Евгений Малкин: Нарисовал краской на лице – и почувствовал себя футболистом
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин после матча под открытым небом против «Филадельфии» дал интервью «Советскому спорту».
«НЕ ПОПАСТЬ НА ЖЕЛЕЗНУЮ ЛАВКУ»
- Известно, что вы не особо любите матчи под открытым небом. Но как вам игралось против «Филадельфии»? Как настроение?
- Почему это я не сторонник? Раз в году можно сыграть. И довольно веселый получился матч. Но опять же… Непривычно. Не каждый день играешь на открытом льду.
Коробка была немного меньше, чем обычно. Нам так показалось после первого периода. Поэтому все в новинку. Но один матч в году – это неплохо.
- Сильно ли влияет ветер на ход матча? Может быть, сдувает шайбу?
- Влияет, когда резко дует в лицо. Тогда тяжеловато бежится. Все равно ты чувствуешь сопротивление, да еще надо убегать от соперников. Ты чувствуешь давление на дело из-за этого ветра. Но если он в спину дует, то хорошо – бежишь лучше.
Но ведь все в равных условиях. Мы ведь провели первый период на одной стороне, во втором поменялись, а третий разбили напополам – по 10 минут.
- Что скажете о температуре?
- К счастью лед был на очень высоком уровне, потому что погода оказалась весьма холодной. Площадка застывала, не было снега, катилось неплохо. Вообще я участвовал в четырех матчах НХЛ под открытым небом. Вот сейчас был самый лучший лед.
Да, можно замерзнуть. Но наша лавочка подогревалась. В принципе было тепло, и тянуло холодом только во время тайм-аутов. Но я сильно не замерз. Вообще у нас все на лавке грелись.
- Вам выписали удаление. За что?
- Оказывается, нельзя своему игроку кидать клюшку. Он должен сам ее подбирать. Я помог, и меня наказали. Вот такие правила.
- А скамейка штрафников отапливалась?
- Нет, вот об этом не подумали. Она железная была, холодная.
- Представляем, если бы вы подрались и получили пять минут.
- Тогда надо было бы идти сразу в раздевалку! А вообще я оделся теплее, чем обычно, когда мы играем в закрытых помещениях. Взял теплее штаны, кофту – и нормально выдержал.
- Еще бросался в глаза ваш длинный шарф. Видно, что вы подготовились.
- Ну да, уже знаю, что да как. Я просто при беге дышу ртом. Мне тяжело, когда холодный воздух попадает в горло. Это быстро приводит к тому, что я заболеваю. Поэтому его старался беречь.
Бывает даже так, что попью дома холодной воды после тренировки – все равно простываю, и горло болит на следующее утро. Такая вот особенность моего организма.
«ЧЕРНОЙ КРАСКОЙ ПОД ГЛАЗАМИ»
- А зачем вы себе черной краской под глазами нарисовали?
- Да за компанию, конечно! Что еще делать-то, когда сидим в раздевалке для американского футбола?
- Мы слышали, это помогает при сильном свете прожекторов.
- Ладно, бросьте – ничего не помогает. Просто мне предложили, и я решил почувствовать себя футболистом. Хоть под глазами себе нарисую. Но это так, больше развлечение.
А вот при бликах солнца, я слышал, это помогает. Потому что поглощает лучи. А против прожекторов это не работает. Мы накануне катались на тренировке при дневном свете. И теперь вот при свете юпитеров. Особой разницы я не почувствовал.
Если еще о погоде говорить, то как я только не играл! Самое плохое – когда идет дождь. Снег еще можно перетерпеть. А так для хоккея были идеальные условия. За счет этого матч получился неплохим. И моментов хватало, и счет 4:2. Немало голов для такого поединка.
- А если вам предложить в плей-офф сыграть под открытым небом?
- Ну что вы, никто не согласится. Спасибо за предложение, но не надо. Тем более плей-офф в мае. Посмотрите, какая там погода.
- Тут накануне было «+25» по Цельсию.
- Если бы мы играли вчера, это был бы форменный ужас! На льду – каша, лужи, вода. И в мае будет такая же петрушка. Очень жарко, и просто лед не выдержит.
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«ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ»
- Принципиально ли, что вам в соперники выбирают то «Вашингтон», то «Филадельфию»? Болельщики Питтсбурга ненавидят эти клубы.
- Это же решение лиги. Думаю, она все делает правильно. Подогревает интерес к хоккею. Сейчас, когда «Филадельфия» забивала, слышались крики в ее поддержку. Много болельщиков приехало из разных городов. Но это хорошо, все же делается для людей.
- У вас есть объяснение тому, что НХЛ провела уже больше двух десятков таких матчей, но всякий раз собираются аншлаги? Теперь вот пришли 67 тысяч зрителей.
- Ну это такой «fun» для людей. Удовольствие. Болельщики раз в году собираются все вместе, как на американский футбол – покричать, снять майку, выпить лишнего. Это как для хоккеистов, которые рисуют себе черной краской под глазами. Это такая забава.
Люди на такой матч приходят с семьями, приводят детей. Надеюсь, все тепло оделись. Но я видел на трибунах очень много малышей.
Матч
Питтсбург - Филадельфия - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Голы:
Кросби (Уилсон, Гентзел), 11:18 (1:0). Бонино (Думулин, Гентзел), 26:44 (2:0 - бол.). Ворачек (Макдональд), 31:14 (2:1). Каллен (Фер, Кюнхакль), 41:50 (3:1). Гостисбеер (Жиру, Шенн), 46:48 (3:2 - бол.). Руведел (Малкин), 54:06 (4:2).
Место и дата
26 февраля 04:00, Хайнц Филд, Онлайн-трансляция