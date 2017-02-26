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Фортуна вернула должок. Как Устюгов и Крюков выиграли командный спринт

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Устюгов и Никита Крюков
Сергей Устюгов и Никита КрюковИсточник: Global Look Press

В первые дни чемпионата мира по лыжным видам спорта сборная России завоевала 2 золотых и 2 серебряных медали. «Советский спорт» вспомнил главные события турнира.

ПАДЕНИЕ

В Лахти падают не только соперники российских лыжников. К сожалению, и россияне - тоже. Наталья Матвеева считалась одной из фавориток в женском спринте, но не смогла выйти в финал - в полуфинале угодила под споткнувшуюся шведку Стину Нельссон. Кувырок вперед, быстрый подъем - но драгоценные секунды упущены, оппонентки унеслись вперед. Места в шестерке лучших Наталье не досталось.

Удивила реакция шведской прессы. Во-первых, скандинавы сразу назвали Матвееву виновной в случившемся, хотя прекрасно видно - первой падала Стина. Во-вторых - зачем-то вспомнили, что Наталья отбывала наказание за употребление ЭПО. В чем связь между дисквалификацией и тем, что случилось в Лахти? Да нет никакой связи. Просто чего бы лишний раз не указать, что россиян периодически ловят на допинге?

- Это самое обидное падение, - призналась сама Матвеева, слова которой цитирует «Р-Спорт». - Нильссон начала смещаться в мою сторону, подрезала меня, сама об мои лыжи споткнулась и упала. Я свалилась следом на нее. Позже ей вынесли предупреждение, дав желтую карточку, и поставили на последнее место в забеге. Но мне от этого не легче, ведь я реально рассчитывала на борьбу за медаль….

СЕРЕБРО

Наталья Матвеева и Юлия Белорукова
Наталья Матвеева и Юлия БелоруковаИсточник: Reuters

Спустя два дня Матвеева все же поднялась на подиум - в компании Юлии Белоруковой. Шведки под ноги больше не валились, соперницы не мешали, из предпринявших попытку уйти в отрыв по ходу финала в командном спринте от россиянок убежали лишь норвежки. В нынешнем сезоне Наталья и Юлия уже выигрывали гонку - на этапе Кубка мира в Тоблахе. Других подиумов не было. И вот - серебро чемпионата мира!

- На первых двух этапах соперницы шли тихо, а потом - втопили. В итоге Юле и норвежке удался рывок. Так на нашу улицу пришел праздник, - рассказала журналистам Матвеева. - Сейчас есть чувство радости. И одновременно - большой усталости. Но эта гонка для меня была последней на турнире, и очень не хотелось покидать чемпионат без наград.

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РАЗОЧАРОВАНИЕ

Сергей Устюгов приехал в Лахти лидером спринтерского зачета Кубка мира. Две победы на этапах (Давос и Валь-Мюстар, последний - в рамках «Тур де Ски») плюс бронза в Отепя неделю назад… Понятно, что россиянин считался фаворитом!

Но все пошло как-то не так. Сначала - падение в четвертьфинале. Ладно - на старте, что дало Сергею возможность исправить положение за три минуты и все-таки выйти в следующий раунд (чего, кстати, не смог сделать Александр Большунов - он тоже упал). А затем - проигранный финишный спурт в решающем забеге. Итальянец Федерико Пелегрино заключительные метры отработал лучше.

И все же - серебро.

- Поздравлять меня не стоит, - вздыхал россиянин. - Я должен был выигрывать золото. Этого хотели болельщики, этого я сам ждал от себя. Даже на последних ста метрах не терял надежды, что смогу стать чемпионом мира. Но вышло, как вышло…

Впрочем, долго оставаться без золота Устюгову не пришлось.

ПОБЕДА

Сергей Устюгов
Сергей УстюговИсточник: Reuters

Февраль 2014-го. Олимпиада в Сочи. Сергею всего 21 год, но за плечами уже есть бронза чемпионата мира, а в настоящем - статус одного из лучших спринтеров планеты. Золото домашних Игр - такая близкая мечта!

Все рушится в финале. Вместе со шведским (и снова - шведским!) лыжником Маркусом Хельнером. Об Хельнера споткнулся Андерс Глоерсен, на Глоерсена налетел Устюгов. Все трое - мимо подиума.

А парой дней спустя Никита Крюков в финале спринта командного на самом финише чуть не упал, уткнувшись в рухнувшего немца Тима Чарнке. В итоге финн Сами Яухоярви уехал к золоту, а чемпион Ванкувера (вместе с Максимом Вылегжаниным) остался с серебром.

Но в жизни все возвращается.

Февраль 2017-го. Чемпионат мира. Скиатлон на 30 км. Норвежец Мартин Сундбю бежит к победе за явным преимуществом. Он - лидер общего зачета Кубка мира. Он - главный фаворит. Он - почти двукратный чемпион! Но… опять падение.

Ладно - падение, еще и палка ломается. Почти перед самым финишем. В итоге несчастный Мартин, неловко ковыляя по лыжне, только и смог, что проводить тяжелым взглядом проносящегося мимо соперника. И был этим соперником Устюгов!

Так Сергей к статусу чемпиона «Тур де Ски» добавил первое в карьере золото чемпионата мира.

