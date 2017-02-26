Валерий Петраков: Долги будут погашены, но поезд ушел
После контрольного матча «Томи» на сборах в Турции (ничья с казахстанским «Окжетпесом» – 0:0) главный тренер томичей Валерий Петраков ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта».
– Изменилась
ли финансовая ситуация в клубе?
– По большому счету, нет. Знаю, что долги будут выплачены, но трансферное окно уже закрылось, поэтому начнем играть теми, кто есть. В этом смысле поезд уже ушел.
– Перед
теми, кто есть в команде, задолженность
погашена?
– Речь пока о выплатах тем, кто ушел или написал заявления в Палату по разрешению споров.
– Испанский
ветеран Риера, который приехал на первый
сбор «Томи», вам не подошел?
– Хотелось оставить его в команде. Может, не в основе, но в целом Риера не помешал бы. Однако мы не могли дозаявлять футболистов всю зиму. Риеру – в том числе. Посмотрим, как дальше сложится. Испанец – свободный агент, для него возможны исключения.
– Африканцы,
которых вам собирался предоставлять
агент Дмитрий Селюк, до «Томи» так и не
доехали?
– Я их не видел. Приезжали ребята, но от других посредников. Если бы Селюк хотел нам кого-то показать, наверное, позвонил бы, представил своих футболистов. Но ничего такого не было.
– До какого
числа вы в Турции?
– 28-го вылетаем в Ростов, где 3 марта нас ждет игра с участником 1/8 финала Лиги Европы. Серьезный экзамен.
Стартовый состав «Томи» в матче против «Окжетпеса»: Мелихов, Митерев Осипов, Сасин, Букачев, Макурин, Чуперка, Попов, Пугин, Голышев, Соболев.
Запасные: Солосин, Гвинейский, Карымов, Салахутдинов, Науменко, Большунов, Баляйкин, Кузнецов.