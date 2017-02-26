Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо- : -Динамо Москва
Хоккей  Йокерит- : -ЦСКА
Футбол  Фиорентина- : -Торино
Хоккей  Витязь- : -СКА
Хоккей  Динамо Минск- : -Локомотив
Футбол  Лестер Сити- : -Ливерпуль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Арианна Фонтана: Я как будто вернулась на Олимпиаду в Сочи

Антон Шадрин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Арианна Фонтана: Я как будто вернулась на Олимпиаду в Сочи

Пятикратный призер Олимпийских игр по шорт-треку 26-летняя итальянка Арианна Фонтана стала одной из главных звезд III зимних Всемирных военных игр. Нынче в Сочи она завоевала три золотые медали из трех возможных – на дистанциях 500 м и 1000 м, а также в смешанной интернациональной эстафете.

– Спустя три года вы вернулись в Сочи, где выиграли три медали Олимпийских игр. Что чувствовали, когда ступили на лед?

–Я сразу вспомнила, как в 2014 году мои родители болели за меня на трибунах Ледового дворца «Айсберг». На Военных играх в Сочи я старалась представить, что они снова здесь. Кричат, поддерживают меня и всю итальянскую команду. И это было не сложно. Из «Айсберга» за три года никуда не выветрился дух олимпийской борьбы, а уровень организации Всемирных военных игр оказался настолько высок, что я испытала странное чувство, будто я на три года вернулась в счастливое прошлое и выступаю на Олимпийских играх.

– До Олимпийских игр в Южной Корее осталось 347 дней…

– Это будет моя четвертая Олимпиада. Думаю, что последняя.

– Но в 2018 году вам будет всего 27 лет.

– Я уже 12 сезонов выступаю в составе национальной сборной Италии. Это был долгий путь, и пришло время поставить точку. Пока не думала, чем буду заниматься после завершения спортивной карьеры, сейчас я просто хочу пробиться в состав олимпийской сборной.

Вы обменяли бы все свои медали на одну – золотую, олимпийскую?

– Я горжусь всеми своим наградами, потому что я завоевала в честной борьбе. На Олимпиаде в Сочи-2014 я выступала в четырех финалах и смогла подняться на пьедестал в трех дисциплинах. Здорово было бы повторить это достижение в Пхенчхане. Естественно, буду счастлива, если на Олимпиаде в Корее, где шорт-трек национальный вид спорта, мне удастся подняться на высшую ступень олимпийского пьедестала.

– На Военных играх в Сочи вы победили во всех гонках, в которых принимали участие. Победы достались малой кровью?

– Нет. Были сложные три гонки. В Сочи приехали сильные мастера шорт-трека, с большинством из них я буду соперничать на чемпионате мира, который пройдет с 10 по 12 марта в Роттердаме (Голландия). Соревнования в России – это серьезный этап подготовки к чемпионату мира. Но не только. Я капрал итальянкой армии, и представлять ее честь на международных состязаниях – очень престижно для меня, поэтому здесь в Сочи я со всей страстью старалась завоевать золотые медали. Служба в армии - важная часть моей жизни, как и для всех членов нашей команды.

– Единственную золотую медаль чемпионатов мира вы выиграли в 2015 году на турнире в Москве. Выходит, российская земля приносит вам удачу.

– Когда я пытаюсь представить страну, где мне больше всего нравится выступать на соревнованиях, первой на ум приходит Россия. Надеюсь, что так будет всегда.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Арианна ФОНТАНА

Родилась 14 апреля 1990 года (26 лет) в г. Сондрио, Италия.

Специализация в шорт-треке: дистанция 500 метров.

Пятикратный призер трех Олимпийских игр:

«Бронза» в эстафетной гонке 3000 м в Турине-2006;

«Бронза» на дистанции 500 м в Ванкувере-2010 - стала единственной представительницей Европы среди женщин и мужчин, выигравшей олимпийскую медаль в шорт-треке.

«Серебро» на дистанции 500 метров, «бронза» на дистанции 1500 м и «бронза» в эстафетной гонке 3000 м в Сочи-2014.