На следующий день он получил еще одно. Ведь у фортуны остался должок и перед Крюковым.

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ЦИФРА

3 золота чемпионатов мира теперь в активе Никиты Крюкова. В 2013 в Валь-ди-Фиемме он также выиграл личный и командный спринт. Он стал первым в истории российской и советской мужской сборной трехкратным чемпионом планеты. По два раза на турнире побеждали Вячеслав Веденин, Владимир Кузин и Сергей Устюгов.

ЧУДО

- Если честно, не понимаю, почему Никиту поставили в основной состав, - признавался накануне Устюгов. - Он ехал сюда запасным. И по сезону не был готов. Не верю, что Крюков набрал форму, чтобы выступить в чемпионате мира. Не в обиду ему будет сказано, но почему его заявили на командный спринт? Думаю, многие болельщики тоже этого не понимают. Однако это лишь мое личное мнение.

Прав или нет был Сергей - теперь неважно. У фортуны был перед Крюковым должок. Она с ним рассчиталась.

Уже со старта стало ясно, что дуэт российских лыжников вряд ли поборется за золото - больно уверенно захватили лидерство норвежцы Йоханнес Клэбо и Эмиль Иверсен. На последнем круге в погоню пустился финн Ииво Нисканен. Устюгов с Пеллегрино «отвалились», готовясь на последних метрах биться за бронзу. Но счастье свалилось неожиданно - Нисканен зацепил лыжей Иверсена, и оба лидера упали. Злой на себя за осечку в личном спринте, Сергей так мощно заработал палками, что убежал от итальянца, как от стоячего.

- Думал, любая медаль будет успехом, - признался Устюгов. - Хорошо, что я восстановился после скиатлона на 100 процентов. Когда вышел с подъема на последнем круге, увидел, что до второго места появился просвет. Однако надежды не терял. И вот - нам удалось выиграть!

- Я правда ехал сюда запасным, но понимал, что могу стартовать в гонке, - приводит уже слова Крюкова ТАСС. - Так что настраивался вполне серьезно. Перед финалом я молился, а мой друг написал мне сообщение, напомнив фразу, которую я сам говорил своей дочке: «Сделай все возможное сам, а невозможное сделает бог». Так все и случилось. Когда финн с норвежцем упали, я не мог поверить в происходящее. Бежал поздравлять Сергея, а мысленно благодарил бога за это чудо.

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ЗВЕЗДА

Но не всем же бороться за золото! Ведь для кого-то впервые в жизни увидеть снег - уже победа.

Венесуэлец Адриан Солано стал одной из главных звезд турнира. Не потому, что что-то выиграл. Наоборот - даже до финиша дойти не смог. Выступление парня в гонке на 10 км классикой напомнило о гвинейце Эрике Муссамбани, едва не утонувшем в олимпийском бассейне Сиднея (на Играх-2000). Нелепые шаги, падения, сломанная палка… Дети порой стоят на лыжах лучше! Но что поделать, если он первый раз бежал по снегу?

Имя Солано стало известно публике заметно раньше. Он прилетел в Европу заблаговременно, чтобы подготовиться к турниру, но был задержан в аэропорту Парижа по подозрению… в контрабанде наркотиков! Промариновав спортсмена несколько дней, его отправили обратно - в Латинскую Америку. Деньги на новый билет до Лахти для Сорано собирали всем миром - через интернет. И все-таки собрали. Но тренировавшийся всю жизнь на лыжероллерах спортсмен из далеко не северной страны впервые увидел снег за день до старта - когда и прилетел в Финляндию.

К слову, Солано - не единственный венесуэльский лыжник. Есть еще Сезар Баэна. Он даже прилетал в Москву несколько лет назад - на этап Кубок Европы. Однако как представитель другого континента на старт выйти не смог. Зато посоревновался с автором этих строк - и вышел победителем. Из меня лыжник - так себе, но Сезар бегает на уровне мастера спорта!

Жаль, с тех пор о нем ничего не слышно. А квота на чемпионат мира у Венесуэлы есть. Вот и досталась Солано.

- До последнего не мог поверить, что доберусь до Лахти! - светился счастьем Адриан. - Почувствовал себя маленьким мальчиком! Огромное спасибо всем, кто помог мне сюда приехать. Ведь вы осуществили мою мечту.

Лахти (Финляндия)
Чемпионат мира 
Мужчины

Личный спринт (свободный стиль). Финал. 1. Пелегрино (Италия) - 3.13,76. 2. Устюгов (Россия) - отставание 0,15. 3. Клэбо (Норвегия) - 0,44.

Командный спринт (классический стиль). Финал. 1. Россия (Устюгов/Крюков) - 17.40,6. 2. Италия - 2,2. 3. Финляндия - 8,7.

Скиатлон. 1. Устюгов - 1:09.16,7. 2. Сундбю - 6,7. 3. Крох (оба - Норвегия) - 31,8… 8. Ларков - 36,1… 15. Большунов - 56,0… 17. Бессмертных (все - Россия) - 1.08,7.

Женщины

Командный спринт (свободный стиль). 1. Норвегия - 20.20,5. 2. Россия (Матвеева/Белорукова) - 5,6. 3. США - 18,4.


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