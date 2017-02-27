Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо- : -Динамо Москва
Хоккей  Йокерит- : -ЦСКА
Футбол  Фиорентина- : -Торино
Хоккей  Витязь- : -СКА
Хоккей  Динамо Минск- : -Локомотив
Футбол  Лестер Сити- : -Ливерпуль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Футбол «Спартака» – нудятина какая-то». Ловчев о матче красно-белых

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев разочарован игрой «Спартака» в контрольном матче против норвежского «Сарпсборга» (1:0).

– Расстроен игрой «Спартака». Параллельно еще смотрел матч «МЮ» и «Саутгемптона». На контрасте контрольный матч выглядел совсем плохо. Футбол «Спартака» в этой игре – нудятина какая-то. Вот обратил внимание на действия Ещенко в первом тайме. Он часто подключался в атаку. И раз за разом разворачивался, чтобы отдать мяч Таски. Хочется спросить: «А ты зачем туда прибегаешь? Чтобы потом развернуться?». Ведь с фланга ни одной передачи не было!

Все «Спартак» делал медленно, без желания. Хотелось бы свежесть видеть в действиях игроков. Отметить можно разве то, что «Спартак» впервые не пропустил на сборах. Понятно, что оценивать команду надо по тому, как она будет выглядеть в начале чемпионата. Но на сегодняшний день «Спартак» не готов. Вижу это по передачам, по движению. Две контратаки опасных были за весь матч – и обе привели к голам. Второй непонятно, почему не засчитали. В случае же с первым голом Адриано был хорош. Бразилец забивает во всех матчах на сборах. Ему надо чаще мяч давать.

«Спартак» позиционирует себя как клуб, который должен играть в Лиге чемпионов. А с кем? Вот с этими норвежцами разве что, которые, кстати, не уступали ни в чем «Спартаку». С этим клубом ведь недавно ЦСКА встречался. И если сравнивать игру команд, парни Гончаренко-то действовали лучше.

А что у «Спартака»? Глушаков совершенно незаметен. Зобнин – тоже. Усталость и нерадость от того, что люди находятся на поле. Потом, надо признать, «Спартак» не определился с обороной. А к началу сезона надо бы ее уже выстроить.

Пока единственное светлое пятно – это Адриано. Он даже лучше защитников отнимает мяч. А тот же Самедов, которому много дают играть, не проявляет себя. Нет передач опасных от него.

Еще разочаровало вот что. В первом круге многое «Спартаку» давал настрой. А здесь его не было. Нет у «Спартака» ярости, которая позволяла команде вырывать победы. Но ведь до рестарта осталась неделя…

У «Спартака» еще один матч на сборе. Мне интересно, какой состав выйдет. Пока я не увидел основу, тех, на ком остановился Каррера. Итальянец и сам, кстати, не заводной какой-то был.

Скомканный «Спартак». Мнение Михаила Борзыкина

Матч

Спартак - Сарпсборг 08 - 1:0 (0:0)

Голы

Адриано 59 (1:0).

Состав

Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Макеев, Таски, Фернандо, Попов, Самедов, Глушаков, Зобнин, Адриано

