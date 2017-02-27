Евгений Малкин: Нарисовал краской на лице – и почувствовал себя футболистом

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин после матча под открытым небом против «Филадельфии» дал интервью «Советскому спорту».





«НЕ ПОПАСТЬ НА ЖЕЛЕЗНУЮ ЛАВКУ»

- Известно, что вы не особо любите матчи под открытым небом. Но как вам игралось против «Филадельфии»? Как настроение?

- Почему это я не сторонник? Раз в году можно сыграть. И довольно веселый получился матч. Но опять же… Непривычно. Не каждый день играешь на открытом льду.

Коробка была немного меньше, чем обычно. Нам так показалось после первого периода. Поэтому все в новинку. Но один матч в году – это неплохо.

- Сильно ли влияет ветер на ход матча? Может быть, сдувает шайбу?

- Влияет, когда резко дует в лицо. Тогда тяжеловато бежится. Все равно ты чувствуешь сопротивление, да еще надо убегать от соперников. Ты чувствуешь давление на дело из-за этого ветра. Но если он в спину дует, то хорошо – бежишь лучше.

Но ведь все в равных условиях. Мы ведь провели первый период на одной стороне, во втором поменялись, а третий разбили напополам – по 10 минут.

- Что скажете о температуре?

- К счастью лед был на очень высоком уровне, потому что погода оказалась весьма холодной. Площадка застывала, не было снега, катилось неплохо. Вообще я участвовал в четырех матчах НХЛ под открытым небом. Вот сейчас был самый лучший лед.

Да, можно замерзнуть. Но наша лавочка подогревалась. В принципе было тепло, и тянуло холодом только во время тайм-аутов. Но я сильно не замерз. Вообще у нас все на лавке грелись.

- Вам выписали удаление. За что?

- Оказывается, нельзя своему игроку кидать клюшку. Он должен сам ее подбирать. Я помог, и меня наказали. Вот такие правила.

- А скамейка штрафников отапливалась?

- Нет, вот об этом не подумали. Она железная была, холодная.

- Представляем, если бы вы подрались и получили пять минут.

- Тогда надо было бы идти сразу в раздевалку! А вообще я оделся теплее, чем обычно, когда мы играем в закрытых помещениях. Взял теплее штаны, кофту – и нормально выдержал.

- Еще бросался в глаза ваш длинный шарф. Видно, что вы подготовились.

- Ну да, уже знаю, что да как. Я просто при беге дышу ртом. Мне тяжело, когда холодный воздух попадает в горло. Это быстро приводит к тому, что я заболеваю. Поэтому его старался беречь.

Бывает даже так, что попью дома холодной воды после тренировки – все равно простываю, и горло болит на следующее утро. Такая вот особенность моего организма.

«ЧЕРНОЙ КРАСКОЙ ПОД ГЛАЗАМИ»

- А зачем вы себе черной краской под глазами нарисовали?

- Да за компанию, конечно! Что еще делать-то, когда сидим в раздевалке для американского футбола?

- Мы слышали, это помогает при сильном свете прожекторов.

- Ладно, бросьте – ничего не помогает. Просто мне предложили, и я решил почувствовать себя футболистом. Хоть под глазами себе нарисую. Но это так, больше развлечение.

А вот при бликах солнца, я слышал, это помогает. Потому что поглощает лучи. А против прожекторов это не работает. Мы накануне катались на тренировке при дневном свете. И теперь вот при свете юпитеров. Особой разницы я не почувствовал.

Если еще о погоде говорить, то как я только не играл! Самое плохое – когда идет дождь. Снег еще можно перетерпеть. А так для хоккея были идеальные условия. За счет этого матч получился неплохим. И моментов хватало, и счет 4:2. Немало голов для такого поединка.

- А если вам предложить в плей-офф сыграть под открытым небом?

- Ну что вы, никто не согласится. Спасибо за предложение, но не надо. Тем более плей-офф в мае. Посмотрите, какая там погода.

- Тут накануне было «+25» по Цельсию.

- Если бы мы играли вчера, это был бы форменный ужас! На льду – каша, лужи, вода. И в мае будет такая же петрушка. Очень жарко, и просто лед не выдержит.

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«ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ»

- Принципиально ли, что вам в соперники выбирают то «Вашингтон», то «Филадельфию»? Болельщики Питтсбурга ненавидят эти клубы.

- Это же решение лиги. Думаю, она все делает правильно. Подогревает интерес к хоккею. Сейчас, когда «Филадельфия» забивала, слышались крики в ее поддержку. Много болельщиков приехало из разных городов. Но это хорошо, все же делается для людей.

- У вас есть объяснение тому, что НХЛ провела уже больше двух десятков таких матчей, но всякий раз собираются аншлаги? Теперь вот пришли 67 тысяч зрителей.

- Ну это такой «fun» для людей. Удовольствие. Болельщики раз в году собираются все вместе, как на американский футбол – покричать, снять майку, выпить лишнего. Это как для хоккеистов, которые рисуют себе черной краской под глазами. Это такая забава.

Люди на такой матч приходят с семьями, приводят детей. Надеюсь, все тепло оделись. Но я видел на трибунах очень много малышей.