было выражение: «Это что, все что ли?». Мы чувствовали: это наш день, мы выиграем. Да, было тяжеловато. Игра 60 минут длится, а у нас удалений на 42! Девчонки очень здорово матч провели, выложились. Они старались, и мне было легче – я им благодарна. Как и Алексею Чистякову, нашему главному тренеру, за доверие!

– Такое судейство, как в финале, по-спортивному злит?

– Бывают абсурдные моменты, но что ты с этим сделаешь? Нужно посмеяться и сказать: «Молодец! Хорошо ведешь игру, судья!»

– Кто первым позвонил, поздравил с победой?

– Как вышла из раздевалки, позвонила маме: «Привет, мамуля! Обыграли Канаду 4:1 Пришлось мне немного побатрачить!» А бабушка моей знакомой так переживала, чуть давление не поднялось!

– Казахстан хорошо подготовился к Универсиаде?

– Так здорово – даже неожиданно. Нас каждый раз провожал патруль, доезжали без пробок. Кормили нормально, хотя в первые дни не было мяса. Ребята-волонтеры – красавцы! Приветливые, отзывчивые. Мы многим дарили кепки, значки, а они в соцсетях писали: «Сборная России такая классная! Мы даже не знали».

– На арене все тоже было в порядке?

– Нормально, но, думаю, все заметили заминку в финале. Из-под тонкого слоя льда вылезла реклама. Вместо того чтобы залить ее водой, кто-то дернул, потом коньками пытались выковырять. Образовалась огромная дыра. Задержались на 20 минут, пока машина все заливала.

– В курьезные ситуации в деревне Универсиады не попадали?

– Мы решили постирать, а шланг к машинке подключен заранее не был, его просто положили сверху. В итоге я включила воду, и меня облило. Девчонки посмеялись, но сами все наладили! (смеется)

«Мы девчонки молодые. Зачем нам допинг?»

– Теперь настраиваетесь на чемпионат мира, который стартует в конце марта?

– Чемпионат мира – совершенно другой уровень. Надеюсь, победа на Универсиаде положительно скажется на эмоциональном подъеме. Придет уверенность, не будет боязни выигрывать, обыгрывать ту же Канаду. Через такие турниры как Универсиада, наверно, и приходит дух победителя, воспитывается характер.

– А усталость накапливается?

– У меня усталости нет. Готова играть постоянно, хоть через день. Хоккей мне в кайф! Когда есть желание, усталости не замечаешь. Поспал, поел и все нормально.

– До Олимпиады остался год. Готовитесь поехать в Пхенчхан?

– Самое главное – туда попасть. Конечно, хочется выиграть медаль, победить. Это ж на всю жизнь.

– Нет опасений, что наших спортсменов не пустят?

– Если ты чист, боятся нечего. У нас девчонки молодые. Зачем нам допинг? Главное, чтобы политику со спортом не смешивали. Спортсменам надо давать играть.

«Убиваем свое здоровье, как и мужчины. Но деньги получаем совсем другие»

– В последних матчах ЖХЛ ваше «Динамо СПб» будет бороться за серебро, бронза точно у вас.

– Медали взять – уже круто! Верю в нашу команду, часть девчонок были на «жестких» сборах в Финляндии.

– В ЖХЛ заканчивается второй сезон. Лига развивается?

– Команды уравнялись по составам, поэтому матчи интересные. С лидерами играть тяжко – с «Торнадо», например. В этом сезоне могли несколько раз их обыграть, но уходили ни с чем. Побольше бы еще матчей в сезоне и команд в лиге.

– Желание поиграть в Северной Америке у вас есть?

– Была бы возможность – конечно попробовала бы! У них к хоккею другое отношение. В женской НХЛ всего две обязательные тренировки в неделю. Остальное время делай что угодно: снимай лед, нанимай тренера. Но будь готова к играм. Вся ответственность за результат – на игроке. В другие лиги девчонки идут ради учебы. Уровень тоже очень высокий. Там можно собрать несколько сборных Канады, Америки. Девушки получают хорошее образование и сильно прибавляют в хоккее.

– Как оцениваете популярность женского хоккея в России?

– Я вижу прогресс. Важно, чтобы появились хорошие спонсоры, надо поднять уровень зарплат девочкам. Мы так же работаем и убиваем свое здоровье, как и мужчины. Но деньги получаем совсем другие.

– В этом году организовали Матч Звезд ЖХЛ.

– Классный матч! Такие события разгружают морально. Запомнились красивые майки команд (смеется). Очень приятно, что на нас обратили внимание. Хочется, чтобы и в следующем году провели. Добавили, например, мастер-шоу с мужчинами. Мы бы им показали класс! Или сыграть с девчонками из НХЛ в показательном матче. Вот это заруба бы была!

– Помните самую обидную пропущенную шайбу?

– Нелепая была в самом начале сезона. Играли с «Торнадо». Счет 1:1, овертайм. До конца оставалось три секунды, девочки стояли на вбрасывании. Пока кричала им, что ничего не вижу, справа шайба прилетела. Столько в этот момент мыслей пронеслось. Стояла и не осознавала, что игра закончилась.

– За какие мужские хоккейные команды болеете?

– Моя любимая команда – мытищинский «Атлант». Но ее, к сожалению, поломали изнутри: расформировали, распродали игроков. Я из Мытищ, помню игры в финалах, как СКА обыгрывали. «Атлант» – это моя команда.

«Пошла бы туда, где есть ответственность: людей спасать или летчиком»

– Можете представить себя где-то, кроме хоккея?

– Пошла бы туда, где есть ответственность: людей спасать или летчиком!

– Как выбираете рисунок для шлема?

– На единственном шлеме, который разрисовала, был Алексей Черепанов. Лично его не знала, но он запомнился. Здорово играл в таком юном возрасте. Это дань уважения. Сыграть «за себя и за того парня», чтобы появлялся на хоккейных матчах, хотя бы на шлеме.



Источник: ИИХФ

А с правой стороны был Игорь Валентинович Ткаченко – командир ведущей пилотажной группы «Русские Витязи». К сожалению, он тоже погиб (Игорь Ткаченко разбился во время полета при подготовке к авиасалону «МАКС-2009» – Прим. ред.). Мне в целом нравится военная авиация. Игоря Валентиновича запомнила с 2005 года, когда впервые посетила авиасалон «МАКС». Не могла оторваться от одиночного пилотажа во время показательного полета. По интервью, которые видела, было понятно, что это рассудительный человек. Он как пример, пусть и из другой профессии, герой.

– Домашних животных любите?

– Да, это от мамы передалось. Она у меня добрый человек, хотя вообще характер – от папы. Так что я боец, который любит животных. Однажды привезли из Уфы кошку-потеряшку. А в позапрошлом году собаку спасли. Приехали в закуток на окраине города: открывается дверь, выбегает навстречу стая, прыгают на нас. Заприметили самого сумасшедшего, который рядом носился. Я сразу сказала: «О! Это наш!» Так появился Стэнли. Теперь у мамы живут две собаки, два кота – все дворовые.

– Каким видите свой идеальный день?

– Люблю проводить время на даче в Тверской области. В доме, где я росла до семи лет. С ним связано много воспоминаний. Там тишина, сам дом уютный, в нем и спится хорошо. Сходишь с утра за хлебушком горячим, черным. А еще речка, раздолье. Конечно, интересно путешествовать. Но не люблю отдых «все включено». Когда приезжаем в другой город, девчонки обычно по магазинам сразу идут. А мне хочется запомнить что-то не магазинное: погулять, посмотреть необычные места. Ценю такие мгновения.