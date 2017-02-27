Травма Лазарева и шедевр Виделля. Видеообзор игрового дня Кубка Гагарина

Самые интересные моменты третьих матчей 1/8 финала Кубка Гагарина Восточной Конференции.

7. Ошибка Карлссона

Шведский голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон допустил ошибку, срезав шайбу в собственные ворота после броска нападающего «Трактора» Дмитрия Пестунова. Правда челябинцам это не помогло. Дубль Найджела Доуса и Кори Тривино вывел казахский клуб вперед в серии – 2:1.





6. Невидимый гол Казакова

После броска нападающего «Адмирала» Максима Казакова игра продолжилась, как ни в чем не бывало. Только спустя 20 секунд судьи остановили встречу и отправились смотреть видеоповтор момента. После совещания, длившегося несколько минут, шайба, ставшая в итоге победной, была засчитана.

Отметим, что Максим Казаков отличился в каждом из трех матчей против своей бывшей команды. А в этой встрече форвард оформил дубль в ворота «Авангарда» и вышел в лидеры среди снайперов плей-офф.





5. Грубость

Защитник «Салавата Юлаева» Максим Гончаров довольно грубо обошелся с форвардом «Ак Барса» Иржи Секачем.





Вообще в матчах Восточной конференции грубости было много. К примеру, защитник «Трактора» Владимир Денисов жестко впечатал в борт нападающего «Барыса» Максима Худякова.





На таком фоне почти теряется отличный силовой прием в исполнении все того же Денисова против нападающего «Барыса» Константина Пушкарева.





4. Захарчук сломал Лазарева

Апогеем грубости третьего игрового дня плей-офф на «Востоке» стала тяжелая травма форварда «Салавата Юлаева» Антона Лазарева, полученная в матче с «Ак Барсом». Защитник казанцев Степан Захарчук на огромной скорости влетел в форварда уфимской команды, обеспечив последнему, согласно предварительному диагнозу, перелом сразу нескольких грудных позвонков.





3. Выстрел Куляша

Защитник «Салавата Юлаева» Денис Куляш мощным броском от синей линии, не оставил шансов голкиперу «Ак Барса» Эмилю Гарипову.





2. Арбитр спас форварда «Трактора»

Форвард «Трактора» Максим Якуценя грубо атаковал нападающего «Барыса» Дастина Бойда у борта. Игрок астанинской команды, не думая, бросился на обидчика с кулаками. И еще неизвестно чем бы закончилось все для челябинского хоккеиста, если бы не самоотверженность арбитра встречи, буквально укрывшего собой Якуценю от разгневанного Бойда.





1. Роскошный проход Виделля

Шведский нападающий Линус Виделль совершил почти невозможное, в одиночку переиграв всю пятерку магнитогорского «Металлурга» и забросив свою первую шайбу в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.





Бонус. Тысячное очко Сергея Мозякина



