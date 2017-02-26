Ибра-кубок. «Манчестер Юнайтед» выиграл первый трофей сезона

Златан Ибрагимович Источник: Reuters

«Манчестер Юнайтед» победил «Саутгемптон» в финале Кубка лиги, а главным героем стал форвард «красных дьяволов» Златан Ибрагимович, сделавший дубль.

РОЯЛЬ В КУСТАХ

Кубок лиги – странный турнир. Нет, с клубами типа «Саутгемптона» все понятно – для них выиграть его за счастье. В конце концов, «святые» за всю свою 122-летнюю историю завоевали только один трофей – в 1976 году им покорился Кубок Англии. Тогда, кстати, в финале «Саутгемптон» победил «Манчестер Юнайтед» - 1:0. Но при этом даже середняки не никогда не будут специально убиваться ради победы в Кубке лиги – на ранних стадиях у них обычно играют резервисты.

С топ-клубами все еще сложнее. На словах, они, конечно, стремятся победить во всех турнирах, в которых участвуют. Но при этом о Кубке лиги думают в последнюю очередь. И, если удается «слиться» из него пораньше, приберегая силы для чемпионата и еврокубков, все только этому рады, пусть вслух об этом никто никогда не скажет.

Но при этом, когда в мае приходит время подводить итоги сезона, Кубок лиги перестает быть таким уж ненужным. Им всегда можно козырнуть, если что-то пошло не так и тренеру предстоят тяжелые переговоры с менеджментом. Да, из еврокубков вылетели, в чемпионате получилось далеко не все, но вот он – трофей в клубный музей. А, значит, сезон был не таким уж и плохим. Этакий рояль в кустах.

Фотогалерея с матча

ЛЮБИМЫЙ ТРОФЕЙ МОУРИНЬЮ

Кстати, в такой ситуации вполне могут оказаться Жозе Моуринью и «Манчестер Юнайтед». Представьте, что «красные дьяволы» не попадут в первую четверку в премьер-лиге (а такое при нынешней сумасшедшей конкуренции вполне возможно), а также не преуспеют в Кубке Англии и Лиге Европы? Полный провал, учитывая авторитет Моуринью и суммы, потраченные летом на трансферы. А тут очень кстати есть Кубок лиги, которым можно прикрыться.

«Успехи клуба – важнее всего. В прошлом году «МЮ» выиграл Кубок Англии. Теперь нам нужно попытаться взять еще один трофей», - сказал португалец, который трижды (в 2005-м, 2007-м и 2015-м) побеждал в Кубке лиги с «Челси».

На матч первого круга премьер-лиги между «МЮ» и «Саутгемптоном» пришелся дебют в составе «красных дьяволов» Погба. «Юнайтед» победил 2:0, все внимание было приковано к стомиллионному французу, да тут еще и Иьрагимович разродился дублем (то были первые голы шведа на «Олд Траффорд») – на «Саутгемптон» почти никто не обратил внимания. А между тем смотрелись «святые» очень даже неплохо – например, соотношение ударов было всего 12-11 в пользу «МЮ».

СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ ИБРАГИМОВИЧА

За прошедшие месяцы игра команды Клода Пюэля стала еще более слаженной. И когда в начале второго тайма Габбьядини мастерским ударом с разворота сравнял счет, это воспринималось как должное. Сказать, что «Саутгемптон» играл намного лучше, нельзя. Но «святые» смотрелись более цельно и организованно. В середине первого тайма был момент, когда «Юнайтед» минут пять не мог просто выйти в атаку – защитники были вынуждены просто выносить мяч, после чего накатывалась новая волна атаки «Саутгемптона». А однажды сторону «МЮ» принял рефери, отменив из-за офсайда гол все того же Габбьядини – в положении «вне игры» был партнер итальянца, но не сам форвард, откликнувшийся на прострел Соареша.

Это, впрочем, не отменяет того, что индивидуальный класс футболистов «Юнайтед» выше. По большому счету, на это и делает ставку в атаке Моуринью – мол, ребята у меня умелые, сами разберутся, нечего давить их схемами. И ведь разбираются. При этом одно удовольствие смотреть за тем, как друг с другом взаимодействуют Погба и Ибрагимович и какие «двоечки» они порой разыгрывают.

Швед и стал главным героем матча. Сначала он забил могучим ударом со штрафного, а в концовке откликнулся на прекрасный навес Эрреры, вколотив мяч в сетку с линии вратарской. При этом во флэш-интервью сразу после матча Ибра не стал выпячивать свое эго, как это можно было бы подумать. «Эррера сделал мне просто превосходный пас. Сегодняшняя победа – это успех всей команды, не нужно никого выделять индивидуально. И мы хотим продолжать побеждать. Это то, зачем я сюда приехал», - сказал Ибрагимович, на счету которого уже 26 голов в этом сезоне. Это, к слову, лучший результат в Англии.

Тем не менее, тренерский штаб «Ростова», который наверняка следил за этим матчем, наверняка сделает нужные выводы перед играми 1/8 финала Лиги Европы.