Валерий Петраков: Долги будут погашены, но поезд ушел

После контрольного матча «Томи» на сборах в Турции (ничья с казахстанским «Окжетпесом» – 0:0) главный тренер томичей Валерий Петраков ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта».

– Изменилась ли финансовая ситуация в клубе?

– По большому счету, нет. Знаю, что долги будут выплачены, но трансферное окно уже закрылось, поэтому начнем играть теми, кто есть. В этом смысле поезд уже ушел.

– Перед теми, кто есть в команде, задолженность погашена?

– Речь пока о выплатах тем, кто ушел или написал заявления в Палату по разрешению споров.

– Испанский ветеран Риера, который приехал на первый сбор «Томи», вам не подошел?

– Хотелось оставить его в команде. Может, не в основе, но в целом Риера не помешал бы. Однако мы не могли дозаявлять футболистов всю зиму. Риеру – в том числе. Посмотрим, как дальше сложится. Испанец – свободный агент, для него возможны исключения.

– Африканцы, которых вам собирался предоставлять агент Дмитрий Селюк, до «Томи» так и не доехали?

– Я их не видел. Приезжали ребята, но от других посредников. Если бы Селюк хотел нам кого-то показать, наверное, позвонил бы, представил своих футболистов. Но ничего такого не было.

– До какого числа вы в Турции?

– 28-го вылетаем в Ростов, где 3 марта нас ждет игра с участником 1/8 финала Лиги Европы. Серьезный экзамен.

Стартовый состав «Томи» в матче против «Окжетпеса»: Мелихов, Митерев Осипов, Сасин, Букачев, Макурин, Чуперка, Попов, Пугин, Голышев, Соболев.

Запасные: Солосин, Гвинейский, Карымов, Салахутдинов, Науменко, Большунов, Баляйкин, Кузнецов.