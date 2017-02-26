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«Герой»! Пивоваров забил 11 автоголов в одном матче!

Игорь Зетилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Фото: newsler.ru
Фото: newsler.ru

Завершился второй этап чемпионата России. Первые шесть команд группы I напрямую вышли в плей-офф, а динамовские клубы Москвы и Казани поспорят за две оставшиеся путевки с «Сибсельмашем» и «Кузбассом».

23 февраля самыми интересными получились матчи в Москве и Архангельске. «Водник» принимал «СКА-Нефтяник», вел 4:2 и 5:3 (на 48-й минуте), однако пропустил три безответных мяча от Максима Ишкельдина, Юрия Шардакова и Артема Бондаренко и уступил 5:6.

Московские динамовцы дали настоящий бой «Енисею», действующему чемпиону страны. В начале второго тайма хозяева создали пяток верных моментов, но не смогли пробить вратаря сборной Романа Черных. А в концовке матча при счете 5:6 мог забивать Артем Фероян, однако в ответной атаке красноярцы наказали соперника за расточительность. После финального свистка капитан гостей Юрий Викулин демонстративно не пожал руки судьям. Этот факт в рапортах отразили главный арбитр встречи Сергей Горбачев и инспектор Виталий Петровский. Как сообщил нашему корреспонденту председатель судейской коллегии Игорь Панков, эпизод будет рассмотрен на заседании судейско-экспертной комиссии 27 февраля.

Точно будет разбираться и матч «Водник» – «Байкал-Энергия» (9:11). Дело в том, что все мячи были забиты… в свои ворота. У хозяев 11 раз «отличился» Олег Пивоваров. За неспортивное поведение игроки и тренеры могут быть дисквалифицированы.

Два последних места в плей-офф в стыковых матчах разыграют пары «Сибсельмаш» – «Динамо-Москва» и «Кузбасс» – «Динамо-Казань». 1 марта матчи пройдут в Новосибирске и Кемерове, 4 марта – в Москве и Казани.

В четвертьфиналах встречаются: «Енисей» – «Волга», «Уральский трубник» – «Водник», «СКА-Нефтяник» – победитель серии «Сибсельмаш» - «Динамо-Москва», «Байкал-Энергия» – победитель серии «Кузбасс» – «Динамо-Казань». Первые матчи серий до трех побед пройдут 9 и 10 марта на полях команд, указанных первыми; ответные – 14-го и, если потребуется, 15 марта. При возможном счете 2:2 пятые матчи пройдут 19 марта в Красноярске, Первоуральске, Хабаровске и Иркутске.

СТАТИСТИКА

Группа I

23 февраля

Водник (Архангельск) – СКА-Нефтяник (Хабаровск) – 5:6.

Волга (Ульяновск) – Байкал-Энергия (Иркутск) – 4:9.

Динамо-Москва – Енисей (Красноярск) – 5:7.

Динамо-Казань – Уральский трубник (Первоуральск) – 3:5.

26 февраля

Волга – СКА-Нефтяник – 6:11.

Динамо-Москва – Уральский трубник – 2:4.

Динамо-Казань – Енисей – 1:7.

Водник – Байкал-Энергия – 9:11.

ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ 2-го ЭТАПА

1

СКА-Нефтяник

8

8

0

0

88-31

24

2

Байкал-Энергия

8

8

0

0

58-31

24

3

Ур. трубник

8

7

0

1

37-19

21

4

Енисей

8

6

1

1

52-21

19

5

Волга

8

1

1

6

31-59

4

6

Водник

8

1

0

7

28-48

3

7

Динамо-Казань

8

0

0

8

19-54

0

8

Динамо-Москва

8

0

0

8

25-74

0

Группа II. Итоги

1. Сибсельмаш – 13 очков (после 6 матчей). 2. Кузбасс – 13 (6). 3. Старт – 6 (6). 4. Родина – 2 (6).

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