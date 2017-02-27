Бокс в жизни великих. Роберт Де Ниро

«Советский спорт» рассказывает о роли бокса в жизни одного из самых популярных киноактеров современности.

17 июня 2008 года Американский институт киноискусства (AFI) обнародовал десятки лучших тематических фильмов. Специальное жюри, в состав которого вошли Квентин Тарантино, Стивен Спилберг, Джордж Лукас, Клинт Иствуд и множество других корифеев индустрии, признало лучшей картиной в жанре фэнтези «Волшебника страны Оз», лучшей романтической комедией – «Огни большого города», а лучшим триллером – «Головокружение» Альфреда Хичкока.

Толстый и тонкий

Был составлен и рейтинг самых удачных художественных полотен о спорте. На втором месте оказался «Рокки» - классический боксерский водевиль, в середине 1970-х прославивший Сильвестра Сталлоне. Первую часть саги отличал незамысловатый сюжет, жизнеутверждающая атмосфера, великолепный саундтрек и подчеркнуто комиксоидные поединки на ринге.

А лучшим фильмом был торжественно объявлен «Бешеный бык» (1980). Создание этой биографической драмы, рассказывающей о жизни и карьере легендарного нью-йоркского средневеса Джейка Ламотты, было бы невозможным без инициативы и поразительной настойчивости, проявленной актером, исполнившим главную роль.





Долгое время Роберт Де Ниро оставался единственным лауреатом премии «Оскар», отмеченным за воплощение жизни боксера на экране. Но в 2011 году к нему присоединился валлиец Кристиан Бэйл, вдохновенно сыгравший Дикки Эклунда в байопике «Боец», посвященном американскому ирландцу Микки Уорду.

Стоит отметить, что и Де Ниро, и Бэйл проделали колоссальную работу над своими звездными ролями. Но если Роберту для убедительного перевоплощения в погрузневшего Ламотту пришлось не только накачать мышцы, но и поправиться на 27 килограммов (этому способствовали обильные трапезы в лучших французских ресторанах), то недавний Бэтмэн, наоборот, долгие месяцы изнурял себя фруктовой диетой, дабы стать болезненно-худощавым полусредневесом, страдающим от наркозависимости.

Может создаться впечатление, что бокс – самая выигрышная тематика в сегменте «спортивного» кино. Пожалуй, это действительно так. Но очень часто амбициозные проекты губит недостаточно проработанный сценарий или чересчур упорная эксплуатация режиссерами определенных жанровых клише.

В качестве характерного примера можно отметить ленту «Али» (2001). Образ великого американского тяжеловеса в картине получился несколько гротескным, но при этом подчеркнуто рафинированным и фактически лишенным той неоднозначности, что была свойственна в жизни реальному Мохаммеду. Окупиться в прокате фильму не помогло даже выразительное лицо Уилла Смита на официальном постере и привлечение на роль Джо Фрезера самого Джеймса Тони, что должно было придать сценам боев колорита и достоверности.

При этом удивительно, что авторитетная комиссия AFI в своем перечне обошла вниманием классический фильм «Кто-то там наверху любит меня» (1956). Роль члена Зала боксерской славы Рокки Грациано стала первой и одной из лучших в карьере Пола Ньюмана.

Но если для многих знаменитых актеров путешествие в боксерский мир стало лишь занятным и необычным опытом, то Роберт Де Ниро охотно возвращается к данной тематике в своем творчестве даже сейчас, на восьмом десятке.

Acting Pound-for-Pound

Скрупулезный и вдумчивый подход к каждой роли, приверженность системе Станиславского отличает многих известных артистов «старой школы», но уроженец Нью-Йорка в данном отношении стоит особняком.



Роберт обрел всемирную славу в 1974 году, блестяще изобразив молодого Марлона Брандо (дона Вито Корлеоне) во второй части «Крестного отца». Изначально эта сюжетная линия должна была стать основной отдельного фильма, но в итоге режиссер Фрэнсис Форд Коппола органично вплел ее в общую канву жизнеописания трех поколений вымышленного мафиозного клана. Де Ниро получил заслуженный «Оскар» за лучшую роль второго плана: американских киноакадемиков не смутил даже тот факт, что она целиком и полностью исполнялась на итальянском языке.

Вместо того чтобы почивать на лаврах, актер взялся за дальнейшие проекты с утроенной энергией. Ради достижения убедительности последующих ролей он учится профессионально играть на саксофоне, несколько месяцев работает таксистом и, наконец, берет уроки бокса и даже проводит три настоящих боя в Бруклине, готовясь стать «Бешеным быком».

Роберт в компании Мохаммеда Али и режиссера фильма «Однажды в Америке» Серджо Леоне



«Бокс – это всегда разговор один на один» Роберт Де Ниро

Де Ниро в кратчайшие сроки достиг немалых успехов на ринге, но, конечно, в гипотетическом боксерском турнире среди англоязычных актеров ему пришлось бы несладко.

