Получил в табло! Игрока уже после замены удалили за удар судьи (видео)

Капитан «Бастии» Янник Каюзак был очень недоволен действиями резервного судьи, поэтому арбитру досталось. Точнее, его табло.

К 74-й минуте матча 27-го тура чемпионата Франция «Бастия» уступала в гостях «Анже» со счетом 0:2. Полузащитника Каюзака сменил Николя Сен-Рюф, в этот момент четвертый судья Хаким Бен Эль-Хадж матча опустил табло так, что оно едва коснулось Каюзака. На это капитан «Бастии» отреагировал не очень адекватно, ударив по табло рукой.

Судья сразу же просигнализировал об этом главному арбитру, который через несколько мгновений показал Каюзаку красную карточку.

Это уже четвертое удаление Каюзака в этом сезоне и 15-е за семь лет в «Бастии».

Матч закончился со счетом 3:0, а «Бастия» осталась на 19-м месте в таблице. Следующий матч против «Нанта» они проведут без своего капитана. А может, дисквалификация Каюзака будет увеличена.