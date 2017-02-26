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Получил в табло! Игрока уже после замены удалили за удар судьи (видео)

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Получил в табло! Игрока уже после замены удалили за удар судьи (видео)
Источник: Французская Лига 1

Капитан «Бастии» Янник Каюзак был очень недоволен действиями резервного судьи, поэтому арбитру досталось. Точнее, его табло.

К 74-й минуте матча 27-го тура чемпионата Франция «Бастия» уступала в гостях «Анже» со счетом 0:2. Полузащитника Каюзака сменил Николя Сен-Рюф, в этот момент четвертый судья Хаким Бен Эль-Хадж матча опустил табло так, что оно едва коснулось Каюзака. На это капитан «Бастии» отреагировал не очень адекватно, ударив по табло рукой. 

Судья сразу же просигнализировал об этом главному арбитру, который через несколько мгновений показал Каюзаку красную карточку.

Это уже четвертое удаление Каюзака в этом сезоне и 15-е за семь лет в «Бастии». 

Матч закончился со счетом 3:0, а «Бастия» осталась на 19-м месте в таблице. Следующий матч против «Нанта» они проведут без своего капитана. А может, дисквалификация Каюзака будет увеличена. 

Матч

Анже - Бастия - 3:0 (1:0)

Голы

Токо Экамби 18 (1:0). Токо Экамби 57 (2:0). Бурийон 79 (3:0).

Состав

Анже: Мишель, Бурийон, Томас, Сиссоко И., Бамба А., Тэт (Пепе, 62), Сантамария, Маньяни, Н'Дойе, Токо Экамби (Беригу, 78), Бамба Ж. (Суну, 82)

Бастия: Венсенсини, Бенгтссон (Диалло, 41), Эль-Каутари, Джику, Маранж, Каюзак (Сен-Рюф, 74), Сент-Максимин, Онианк, Мустефа (Кулибали, 56), Кейта, Даник

Предупреждения:

Сиссоко И., 50; Беригу, 81 - нет

Удаления:

нет - Каюзак, 74

Судья:

Карим Абед (Франция)

Место и дата

25 февраля 22:00, Жан Буэн, Онлайн-трансляция

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