В 1957 году BBC выпускает телевизионную версию известной пьесы «Реквием для тяжеловеса». Талантливый боец Маунтэйн Макклинток, вынужденный покинуть большой спорт из-за травмы глаза, скатывается все ниже по социальной лестнице и, в конце концов, становится цирковым клоуном.

Неординарный типаж, ярко выраженный акцент, в котором отчетливо прослеживалась шотландская картавость, и явный недостаток сценического опыта артиста, утвержденного на главную роль – вызывали серьезные сомнения в успехе у создателей картины. И все же колоритный молодой человек, ранее превосходно боксировавший на турнирах военно-морского флота Великобритании, со своей задачей справился. Так начал свой путь в большом кино сэр Шон Коннери.

Еще одно открытие Копполы («Бойцовая рыбка») – Микки Рурк, в 1991 – 1994 годах провел восемь официальных поединков на профессиональном ринге: актер одержал шесть побед и два боя завершил вничью. Много лет спустя, уже в России, спортивная карьера Рурка получила неожиданное и незавидное развитие.

Наконец, исполнитель роли Микки Уорда Марк Уолберг при подготовке к съемкам «Бойца» посвятил изнурительным тренировкам целых два года. А регулярно драться на улице ему приходилось еще во времена бурной молодости, когда у начинающего актера и музыканта то и дело возникали проблемы с законом.

Но в том, что касается непосредственно кинематографа и одной конкретной роли - планка, заданная Де Ниро, и по сей день остается непревзойденной.

Лекарство от кокаина

Сотрудничество между Робертом и молодым режиссером Мартином Скорсезе началось еще в 1973 году на съемках криминальной драмы «Злые улицы». А затем были весьма успешные в коммерческом отношении картины «Таксист» (1976) и «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (1977).

Однако в это же самое время жизнь Скорсезе повисла на волоске. Он был экстренно госпитализирован вследствие передозировки кокаина. Де Ниро навестил друга в больнице и поделился с ним оригинальной идеей, которую вынашивал давно. Мартин согласился с тем, что одолеть пагубную зависимость и восстановить здоровье ему поможет скорейшее возвращение к творческому процессу, но при этом не изъявил желания снимать фильм о скандально известном боксере 40-х годов. Скорсезе не прельщала спортивная тематика как таковая, и все же Роберту удалось его уговорить.



Мартин Скорсезе и Роберт Де Ниро на съемках фильма «Бешеный бык»



Заслуга в привлечении к проекту малоизвестного на тот момент актера Джо Пеши также принадлежит Де Ниро, которого впечатлила игра молодого артиста из Ньюарка в боевике «Коллекционер смертей».

Пеши предстал в образе Джоуи Ламотты – брата, тренера и промоутера Джейка, долгие годы пытавшегося удержать «Бешеного быка» на грани безумия. Он тоже был профессиональным боксером: в 1945 и 1946 годах Джоуи провел 39 поединков. Средневес Ламотта-младший подавал большие надежды, но, потерпев три поражения кряду, он принял решение повесить перчатки на гвоздь.

Откликнувшись на предложение Роберта, Пеши во многом сделал этот фильм. А ровно 10 лет спустя Джо сыграет роль гангстера Томми ДеВито в культовом фильме Скорсезе «Славные парни» (где также был занят Де Ниро), и будет удостоен премии «Оскар».

В целях более правдоподобной передачи духа времени «Бешеный бык» снимался на черно-белой пленке. Но реалистичность происходящего в кадре достигалась не только за счет внешних эффектов. В роли главного и самого ценного консультанта картины выступил сам Джейк Ламотта, проводивший много времени на съемочной площадке и находившийся под большим впечатлением от собственного воплощения на экране.

«Именно этот фильм наглядно показал, каким ужасным человеком я был» Джейк Ламотта

Сценарий картины был основан на мемуарах прославленного боксера, изданных в 1970 году. К тому моменту Ламотта уже частично освоил актерскую профессию, став достаточно востребованным комиком. Известно и то, что первый победитель легендарного «Шугара» Рэя Робинсона принимал активное участие в тренировках Роберта Де Ниро. Причем Джейка больше волновало не максимальное приближение артиста к нужному стилю ведению поединка, а его общий профессиональный уровень как бойца.

Де Ниро и Джейк Ламотта



И результат превзошел все ожидания. По словам Ламотты, Роберт вполне мог бы сделать неплохую карьеру на профессиональном ринге, если бы у него возникло такое желание. Яркие боевые сцены стали визитной карточкой «Бешеного быка», хотя кровь на ринге была все-таки бутафорской: вместо нее использовали расплавленный шоколад Hershey’s. А для усиления эффекта от звука ударов ассистенты режиссера безжалостно разбивали об пол арбузы и томаты.

В кульминационном моменте фильма – жестокой драке между братьями, надолго разрушившей их отношения – не обошлось без членовредительства. Не рассчитав силу бадипанча в одном из дублей, Де Ниро сломал Джо Пеши ребро.

95-летний Джейк Ламотта ведет активный образ жизни и в наши дни. Бывший боксер, недавно женившийся в седьмой раз, продолжает писать книги и нередко появляется на телевидении. Его не сломили ни психические расстройства, ни многолетняя тяга к алкоголю, ни тюремный срок.

