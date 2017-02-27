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Проблемы «Спартака», цель ЦСКА и облом «Урала». Пока вы спали (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Проблемы «Спартака», цель ЦСКА и облом «Урала». Пока вы спали (видео)
Источник: ФК «Спартак»

«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.

Поводы для беспокойства

У «Спартака» по-прежнему получается далеко не все. Много претензий к организации игры: огромное количество поперечных передач, топтание на месте, без обострений; пассивность флангов, безыдейность центра; недостаточно хорошее движение. Если бы сейчас было 27 января, то все это было бы нормально. Никто и слова бы плохого не сказал. Но за неделю до возобновления сезона кондиции и футбол «Спартака» начинают тревожить. Тем более в первом матче ждет «Краснодар», который уже более-менее обрел игровой тонус.

Скомканный «Спартак». Красно-белые сыграли очередной матч


Никто не говорит, что «Спартак» непременно ждет провал весной. Почему-то любую критику, равно как и похвалу, у нас воспринимают как далекоидущие выводы, прогноз и приговор. Нет же. Речь о том, что на данный момент «Спартак» не показывает и половины того, что умеет. И это вовсе не значит, что через неделю он не преобразится, подобно «Зениту», сыгравшему два совершенно разных матча с «Андерлехтом». Но пока картина складывается довольно грустная.

«Футбол «Спартака» – нудятина какая-то». Ловчев о матче красно-белых


Фото: официальный сайт «Спартака»

Борьба за первое место

ЦСКА, уже завершивший сборы, находится в Москве. Виктор Гончаренко рассказал о готовности команды к весенней части сезона.

– Считаю, мы хорошо подготовились в Кампоаморе, провели несколько очень хороших спаррингов и увенчали это все победой. В субботу мы были достаточно хороши в обороне, плюс создали много моментов. Важно было победить, чтобы подойти к «Зениту» в хорошем настроении. Хорошо готовы тактически и физически. Как сложится чемпионат – увидим. Задачу бороться за первое место и побеждать в каждом матче никто не снимал.

А еще Гончаренко умеет вот так.


Ах да, вчера ЦСКА выиграл еще один трофей – первый Кубок РФПЛ по киберфутболу. Но давайте не будем о грустном. Пусть о киберфутболе пишут кибержурналисты, а обсуждают киберболельщики.

Кубковые страсти

«Урал», базировавшийся на Кипре, отправился сразу в Краснодар. Напомним, четвертьфинальный кубковый матч перенесли из Екатеринбурга то ли из-за плохого качества газона, то ли из-за непогоды – не все поняли. «Урал», конечно, расстроился. Звучали даже такие комментарии – «кто круче, тот и прав». Понять негодование можно: в турнире, где не осталось ни ЦСКА, ни «Зенита», ни «Спартака», есть реальный шанс на победу. И тут бац – вместо домашнего матча ты вынужден играть в гостях…


Фото: официальный сайт «Урала»

«Урал» на своем официальном сайте даже выступил с обращением к болельщикам. «Мы призываем всех, кому небезразлична команда «Урал», записать и отправить нам видео-обращения со словами поддержки для игроков, кричалки, которыми вы подгоняете команду на стадионе, или просто любые слова, которые мотивируют футболистов «Урала» на хорошую игру».

Посмотрим, поможет ли. Матч «Краснодар» – «Урал» состоится уже завтра.

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Михаил Борзыкин
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