Завоевала 14 медалей (1-6-7) на шести чемпионатах мира (2005, 2006, 2011, 2012, 2014, 2015). Единственное «золото» выиграла в 2015 году на ЧМ в Москве на дистанции 1500 метров.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Белорукова поздравила соотечественниц с победой на Всемирных военных играхЮлия Белорукова поздравила по телефону с победой на Всемирных военных играх в Сочи своих одноклубниц из ЦСКА – Наталью Коростелеву и Наталью Ильину.Цветков и Акимова захватили медали Всемирных военных игр на этап Кубка мира в КореюСегодня биатлонисты сборной России отправились на 7-й этап Кубка мира в Южную Корею с медалями III Всемирных военных игр, которые они завоевали в спринтерских гонках.Мужик с правильной ориентацией! Хренников выиграл два золота военной ОлимпиадыМужик с правильной ориентацией! Хренников выиграл два золота военной ОлимпиадыРоссийский спортсмен выиграл две медали зимних Всемирных военных игр в лыжном ориентировании.Россиянки забрали все медали в женском спринте по ориентированию на лыжахСегодня в лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» прошел спринт по спортивному ориентированию среди мужчин и женщин на III зимних Всемирных военных играх, которые проходят в Сочи.Россияне взяли «золото» и «бронзу» в мужском спринте по ориентированию на лыжахСегодня в лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» прошел спринт по спортивному ориентированию среди мужчин и женщин.Семейный подряд. Как брат и сестра выиграли золотые медали военной ОлимпиадыСемейный подряд. Как брат и сестра выиграли золотые медали военной ОлимпиадыЧерез семь лет после роскошного финиша на Олимпийских играх в Ванкувере Наталья Коростелева и Николай Морилов принесли России две победы.Мужская сборная России выиграла командный лыжный спринт на Военных играхРоссийская мужская сборная завоевала золотые медали в командном лыжном спринте на III зимних Всемирных военных играх, которые проходят в Сочи.Женская сборная России выиграла командный лыжный спринт на Военных играхРоссийская женская сборная одержала победу в командном спринте на III зимних Всемирных военных играх, которые проходят в Сочи.Последние станут первыми! Почему у России так много медалей на военной ОлимпиадеПоследние станут первыми! Почему у России так много медалей на военной ОлимпиадеРоссийские спортсмены на Всемирных военных играх одержали четыре победы, но в зачете у нашей команды – восемь золотых медалей.Дмитрий Губерниев: Уровень Военных игр в Сочи абсолютно олимпийский!Дмитрий Губерниев: Уровень Военных игр в Сочи абсолютно олимпийский!«Голос русского биатлона» приехал в Сочи не только в качестве посла III зимних Всемирных военных игр.Испанский биатлонист высоко оценил российских соперников на военных играх в СочиИспанский биатлонист Роберто Пикерас в ходе Всемирных военных игр в Сочи заявил, что пока от России участвуют такие соперники, как чемпион мира Антон Бабиков, завоевать победу для него почти нереально, сообщает «Лента.ру».Гоночные машины приняли участие в церемонии открытия III Всемирных военных игрГоночные машины приняли участие в церемонии открытия III Всемирных военных игрВ пятницу, 24 февраля, в Сочи состоялась церемония открытия III Всемирных военных игр.Никита Михалков: Биатлонисты, оказывается, очень больные люди. Жалко ихНикита Михалков: Биатлонисты, оказывается, очень больные люди. Жалко ихРоссийский режиссер рассказал о своем отношении к допингу, бойкотам Олимпийских игр и больным людям в современном спорте.Медведев объявил Военные игры в Сочи открытымиПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил III зимние Всемирные военные игры открытыми.Евгения Захарова: Люди хотят видеть только золотые медалиЕвгения Захарова: Люди хотят видеть только золотые медалиБронзовая медалистка в шорт-треке на III зимних Всемирных военных играх рассказала, почему ей не удалось выиграть.Татьяна Акимова: Гонка далась мне нелегкоПризеры спринтерской гонки у женщин в соревнованиях по биатлону на Всемирных играх в Сочи прокомментировали итоги соревнований. Напомним, первое место заняла словенка Тея Грегорин, второй стала россиянка Татьяна Акимова, третьей – ее соотечественница Ульяна Кайшева.Акимова стала второй в спринте на Военных играх, Кайшева – третьяВ Сочи продолжаются Всемирные военные игры. В соревнованиях по биатлону в женском спринте в число призеров попали россиянки Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.Максим Цветков: Спортсмены моего уровня должны быть готовы к любой погодеМаксим Цветков: Спортсмены моего уровня должны быть готовы к любой погодеОбладатель золотой медали III зимних Всемирных военных игр в биатлоне Максим Цветков ответил на вопросы журналиста «Советского спорта».Антон Бабиков: Всегда подпою Цветкову, главное, чтобы Россия побеждалаАнтон Бабиков: Всегда подпою Цветкову, главное, чтобы Россия побеждалаЧемпион мира прапорщик Антон Бабиков 23 февраля прилетел в Сочи, но не принял участия в первой гонке биатлонистов на Всемирных военных играх«Холодно у вас тут». В Сочи стартовала Олимпиада для военных«Холодно у вас тут». В Сочи стартовала Олимпиада для военных24 февраля Россия выиграла свои первые медали на Военных играх.
Главные новости
Футбол
«ПСЖ» на выезде разгромил «Марсель», забив пять мячей
Футбол
Дубль Наингголана принес «Роме» выездную победу над «Интером»
Футбол
«Реал» обыграл «Вильярреал», уступая по ходу встречи 0:2
Футбол
«Вольфсбург» подтвердил отставку Исмаэля с поста главного тренера
Футбол
Жозе Моуринью: Ибрагимович выиграл матч для нас
Футбол
Луис Энрике: Победа над «Атлетико» поднимет наш боевой дух
Футбол
Диего Симеоне: Возможно, «Барселона» не заслужила победу
Футбол
Моуринью сравнялся с Фергюсоном
Футбол
Златан Ибрагимович: Победа в Кубке лиги – то, ради чего я перешел в «Манчестер Юнайтед»
Футбол
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Саутгемптон» в финале Кубка английской лиги благодаря дублю Ибрагимовича
все новости
Всемирные военные игры
Всемирные военные игры