«Бешеный бык» надолго пережил своих сыновей: в 1998 году Джейк-младший скончался от рака печени, а Джозеф погиб в авиакатастрофе. Стефани, дочь Ламотты от четвертого брака, долгие годы успешно боролась с рассеянным склерозом, разработав особую фитнес-программу. После автомобильной аварии врачи были вынуждены удалить ей легкое.

«У меня в гараже весит мешок, и в качестве восстановительной терапии я каждый день пытаюсь боксировать. Как и мой папа, я боец по жизни. Мы с ним регулярно общаемся, и он меня по настоящему вдохновляет» Стефани Ламотта

«Бешеные быки» 30 лет спустя



Старики-разбойники

Роберт Де Ниро был завсегдатаем крупных боксерских вечеров еще до премьеры «Бешеного быка». Но именно эта роль сделала актера в мире единоборств по-настоящему своим человеком. В различных интервью его все чаще стали спрашивать о взаимоотношениях с Джейком Ламоттой, о текущих событиях в мире спорта, просили сделать прогноз на тот или иной предстоящий поединок.

А когда именитому бойцу требовалось вручить какую-либо престижную награду – Роберт был первым человеком в списке тех, кто мог бы это сделать на большой сцене. Именно так Де Ниро познакомился и подружился с Флойдом Мэйвезером-младшим.

Конечно, он просто не мог пропустить «бой 21-го века»: Флойд против Мэнни Пакьяо. 2 мая 2015 года Роберт присутствовал в зале казино MGM Grand в Лас-Вегасе и, конечно, болел за американца. Но по окончании поединка артист дипломатично уклонился от комментариев. Рискнем предположить, что, как и миллионы любителей бокса во всем мире, он был разочарован увиденным.

В это же время сам Де Ниро находился в прекрасной спортивной форме. Два самых известных «кинобоксера»: Роберт и Сильвестр Сталлоне объединили силы в комедии «Забойный реванш». По сюжету ленты, снимавшейся в Новом Орлеане, старые и принципиальные оппоненты выходят на ринг спустя 30 лет с момента последней встречи.

«Согласно сценарию, я должен был оказаться с Робертом в одной весовой категории, так что мышечную массу не набирал, а больше сбрасывал. В тренировках основой упор был на развитие скоростных качеств и на кардионагрузки. А вот ему пришлось попотеть значительно больше» Сильвестр Сталлоне

«Я готовился к худшему, но выдержал эту картину сравнительно легко. Нужно просто не забывать, что тебе уже не 25, да и не 35 лет, и подходить к тренировкам с умом. У меня есть слабое место - колени. По рингу уже так просто не полетаешь. Конечно, они побаливали, но я старался этого не замечать» Роберт Де Ниро

No Mas

Но и на этом увлекательное погружение Роберта Де Ниро в боксерскую среду не закончилось. Фильм 2016 года «Каменные кулаки» (Hands of Stone) является художественной биографией самого известного гражданина Панамы – великого легковеса, а впоследствии и средневеса Роберто Дюрана. В условной иерархии лучших бойцов всех времен по версии журнала The Ring он стоит значительно выше самого Джейка Ламотты.



Де Ниро играет многолетнего наставника Дюрана, Рэя Арсела. Тренерский стаж этого специалиста, получившего ироничное прозвище «Профессор еврейского бокса», в определенный момент перевалил за 60 лет. Под его руководством одержали свои самые значимые победы еще Тони Зэйл, Эззард Чарльз и Барни Росс. И едва ли образ не по годам живого, деятельного и остроумного патриарха кто-то смог бы воплотить на экране лучше Роберта.

«Это не просто дань золотой эпохе бокса. Это история о человеке, никогда не знавшем своего отца, которая объясняет, что на самом деле означает девиз «никогда не сдаваться». Внезапная капитуляция Дюрана во втором бою с Рэем Леонардом – одна из самых интригующих загадок в истории спорта, и наш фильм поможет ее разгадать» режиссер Джонатан Якубович

Арсел, в 1953 году едва не расставшийся с жизнью в результате стычки с неизвестным грабителем, замечает в неистовом латиноамериканце чемпионские задатки и настоящий дар от природы – мощнейший удар, которому Роберто обязан своим прозвищем. Профессиональная карьера Дюрана затронула пять десятилетий (1968 – 2001), и за это время ему довелось пережить немало взлетов и падений.

Конечно, многократный чемпион мира в четырех весовых категориях не мог остаться в стороне от картины имени самого себя. Роберто часто встречался как с Де Ниро, так и с исполнителем главной роли Эдгаром Рамиресом, давая им ценные рекомендации.



Роберт Де Ниро и Роберто Дюран



Сегодня лауреату бесчисленного множества кинематографических премий Роберту Де Ниро уже 73 года. Но, судя по последним ролям, он еще не готов повторить крылатую фразу Дюрана: «No Mas» («С меня хватит» - исп.), которая едва не разрушила карьеру одного из самых титулованных и свирепых боксеров в истории.

