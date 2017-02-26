Самоубийство «Атлетико». Почему банда Симеоне проиграла «Барселоне»

«Советский спорт» рецензирует главный матч 24-го тура чемпионата Испании, в котором «Атлетико» на своем поле уступил «Барселоне» (1:2).

ПРИЗЫВ ДЛЯ СИМЕОНЕ

Первый матч между собой «Атлетико» и «Барселона» сыграли еще в сентябре. Встреча, проходившая на «Ноу Камп», закончилась вничью - 1:1. Несмотря на счет, каталонцы атаковали значительно больше мадридцев – они владели мячом 70 процентов времени и нанесли 19 ударов по воротам.

Игровое превосходство «Барсы» в том матче удивительным не выглядело. Да, чуть раньше сине-гранатовые проиграли «Алавесу» (1:2), но то больше было похоже на случайность. Команда Луиса Энрике сама заставила так считать, одержав в последующих встречах убедительные победы над «Селтиком» (7:0) в Лиге чемпионов и «Леганесом» (5:1) в чемпионате Испании.

Что у «Барсы» есть проблемы, стало окончательно понятно в середине сезона. Грозовой удар случился в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:4), в котором парижане разложили соперника на молекулы. Подопечные Унаи Эмери и прессинг успешно использовали, и мяч у своих ворот издевательски катали. Смогли сыграть достойно с «Барселоной» этой зимой также «Бетис» и «Вильяррел» - ничьи 1:1.

Все это буквально заставляло главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне сыграть на «Висенте Кальдерон» по-хозяйски. А он, боец до мозга костей, диктовать сопернику свои условия очень даже любит.

К ЧЕРТУ АРИТМИЮ!

И «Атлетико» стал диктовать «Барселоне» свои условия. Потеряли мяч? Прессингуем! Чем мы хуже «ПСЖ», который так делал? В конце концов, это фирменная черта Симеоне, а не Эмери.

Прессинг «Атлетико» давался. За матч «матрасники» 46 раз вступали в отбор, сразу 24 попытки оказался удачными! А ведь средний показатель мадридцев в этом сезоне - 22 отбора.

Оборонялся «Атлетико» не только смело, но и умно - игроков «Барселоны» хозяева заставляли разыгрывать мяч через фланги - подальше от гения эпизода Месси. А на бровках набрасывались на оппонентов со всех сторон, словно стая волков. Лидером по общему количеству отборов стал центральный полузащитник Коке - десять. Семь раз он вступал в борьбу на фланге.

Прессинговал «Атлетико» очень хорошо. Будь иначе, не зазевался бы Иньеста в первом тайме - Гризманн отобрал у него мяч, выскочив из-за спины! Не смутило «Атлетико» даже то, что «Барса» при начале атак использовала схему 3-5-2! Цель - не терять мяч. В обороне располагались Умтити, Пике и Матье, на флангах - Рафинья и Неймар. Но «матрасников» это не испугало.

Все было хорошо у «Атлетико». Кроме одного - хозяева увлеклись. Они забыли об игровой аритмии. Постоянно вступая в отбор, не делая пауз, они изматывали себя. Усугублялось все тем, что после отбора игроки мадридцев мчались к чужим воротам со скоростью поезда, делая ставку на быстрые атаки! Игра в таком ритме могла пройти в матчах с «Лас Пальмасом» или «Осасуной», но действовать так с «Барсой» - значит ходить по краю пропасти. И «Атлетико» рухнул в нее - Рафинья и Месси забили во втором тайме, когда ошибок у «матрасников» стало больше.

О том, что во втором тайме игроки «Атлетико» стали терять концентрацию, говорят два момента. Во-первых, активность Месси. В первом тайме он отметился лишь семью передачами на чужой половине поля. Во втором тайме аргентинец сделал сразу таких 17 пасов! До перерыва он нанес лишь один удар из штрафной площади, после - два. Для гола ему обычно этого хватает. Эта игра не стала исключением. Во-вторых, футболисты «Атлетико» нарушили правила 28 раз, 17 - во второй половине встречи.

УРОКИ ОТ «БАРСЕЛОНЫ»

«Атлетико» получил очень важный урок. Случись такая ошибка в матче Лиги чемпионов, она могла стать фатальной. Это было бы очень горько для банды Симеоне, ведь этот турнир она ни разу не выигрывала. В отличие от внутрииспанских трофеев.

Есть в поражении «Атлетико» и другой плюс - теперь команда может сосредоточиться на Лиге чемпионов. Чемпионом Испании в этом сезоне у нее стать вряд ли получится - отрыв от «Барселоны» составляет девять очков - 45 против 54. У «Реала» 52 очка, но два матча в запасе.

Соперники «Барселоны» тоже могут сделать выводы из матча. Они таковы: каталонцев можно побеждать, но для этого не нужно себя переоценивать. Иначе заиграешься, дашь выйти на ударную позицию Месси, а он тебя не простит. Как не заиграться - знает «ПСЖ». Прессингом «Барселону» он душил, но постоянным он не был. Плюс команда Эмери отдыхала, держа мяч на своей половине поля.