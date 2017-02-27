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«Хотим повторить, что получилось со «Спартаком». Как «Тосно» готовится к «Локо»

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Матч 2014 года. Футболисты "Тосно" забивают победный гол в ворота "Спартака"
Матч 2014 года. Футболисты "Тосно" забивают победный гол в ворота "Спартака"Источник: «Советский спорт»

Гендиректор «Тосно» Вячеслав Матюшенко – о кубковом дежавю и готовности Артема Милевского.

«Радует, что не все игроки «Локо» сыгрались»

– На сборах мы провели серьезную работу, сделали все, что запланировали, – с оптимизмом начал Матюшенко. – Были и неприятные моменты: некоторые ребята получили травмы. Все восстановились, но к концу последнего сбора небольшое повреждение получил Евгений Марков, у него надрыв боковой связки. Он выбыл на три недели, максимум – месяц. Остальные игроки здоровы, в хорошем настроении. Лично я доволен ребятами и их отношением к делу. Они тренировались с большим желанием, выполняли все требования тренеров – никто не филонил.

– То есть нет никаких опасений перед встречей с «Локомотивом»?
– Почему они должны быть? Мы сыграем на выезде с очень серьезным клубом. От нас многого не ждут, все-таки «Локомотив» – фаворит. Ничего страшного не случится, если не пройдем дальше. Больше «Локомотиву» надо думать, как обыгрывать «Тосно». Основная наша задача – это первенство. Осталось 14 игр, и все команды ФНЛ, как я посмотрел, усилились. Никто вылетать не хочет, а те, кто желает подняться в элиту, своих задач не снимают.

– Дежавю у вас нет? Март, Кубок России, Москва, стадион «Локомотив».
– Вы имеете в виду «Спартак»? (смеется) Хотелось бы, конечно, повторить. Но основная цель «Тосно» – это ФНЛ. Будем делать максимум, что пройти «Локомотив», однако это не наша главная задача.

– Вы говорили, что Кубок России не так важен для «Тосно». Почему?
– Тяжело угнаться за двумя зайцами, нужно еще решать основную задачу. Попытаемся, но самое важное – сохранить боевой состав на концовку первенства и подойти к первому туру в оптимальном состоянии. Если у кого-то будут повреждения перед «Локомотивом» – не станем выставлять этих игроков. 

– Ваше состояние перед «Локомотивом» наверняка другое, чем три года назад до встречи со «Спартаком».
– Сейчас у нас небольшая разница в классе. Это не то, что тогда, когда мы были во второй лиге. Теперь другая ситуация, и уже понимание, что многие люди ждут от нас победы. Перед «Спартаком» все думали, с каким счетом мы проиграем (смеется).

– Согласны, что «Локомотив» сейчас – не такой грозный соперник, как «Спартак» в 2014-м? Все-таки в клубе сменилось руководство, команда не так сильно выступает в премьер-лиге.
Там футболисты высокого класса, но, наверное, радует, что они не все сыгрались и для них это тоже первая официальная игра после сборов. Это уравнивает шансы. Нужно настроиться на игру, все зависит от того, у кого мотивация будет больше.

«Марков был готов уйти в топ-клуб»

– Зимой «Тосно» подписало трех новичков, включая Арсения Логашова из «Локомотива». Легко было договориться, чтобы его отпустили свободным агентом?
– Арсений хотел играть, игровой практики в «Локомотиве» у него не было вообще. Он без всяких претензий пошел на наши условия. Человек хочет вернуться в сборную и элиту российского футбола. С ним никаких проблем не было. Он все решил с «Локомотивом», ушел оттуда сам. Мы даже не вмешивались.

– В январе много внимания уделяли уже упомянутому Маркову. Были готовы отпускать его в ЦСКА на просмотр?
– Нет. У него были предложения от ЦСКА и «Зенита», но мы сделали все, чтобы его не отпустить, и он согласился остаться. К сожалению, две травмы подряд немножко его выбили. Мы надеемся на Женю – что он вырастет в игрока высокого уровня и еще нам поможет. Обидно, что пока травмы не дают ему проявить себя.

– Вы говорили, что он и сам не хотел уезжать. Пришлось с ним общаться?
– Конечно. В какой-то момент Марков уже был готов перейти в топ-клуб, тут очень сложно удержать человека. Понятно, что там другой уровень и совершенно другие деньги. Тем более у «Зенита» было первоочередное право выкупа, но нам удалось оставить Маркова в «Тосно».

– Александр Макаров еще летом был взят в аренду у ЦСКА. Зимой была информация, что армейцы его собираются вернуть после завершения сезона.
– Он тоже интересный футболист, но к сожалению, принадлежит ЦСКА. Думаю, дальше его не отдадут в аренду, хотя Макарову нравится в «Тосно». Он прижился, приносит нам пользу, его хорошо приняли. Мы были бы только рады продлению аренды, где бы ни играли – в первом дивизионе или премьер-лиге. 

– На сборах забивал Артем Милевский. Весной он будет играть чаще, чем осенью?
– Артем приходил не совсем в идеальном состоянии, нужно было его подготовить. Второй фактор – он иностранец, и это первоочередной момент, поэтому его и не выпускали. Зимой Милевский прошел все сборы, не пропустил ни одной тренировки, забивал и отдавал голевые передачи – в целом выглядел прекрасно. По его словам, он почти в идеальной форме. Ему все нравится, у него есть мотивация, и он хочет играть в «Тосно». Мы только рады.

«На стадионе в Новгороде надо поменять поле»

– Как обстоят дела с увеличением вместимости стадиона в Великом Новгороде?
– Руководство города и спортивного департамента занимаются этим вопросом. Вся проектная документация готова, есть поэтапное финансирование и понимание, что будет сделано в первую, вторую очередь. Нужно, чтобы стадион прошел лицензирование на первую категорию и мог принимать матчи премьер-лиги. Это будет сложно сделать, но все работы ведутся и финансирование выделено. Еще надо будет поменять поле. Все прекрасно понимают, насколько будет тяжело, но самое главное – пройти лицензирование.

– Новая трибуна будет возводиться прямо по ходу весеннего этапа в ФНЛ?
– Да, как только будет возможность начать работы, подрядчики сразу приступят к ним.

– Насколько увеличится вместимость?
– По проекту делаем на десять тысяч зрителей. Это будет трибуна напротив той, что уже есть, а еще одна расположится за воротами. 

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