«Герой»! Пивоваров забил 11 автоголов в одном матче!
Завершился второй этап чемпионата России.
Первые шесть команд группы I напрямую вышли в плей-офф, а динамовские клубы
Москвы и Казани поспорят за две оставшиеся путевки с «Сибсельмашем» и
«Кузбассом».
23 февраля самыми интересными получились матчи в
Москве и Архангельске. «Водник» принимал «СКА-Нефтяник», вел 4:2 и 5:3 (на 48-й
минуте), однако пропустил три безответных мяча от Максима Ишкельдина,
Юрия Шардакова и Артема Бондаренко и уступил 5:6.
Московские динамовцы дали настоящий бой «Енисею»,
действующему чемпиону страны. В начале второго тайма хозяева создали пяток
верных моментов, но не смогли пробить вратаря сборной Романа Черных.
А в концовке матча при счете 5:6 мог забивать Артем Фероян, однако
в ответной атаке красноярцы наказали соперника за расточительность. После
финального свистка капитан гостей Юрий Викулин демонстративно
не пожал руки судьям. Этот факт в рапортах отразили главный арбитр встречи Сергей
Горбачев и инспектор Виталий Петровский. Как сообщил
нашему корреспонденту председатель судейской коллегии Игорь Панков,
эпизод будет рассмотрен на заседании судейско-экспертной комиссии 27 февраля.
Точно будет разбираться и матч «Водник» –
«Байкал-Энергия» (9:11). Дело в том, что все мячи были забиты… в свои ворота. У
хозяев 11 раз «отличился» Олег Пивоваров. За неспортивное поведение
игроки и тренеры могут быть дисквалифицированы.
Два последних места в плей-офф в стыковых матчах
разыграют пары «Сибсельмаш» – «Динамо-Москва» и «Кузбасс» – «Динамо-Казань». 1
марта матчи пройдут в Новосибирске и Кемерове, 4 марта – в Москве и Казани.
В четвертьфиналах встречаются: «Енисей» – «Волга»,
«Уральский трубник» – «Водник», «СКА-Нефтяник» – победитель серии «Сибсельмаш»
- «Динамо-Москва», «Байкал-Энергия» – победитель серии «Кузбасс» –
«Динамо-Казань». Первые матчи серий до трех побед пройдут 9 и 10 марта на полях
команд, указанных первыми; ответные – 14-го и, если потребуется, 15 марта. При
возможном счете 2:2 пятые матчи пройдут 19 марта в Красноярске, Первоуральске,
Хабаровске и Иркутске.
СТАТИСТИКА
Группа I
23 февраля
Водник (Архангельск) – СКА-Нефтяник (Хабаровск) – 5:6.
Волга (Ульяновск) – Байкал-Энергия (Иркутск) – 4:9.
Динамо-Москва – Енисей (Красноярск) – 5:7.
Динамо-Казань – Уральский трубник (Первоуральск) –
3:5.
26 февраля
Волга – СКА-Нефтяник – 6:11.
Динамо-Москва – Уральский трубник – 2:4.
Динамо-Казань – Енисей – 1:7.
Водник – Байкал-Энергия – 9:11.
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ 2-го ЭТАПА
|
1
|
СКА-Нефтяник
|
8
|
8
|
0
|
0
|
88-31
|
24
|
2
|
Байкал-Энергия
|
8
|
8
|
0
|
0
|
58-31
|
24
|
3
|
Ур. трубник
|
8
|
7
|
0
|
1
|
37-19
|
21
|
4
|
Енисей
|
8
|
6
|
1
|
1
|
52-21
|
19
|
5
|
Волга
|
8
|
1
|
1
|
6
|
31-59
|
4
|
6
|
Водник
|
8
|
1
|
0
|
7
|
28-48
|
3
|
7
|
Динамо-Казань
|
8
|
0
|
0
|
8
|
19-54
|
0
|
8
|
Динамо-Москва
|
8
|
0
|
0
|
8
|
25-74
|
0
Группа II. Итоги
1. Сибсельмаш – 13 очков (после 6 матчей). 2. Кузбасс
– 13 (6). 3. Старт – 6 (6). 4. Родина – 2 (6).