Место и дата

26 февраля 19:30, Футбольный Центр, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Евгений Ловчев
Евгений ЛовчевЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Олег Кононов: У «Спартака» больше всего шансов на победу в чемпионате РоссииБывший тренер «Краснодара» Олег Кононов назвал «Спартак» главным претендентом на победу в чемпионате России.Халк или Промес, кабан или майонез? Вручи свой «Оскар» в российском футболе!Халк или Промес, кабан или майонез? Вручи свой «Оскар» в российском футболе!Почувствуй себя критиком академии футбольного искусства.Скомканный «Спартак». Красно-белые сыграли очередной матчСкомканный «Спартак». Красно-белые сыграли очередной матч«Спартак» обыграл норвежский «Сарпсборг 08» (1:0), но вновь показал футбол не лучшего качества.«Спартак» с минимальным счетом переиграл «Сарпсборг»Футболисты московского «Спартака» в товарищеском матче, прошедшем в рамках предсезонного сбора в испанской Марбелье, переиграл норвежский «Сарпсборг 08» со счетом 1:0.«Спартак» – «Сарпсборг» – 1:0. Как это было«Спартак» – «Сарпсборг» – 1:0. Как это былоКонтрольный матч московского «Спартака» на сайте «Советского спорта».Агент Александр Маньяков: «Спартак» взял очень качественных российских игроковФутбольный агент Александр Маньяков оценил зимнюю трансферную кампанию «Спартака».Олег Романцев: Смотреть на «Спартак» Карреры не всегда интересноБывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев поделился своим мнением о нынешней игре красно-белых.На сбор «Спартака» прибыл Федун. Пока вы спали (видео)На сбор «Спартака» прибыл Федун. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.Англичанина в «Зенит» привела политика отца. А еще он очень похож на Аршавина!Англичанина в «Зенит» привела политика отца. А еще он очень похож на Аршавина!У Джейкоба Гардинера-Смита уже не получилось в «Спартаке» и ЦСКА, с третьего раза он пробился в «Зенит».«Питтсбург» обыграл «Филадельфию» на улице, Федун приехал на сбор «Спартака», «Лестер» ведет переговоры с Хиддинком«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра воскресенья.Федун прилетел на сбор «Спартака» в МарбельюПредседатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун прибыл в Марбелью, где красно-белые проводят третий зимний сбор.День в истории. 115 лет со дня рождения Николая СтаростинаСегодня исполняется 115 лет со дня рождения основателя «Спартака» Николая Петровича Старостина.Андрей Червиченко: Миранчук? Вилочки нашлись, но осадок осталсяАндрей Червиченко: Миранчук? Вилочки нашлись, но осадок осталсяЭкс-президент «Спартака» Андрей Червиченко – о главных событиях последнего дня трансферного окна в России.Владимир Эштреков: Чемпионат завершится в такой последновательности – «Спартак», «Зенит», ЦСКАБывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков поделился ожиданиями от весенней части чемпионата России.Андрей Червиченко: Наш чемпионат устроен немного по-идиотскиБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением, почему зимняя трансферная кампания российских клубов получилась скромной.«Локомотив» арендовал Ари. Итоговая таблица трансферов РФПЛ«Локомотив» арендовал Ари. Итоговая таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Георгий Тигиев: Хочу доказать, что «Спартак» выбрал меня не зря. Хотел бы играть как МарселоЗащитник «Спартака» Георгий Тигиев рассказал о своих целях в новой команде.Трансферы, жеребьевка и встреча «Спартака» с Капелло. Пока вы спали (видео)Трансферы, жеребьевка и встреча «Спартака» с Капелло. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.Приключения либерийца в России. Очередной форвард в «Спартаке»Приключения либерийца в России. Очередной форвард в «Спартаке»Московский «Спартак» заключил контракт с либерийским нападающим чешской «Карвины» Сильванусом Нимели.Кого взял «Спартак». Рассказываем о новичках красно-белыхКого взял «Спартак». Рассказываем о новичках красно-белыхСегодня «Спартак» объявил об аренде Георгия Тигиева. Кроме того, клуб подписал контракт с 18-летним нападающим Сильванусом Нимели.
Главные новости
Футбол
Второй трофей Моуринью с «МЮ», камбэк «Реала», шайба Анисимова и 28 сэйвов Бобровского в НХЛ. Главные новости утра
Футбол
Стадион «Краснодара» претендует на звание лучшего в мире
Футбол
Пакьяо в июле может провести бой против Проводникова
Футбол
Олег Кононов: У «Спартака» больше всего шансов на победу в чемпионате России
Хоккей
«Аризона» обыграла «Баффало», отыгравшись со счета 0:2 за 13 минут до финальной сирены
Хоккей
Шайба Анисимова с передачи Панарина помогла «Чикаго» победить в Сент-Луисе
Хоккей
28 сэйвов и отбитый буллит Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Рейнджерс»
Футбол
Президент «Атлетико»: Контракт Торреса? Мы пытаемся приобрести Месси
Футбол
Зинедин Зидан: Убедился, что Иско и Мората заслуживают больше игрового времени
Футбол
Нобель Арустамян: «Рома» прекрасна. Играет моментами даже лучше «Ювентуса»
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Сарпсборг 08
Сарпсборг 08календарьстатистика
Луис Адриано
Луис Адриановсе новости
Массимо Каррера
Массимо Карреравсе новости