Арианна Фонтана: Я как будто вернулась на Олимпиаду в Сочи

Пятикратный призер Олимпийских игр по шорт-треку 26-летняя итальянка Арианна Фонтана стала одной из главных звезд III зимних Всемирных военных игр. Нынче в Сочи она завоевала три золотые медали из трех возможных – на дистанциях 500 м и 1000 м, а также в смешанной интернационально й эстафете.

– Спустя три года вы вернулись в Сочи, где выиграли три медали Олимпийских игр. Что чувствовали, когда ступили на лед?

–Я сразу вспомнила, как в 2014 году мои родители болели за меня на трибунах Ледового дворца «Айсберг». На Военных играх в Сочи я старалась представить, что они снова здесь. Кричат, поддерживают меня и всю итальянскую команду. И это было не сложно. Из «Айсберга» за три года никуда не выветрился дух олимпийской борьбы, а уровень организации Всемирных военных игр оказался настолько высок, что я испытала странное чувство, будто я на три года вернулась в счастливое прошлое и выступаю на Олимпийских играх.

– До Олимпийских игр в Южной Корее осталось 347 дней…

– Это будет моя четвертая Олимпиада. Думаю, что последняя.

– Но в 2018 году вам будет всего 27 лет.

– Я уже 12 сезонов выступаю в составе национальной сборной Италии. Это был долгий путь, и пришло время поставить точку. Пока не думала, чем буду заниматься после завершения спортивной карьеры, сейчас я просто хочу пробиться в состав олимпийской сборной.

–Вы обменяли бы все свои медали на одну – золотую, олимпийскую?

– Я горжусь всеми своим наградами, потому что я завоевала в честной борьбе. На Олимпиаде в Сочи-2014 я выступала в четырех финалах и смогла подняться на пьедестал в трех дисциплинах. Здорово было бы повторить это достижение в Пхенчхане. Естественно, буду счастлива, если на Олимпиаде в Корее, где шорт-трек национальный вид спорта, мне удастся подняться на высшую ступень олимпийского пьедестала.

– На Военных играх в Сочи вы победили во всех гонках, в которых принимали участие. Победы достались малой кровью?

– Нет. Были сложные три гонки. В Сочи приехали сильные мастера шорт-трека, с большинством из них я буду соперничать на чемпионате мира, который пройдет с 10 по 12 марта в Роттердаме (Голландия). Соревнования в России – это серьезный этап подготовки к чемпионату мира. Но не только. Я капрал итальянкой армии, и представлять ее честь на международных состязаниях – очень престижно для меня, поэтому здесь в Сочи я со всей страстью старалась завоевать золотые медали. Служба в армии - важная часть моей жизни, как и для всех членов нашей команды.

– Единственную золотую медаль чемпионатов мира вы выиграли в 2015 году на турнире в Москве. Выходит, российская земля приносит вам удачу.

– Когда я пытаюсь представить страну, где мне больше всего нравится выступать на соревнованиях, первой на ум приходит Россия. Надеюсь, что так будет всегда.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Арианна ФОНТАНА

Родилась 14 апреля 1990 года (26 лет) в г. Сондрио, Италия.

Специализация в шорт-треке: дистанция 500 метров.

Пятикратный призер трех Олимпийских игр:

«Бронза» в эстафетной гонке 3000 м в Турине-2006;

«Бронза» на дистанции 500 м в Ванкувере-2010 - стала единственной представительниц ей Европы среди женщин и мужчин, выигравшей олимпийскую медаль в шорт-треке.

«Серебро» на дистанции 500 метров, «бронза» на дистанции 1500 м и «бронза» в эстафетной гонке 3000 м в Сочи-2014.

Завоевала 14 медалей (1-6-7) на шести чемпионатах мира (2005, 2006, 2011, 2012, 2014, 2015). Единственное «золото» выиграла в 2015 году на ЧМ в Москве на дистанции 1500 метров.