Проблемы «Спартака», цель ЦСКА и облом «Урала». Пока вы спали (видео)
«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.
Поводы для беспокойства
У «Спартака» по-прежнему получается далеко не все. Много претензий к организации игры: огромное количество поперечных передач, топтание на месте, без обострений; пассивность флангов, безыдейность центра; недостаточно хорошее движение. Если бы сейчас было 27 января, то все это было бы нормально. Никто и слова бы плохого не сказал. Но за неделю до возобновления сезона кондиции и футбол «Спартака» начинают тревожить. Тем более в первом матче ждет «Краснодар», который уже более-менее обрел игровой тонус.
Скомканный «Спартак». Красно-белые сыграли очередной матч
Никто не говорит, что «Спартак» непременно ждет провал весной. Почему-то любую критику, равно как и похвалу, у нас воспринимают как далекоидущие выводы, прогноз и приговор. Нет же. Речь о том, что на данный момент «Спартак» не показывает и половины того, что умеет. И это вовсе не значит, что через неделю он не преобразится, подобно «Зениту», сыгравшему два совершенно разных матча с «Андерлехтом». Но пока картина складывается довольно грустная.
«Футбол «Спартака» – нудятина какая-то». Ловчев о матче красно-белых
Фото: официальный сайт «Спартака»
Борьба за первое место
ЦСКА, уже завершивший сборы, находится в Москве. Виктор Гончаренко рассказал о готовности команды к весенней части сезона.
– Считаю, мы хорошо подготовились в Кампоаморе, провели несколько очень хороших спаррингов и увенчали это все победой. В субботу мы были достаточно хороши в обороне, плюс создали много моментов. Важно было победить, чтобы подойти к «Зениту» в хорошем настроении. Хорошо готовы тактически и физически. Как сложится чемпионат – увидим. Задачу бороться за первое место и побеждать в каждом матче никто не снимал.
А еще Гончаренко умеет вот так.
Ах да, вчера ЦСКА выиграл еще один трофей – первый Кубок РФПЛ по киберфутболу. Но давайте не будем о грустном. Пусть о киберфутболе пишут кибержурналисты, а обсуждают киберболельщики.
Кубковые страсти
«Урал», базировавшийся на Кипре, отправился сразу в Краснодар. Напомним, четвертьфинальный кубковый матч перенесли из Екатеринбурга то ли из-за плохого качества газона, то ли из-за непогоды – не все поняли. «Урал», конечно, расстроился. Звучали даже такие комментарии – «кто круче, тот и прав». Понять негодование можно: в турнире, где не осталось ни ЦСКА, ни «Зенита», ни «Спартака», есть реальный шанс на победу. И тут бац – вместо домашнего матча ты вынужден играть в гостях…
Фото: официальный сайт «Урала»
«Урал» на своем официальном сайте даже выступил с обращением к болельщикам. «Мы призываем всех, кому небезразлична команда «Урал», записать и отправить нам видео-обращения со словами поддержки для игроков, кричалки, которыми вы подгоняете команду на стадионе, или просто любые слова, которые мотивируют футболистов «Урала» на хорошую игру».
Посмотрим, поможет ли. Матч «Краснодар» – «Урал» состоится уже завтра.